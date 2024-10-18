這是餅乾最近去吃的餐廳，前兩天吧，餅乾到漢神巨蛋附近，

這附近真的是兵家必爭之地耶，一大堆不同類型的餐廳開在這，

超級無敵熱鬧的，重點都是開得很大間的餐廳，

餅乾挑選了一間附近的餐廳來吃晚餐，個人吃得好開心，

吃完簡直只能用爽快兩個字來形容我吃的晚餐，

想說晚餐吃比較多，所以我午餐少吃一點，沒想到我來對餐廳了!!

在這可以吃到新鮮的龍蝦和超大塊螃蟹肉及各部位的和牛和多種類大體積海鮮，

真的吃到賺到，讓人覺得吃完感覺像在享受生活一樣，

餐廳的裝潢乾淨，具有時尚感， 很有韓國氛圍的餐廳，非常有質感的餐廳，

個人覺得吃得好開心， 所以一定要分享這間餐廳梨花 A5和牛放題 RINKA，

它的店名超美的有沒有，感覺很韓風的名字，實際店也是走韓風路線，

非常適合網美來這裡打卡吃好料的，等等我跟大家分享我吃了些什麼美食吧~





梨花 A5和牛放題 RINKA FB: https://www.facebook.com/RINKA.Nabemono/ IG: ＠rinkawagyu 地址: 左營區安吉街468號, Kaohsiung, Taiwan



電話: 07 550 6811 (座位供144席)

剛到這個梨花 A5和牛放題 RINKA餐廳，我還以為到了什麼網美打卡餐廳，

牠的建築外觀很漂亮，也有點像是髮廊，

餐廳旁邊還有自己的停車場，可以停汽車也可以停機車，都是免費給停的，

我很少看到那麼大間的餐廳，尤其是吃火鍋的餐廳，建築物很大間，旁邊還有自己的停車場，

真的超漂亮的外觀，有點像是熱帶島嶼的感覺，

附近又是熱鬧的漢神巨蛋，很適合逛完漢神巨蛋後去吃晚餐的一間質感餐廳，

我個人真的被牠的外觀建築物設計整體感給吸引了，都是玻璃窗的設計，

外面可以直接看到室內，而且還是兩層樓的，非常的不錯，很漂亮，我很喜歡，

停車方便也是餐廳必須要的，如果吃個飯沒地方停車，真的會讓人很生氣，

這裡完全不會有這樣的問題!! 我去餐廳時間是6點，天有點暗的，開始開點燈了，

外面建築物上面打燈打得很漂亮，真的有到了韓國一樣吃飯的感覺，

名字還有建築外觀設計等都相當的韓系耶~

在這裡吃飯有120分鐘的限制，

真的覺得很窩心耶，裝潢的好美又很舒服，優點非常的多，

今天也吃得相當豐盛，好久沒有吃那麼澎湃的料理了，真的很值得來吃~

外面看起來是這樣的，非常的搶眼球!

這間餐廳的外觀真的很像理髮廳，外觀非常的搶眼，

側邊門停車場那邊才是入口，

旁邊還有一個超大隻的紅色螃蟹，超顯眼的，我很喜歡這隻立體的螃蟹，

因為我也很愛吃螃蟹，等等菜色裡面也有螃蟹，等等我會一一分享，

我今天吃得真的是豪華大餐，菜色非常的豐富!

一打開門進去看到一個招牌加入會員享好康，









喜歡吃和牛的人可以加入它們的會員，這樣你之後來消費才享有好康，

結帳的櫃台不大木頭色的設計，旁邊過去點就可以看到通往二樓的階梯，

階梯蠻漂亮的，害我一直想跑上樓，

牆上還掛了一個海灘繪畫的超酷衝浪板，我超愛這塊衝浪板，超美的!

