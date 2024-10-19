寒聚精緻鍋物桃園正光店就在桃園地方法院、中路特區商圈

提供精緻優質的鍋物，還免服務費

除了點的餐點外，還有自助吧可無限享用

自助吧有各式冷熱飲、醬料、霜淇淋、多種麵食、牛肉丼、咖哩、白飯，還有雪花冰可以 DIY

是非常推薦的桃園聚餐餐廳、桃園家庭聚會餐廳

【目錄索引】

‧寒聚精緻鍋物桃園正光店 - 環境介紹

‧寒聚精緻鍋物桃園正光店 - 自助吧介紹

‧寒聚精緻鍋物桃園正光店 - 餐點介紹

‧寒聚精緻鍋物桃園正光店 - 菜單

‧寒聚精緻鍋物桃園正光店 - 消費方式

‧寒聚精緻鍋物桃園正光店 - 停車資訊

‧寒聚精緻鍋物桃園正光店 - 店家資訊

寒聚精緻鍋物有著寛敞的店面，目前正值試營運期間

店內、店內可以看到不少誌慶的花籃、盆栽

用餐環境有一、二樓的空間，提供電梯

如果帶長輩或推娃娃門來用餐都很方便

【寒聚精緻鍋物桃園正光店 - 環境介紹】

用餐空間以深藍色為主要色系，搭配楕圓形的鏡子，讓我彷彿置身在潛水艇潛入大海的錯覺

座位設計寛敞舒適，桌面也非常寛敞

一、二樓都有提供洗手間，相當方便

我們被安排在靠窗的座位，邊享用美食邊欣賞窗外的街景也滿不錯的

二樓的用餐空間，另外還有提供一個包廂空間

但當天去的時候有客人在裡面用餐，就不方便拍照了

【寒聚精緻鍋物桃園正光店 - 自助吧介紹】

自助吧提供多種冷熱飲，像是咖啡、茶飲、果汁、冰沙、霜淇淋及雪花冰

有白飯可以搭配牛肉丼及咖哩豬一塊享用，而且可以無限吃到飽

且自助吧也有設置洗手台，很貼心

雪花冰 DIY 好玩又好吃之外，而且一、二樓的霜淇淋跟雪花冰口味不一樣

所以我們當天去，等於雪花冰跟霜淇淋各有兩種口味可以品嚐

雪花冰有立頓奶茶跟楊枝甘露、霜淇淋有哈蜜瓜跟北海道牛奶，超讚的

還有提供巧克力米、玉米脆米、 OREO 、堅果碎可以加在霜淇淋或是雪花冰上

醬料有這些～南瓜味噌醬與特製五味醬算是比較少見的

但有我愛的蒜泥、辣椒跟秘製胡麻醬我就很滿足了

光麵食就有5種，每一種都是我喜歡的

咖哩豬

牛肉丼

【寒聚精緻鍋物桃園正光店 - 餐點介紹】

寒聚精緻鍋物桃園正光店湯底有9種可以選擇，菜盤也可換成西班牙橄欖豬／南美甜白蝦5隻／特選安格斯雪花牛

肉品可加價升級雙倍肉

加價239元升級豪華海