二樓的階梯真的很美，還是淡粉紅色色系的，這間店很重視室內的美感，

我做比較後面靠牆的位子，旁邊都是玻璃，吃飯的時候可以順便看街景，

椅子沙發都是墨綠色的，看起來相當有質感或高級感，

我很愛他的家的室內設計，桌面上有個看起來很高級的平面加熱處，

餐盤之類的都擺好了，看起也蠻有質感的，

有夾子也有湯匙和筷子和有質感的碗盤，

梨花 A5和牛放題 RINKA餐廳的室內空間真的很大，設計感採亞熱帶的感覺，

室內還玻璃缸池養著大龍蝦，在這裡吃龍蝦是現宰的，非常的新鮮，

而且龍蝦看起來都超大隻的，很少餐廳做到這樣有新鮮龍蝦，

然後來吃飯帶小朋友來也沒問題，店內有提供嬰兒做，媽媽不用擔心~

裡面的裝潢真的是很美呢!

有一個霸台區，挖空裡面放的是湯匙筷子類的，不夠用可以自己拿，

還有一個檯子上面放滿了醬油及辣椒等等調味料，調味料的種類選擇多，可以自己考慮自己想用什麼調味料~

室內的設計在頂部的位置有流線型的木條狀，

這邊還有個特殊的放置可樂和雪碧的小區塊，在牆角邊，

我超愛這個設計，看起來很復古，而且很適合拍電影的地方，還蠻不錯的，

自己想喝雪碧或可樂，多少罐就自己拿，整個讓人心情愉悅~~

另外走到過去裡面一點，剛剛可樂雪碧的旁邊有個放置冰淇淋的地方，





冰淇淋的品牌分別是瑞士品牌和哈根達斯，都是很高級的冰淇淋，

等等餅乾在跟你分享我喜歡吃哪個冰淇淋，一定會讓你傻眼!!

哈根達斯的冰淇淋口味總共有四種，個人覺得他們家的冰淇淋很新鮮，

不會像其他餐廳冰淇淋放很久，所以很難挖起來，都很硬，

這間餐廳的冰淇淋很好挖，意思說就是很新鮮的冰淇淋!

另外還有高級有品牌的泡茶葉包，提供給你喝國外品牌的高級茶包，

真的是超級享受的，很少餐廳會提供這麼高檔的茶葉品牌給你泡茶喝，

一個精緻的木箱裡裝著漂亮的茶葉包，我超級喜歡這個木盒，非常精緻且漂亮!

另外還有熱的飲品可以喝，冷飲當然也有，

我最常喝的就是水蜜桃的可爾必思，喝起來酸酸甜甜的還有水蜜桃的香氣，

吃火鍋配可爾必思，最能解油膩了，在飲料的旁邊有牛肉肉燥~

可以搭配旁邊的無限量供應白飯一起吃，第一次到有牛肉肉燥飯的餐廳吃飯，

整個好奢侈的感覺!!

和牛滷肉飯





這是一道令人印象深刻的美食，讓傳統的滷肉飯提升成為高級享受。



這是我第一次品嚐這道菜，和牛的獨特風味和滑嫩口感讓人驚喜。和牛肉質鮮嫩多汁，入口即化，散發濃郁的肉香。搭配香噴噴的白飯，滷汁醇厚，讓飯粒充分吸收肉汁的美味，形成完美的搭配。

每一口都能感受到肉質的細緻與層次感，讓人不禁想再來一碗。這道和牛滷肉飯不僅滿足了味蕾，也為用餐增添了奢華的體驗，讓我對滷肉飯的印象有了徹底的改觀。

飲料機的下方有提供麵食可以使用在火鍋上，也有新鮮的蛋，來有冬粉以及韓國的泡麵等蒸煮麵也有，好多種選擇，

我當然選韓國泡麵，因為我超愛吃韓國泡麵的!另外還有泰國泡麵和老油條可以加到火鍋裡面，

可以加料的種類繁多，讓你做很多選擇，這一區就是有冰淇淋和飲品及加料的自助吧區!

梨花 A5和牛放題 RINKA也有提供生日禮物是活體波士頓龍蝦一隻，

以及當月壽星禮物送松葉蟹一份，真的超大方!!

真的可以在這間餐廳吃到活體新鮮的波士頓龍蝦喔~

這是菜單的部分，上面有三種之宴，我典試神戶之宴晚餐的部分，

湯底的部分有六種湯底可以做選擇，類似鴛鴦鍋的設計，

我選擇昆布湯底，和蝦皇，蝦皇的湯底偏辣，但又不太辣，如果想吃辣又怕太辣，

可以選擇他們家的蝦皇湯底試試看，我覺得這湯底不會過辣，剛剛好，非常適合我，

昆布鍋是一定要的，大部分吃火鍋，昆布鍋一定要的，

點昆布鍋是因為可以凸顯讓使用燙過的海鮮和肉品可以更能呈現他原本的味道，

食材可以另外再點，有肉品和海鮮及時蔬和火鍋必備品，

今天真的吃很飽!

菜單上面的主打食物有近江之宴和松坂之宴及神戶之宴，上面有很明白的圖片讓你看到不同等級的肉品可以食用，

不得不說梨花 A5和牛放題 RINKA的菜單本好有設計感，

讓封面就讓人覺得胃口大開，真是不錯!!我喜歡~

這茶品就是我提到的品牌很高級的品牌!

回到自己吃豪華火鍋的桌上可以看到旁邊附有衛生紙以及一個小垃圾桶，真的很貼心!



唐寧Twinings



說明唐寧是一間以英國漢普郡安多佛為總部的著名茶品製造商。這個品牌1706年由創辦人湯瑪士‧唐寧創立於英國，隸屬於英聯食品。唐寧早於1837年已經獲得英國維多利亞女王認證唐寧為皇家御用茶，目前這個品牌獲英女王伊莉莎白二世頒授為皇室御用!

拿茶包旁邊有熱水可以泡這個茶來喝!

坐著準備吃我的今天豐盛的晚餐囉，剛拿到的就是一份活體龍蝦，

這是一隻波士頓龍蝦，蠻大一尾的，他還活跳跳的，擺盤很漂亮，因為餅乾真的很怕吃活體，

不過這間餐廳只是給我拍照而已，沒有當場叫我煮來吃，真的是嚇死寶寶!

餐廳員工會幫我處理好波士頓龍蝦，只是先給我看餐廳裡有這隻波士頓龍蝦，

真的超級新鮮，等等他們處理好就可以吃現宰的龍蝦肉了，

我很少吃龍蝦，這次能在這間餐廳吃到如此新鮮的龍蝦，真的很開心!

波士頓龍蝦的顏色次深墨綠色的，原本以為是紅色的，讓我又學習到了新東西，

接著上菜的就是和牛牛肉片，每個牛肉盤上的都附上他黃色牌子，

口感的部分我也會直接分享，因為今天要分享的美食真的有點多，

這隻波士頓龍蝦真的不小隻捏，快跟我的臉一樣大了 XD

接著上盤的是其他的牛肉片，這是

接下來是海鮮的擺盤，最左邊是超新鮮的魚肉紅條石斑魚，肉真的很大一片，

吃起來非常的新鮮，等整個再火鍋裡燙，再夾起來吃時候，真的超美味的好大一口咬下去好爽快~

正中間的是軟絲，

吃起來很Q彈新鮮，也是一樣大口咬下去可以感受到海的味道，真的很新鮮耶，

旁邊就是超大顆干貝，快跟我的一根手指頭一樣大了，沒有再騙你，超大一顆的，

重點是吃起來也是一樣超級新鮮，我發現他們家的海鮮都超級無敵新鮮的，

大干貝吃起來就是很Q彈，很有咬勁，肉咬起來一絲一條根根分明的口感，

可以享受吃到如此大顆的海鮮干貝，真的超級享受，

還有我最愛吃的大蛤蜊，真的很大一顆，不是小顆的那種，吃起來好爽快喔，

讓鍋底燙過就有昆布的甜味帶到裡面，吃起來更加的美味了，而且也是一樣好新鮮，

Q彈的肉質和鮮美的味道，在我口中難以忘懷，然後處理得很乾淨，肉吃起來沒有砂，非常乾淨!

中間的一排蝦子是草蝦，總共四條，也是很新鮮的草蝦喔，吃蝦的饕客應該會很愛，

另外還有鮑魚在旁邊，鮑魚也是非常的新鮮，吃起來沒有不好的味道，

因為鮑魚很注重新鮮度，如果不新鮮會有種怪味道，這鮑魚算很新鮮的，好吃!

最後面那排是蟹腳肉，超大根的蟹腳，不是小隻的蟹腳，是大的蟹腳，

在昆布鍋裡燙一下，就可以吃到鮮甜美味的蟹肉了，

因為它體積算大，所以蟹肉蠻多的，吃起來鹹鹹的帶點甜味，

真的是非常的好吃呢，超級愛吃螃蟹的我，吃得好開心，相當的新鮮美味，讚~

這是剛上桌的菜色盤，光看我就一直流口水了，等等會上超多菜色，

真的會讓你傻眼的多的菜色，重點是真的很新鮮好吃!!

等等有上菜，餅乾在一一介紹給大家知道喔~

A5和牛特選 A5和牛特選的口感極為細嫩，入口即化。其豐富的大理石花紋帶來濃郁的脂肪風味，讓牛肉更加多汁且富有香氣。脂肪的細膩分佈使得每一口都有柔滑且融化般的質感，無需過多咀嚼就能感受到濃郁的肉香，餘味持久。肉與油酯的均勻分布，肥肉的部分比之前分享那個和牛的油質來的多一點，口感會偏比較油感，口感非常的好，我好推薦這個! 昆布鍋湯底涮一下肉片，就可以品嘗新鮮的和牛好肉了!

A5和牛肋眼（日本）： 肋眼部位一向以豐富的脂肪和多汁的口感著稱，而這款A5和牛肋眼更是將這些特點發揮得淋漓盡致。入口時油脂瞬間爆發，牛肉的濃郁香氣混合著淡淡的甜美後味，讓每一口都充滿驚喜，真的是無法形容的美味。這款肉的花色分佈更為特別，超級像是豹紋的紋路，超級特別，我第一次看到這麼特別的牛肉肉片顏色，一點一點的，太特別了，反而不像是牛肉吃的食物，反而想是一道藝術品一樣，真的很美的花紋!

A5和牛雙降（日本）： 這款A5和牛簡直像夢一樣入口即化，柔軟的肉質和均勻的脂肪分布，讓你每一口都能感受到豐富的奶香和甜美的油脂，真的是一種極致的奢華享受。那種豐富的大理石紋，不僅帶來視覺上的享受，入口後的油脂香氣更是讓人瞬間陶醉。這顏色跟雪花很像，但是他的油質也有很大一片，兩種不同的肉的花紋組成的，吃起來油酯會感覺比較飽滿一點，喜歡油質比較多的人可以吃吃看這款~ 每一款牛肉都各具風味，從極致奢華的A5和牛，到口感豐富的澳洲和美國牛肉，每一口都是一場味蕾的盛宴。 接下來分享三種大隻的蝦子，這蝦子顏色有夠漂亮的，而且超級紅，看起來很鮮美! 另外要提到的是如果你要點餐，就要使用這個紙上的QR code，可以掃描點菜，用手機坐在位子上，就可以掃QR CODE來點你要的菜品， 另外加菜的意思，非常的方便，點好後服務員會把你點的菜給你， 如果你要加點，使用掃這個碼就能快速享受到點餐的服務! 貼心又科技方便，很棒!! 這有三種大蝦要分享給大家知道他的美味感~ 宜蘭胭脂蝦



宜蘭胭脂蝦因其淡紅的外殼而得名，來自台灣宜蘭沿海。這種蝦的肉質細緻，入口彈性十足，並帶有清爽的海洋鮮甜味。由於胭脂蝦的外殼較薄，易於剝殼，蒸煮或作為火鍋配料都是不錯的選擇，適合喜歡品味海鮮原味的朋友。



天使紅蝦

天使紅蝦來自阿根廷，外殼色澤鮮紅，體型較大，肉質鮮嫩且富有彈性。它的甜美風味常被形容為帶有淡淡的奶香，入口即化，尤其適合生食或簡單的清蒸料理。這種虾因其天然的鮮甜而成為高級餐桌上的常客，特別是在日式料理中，常用來製作壽司或生魚片。

葡萄蝦



葡萄蝦的外殼帶有紫紅或葡萄般的顏色，體型修長，肉質脆而不失彈性，擁有濃郁的海洋鮮味。它的特點在於豐富的蝦膏，尤其適合用於製作海鮮湯或烤製後搭配佐酒。葡萄蝦的風味純粹，不需過多調味便能帶來極佳的口感體驗 「飲酒過量，有害（礙）健康」 一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。 接著是我最愛吃的蟹肉~ 帝王蟹腳 吃起來鮮甜多汁。帝王蟹腳的肉質鮮甜，富有海洋的清新味道，不用調味就能展現其原本的鮮美。 肉質飽滿嫩滑。經過火鍋煮熟烤後，蟹腳肉非常嫩滑，剪開外殼後，能清楚看到蟹肉的細緻纖維，入口即化的口感讓人垂涎欲滴。 且富有彈性、不僅鮮嫩，蟹肉還帶有彈性，咀嚼時能感受到肉質的緊實。真的超好評！ 這個蟹腳的大小比我的手指頭還要大，超嚇人的! 不過真的吃起來很舒服 XD 哇賽上了好多盤菜色，說真的這樣菜色，真的我就吃不太完了， 光看我的肚子就已經飽了，滿桌的海鮮和和牛，真的用眼睛就可以吃得很飽了~ 當然吃起來真的還蠻新鮮的，我超推他們家的海鮮，真的是非常非常新鮮， 像是剛從魚市場買來的海鮮，直接做好上菜，好新鮮! 吃起來滿滿的海的味道! 超級滿足的~ 還有你看這新鮮的干貝，跟我的手指一樣大顆了，這吃起來加入湯底鍋可以凸顯它更新鮮更美味，

吃起來是大自然的甜味，海的鮮味，超級新鮮的干貝， 咬起來Q彈有嚼勁，真的很好吃捏! 看這個生蠔跟我手指一樣大了!! 生蠔



肉質鮮嫩、滑順，帶有自然的鹹香。當一口生蠔滑入嘴中，能感受到海水的清新氣息，並伴隨著微微的甜味和礦物質的風味。生蠔的口感非常多汁，彷彿在口中爆發，讓人瞬間感受到海洋的鮮美。搭配一點醬油，則能增添更多層次的味道，讓人欲罷不!



真的滿桌的山珍海味，看著讓饕客們也口水直流~



看起來菜色有沒有非常的多樣性和很好吃的感覺，餅乾一樣樣慢慢吃來品味山珍海味 XD





這是大合照，個人覺得有點浮誇拉，這只在梨花 A5和牛放題 RINKA才有辦法吃到這麼豐富的菜色喔!!

這是我點的湯底鴛鴦鍋，昆布湯底喝起來蠻新鮮的有點甜鹹甜鹹的口感，另外一個是特調的辣味，

沒有很辣的那種湯底，是微微的小辣這樣，很適合放韓國泡麵等等麵食類，



接著就是送的蟹肉



吃完了這些菜色之後我趕快跑去弄冰淇淋來吃，有餅乾筒裝著我蛙的哈根達斯冰淇淋， 甜甜的口感，和葡萄的香味，配上脆片的餅乾， 吃起來很過癮，我喜歡吃主食中間參雜吃甜點，這樣可以吃得更久，口感也不會嫌的膩了! 另外我要介紹就是梨花 A5和牛放題 RINKA才有的冰品， 這就是瑞士的莫凡彼，它吃起來沒有哈根達斯來的甜膩， 不是很填的冰淇淋，而且吃起來很濃郁，非常非常的好吃， 我個人喜歡它的程度，我覺得它比哈根達斯還好吃，感覺吃起來奶味更濃稠， 料好實在，用的料感覺更好，而且又不會太甜，我很喜歡這個冰淇淋品牌~ 愛吃冰淇淋的你，絕對不要錯過這個品牌喔!



另外吃螃蟹的時候比較難把外面的硬殼撥開，在吧檯上會提供夾蟹殼的夾子，



















好讓你撥蟹殼的時候比較方便一點!





另外還提供啤酒給你喝，有一台啤酒機放旁邊，喜歡喝啤酒的人就可以喝到新鮮的海尼根啤酒了，

喝啤酒一定要推海尼根啊! 「飲酒過量，有害（礙）健康」 一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。

今天我在梨花 A5和牛放題 RINKA吃晚餐，個人的心得感想是~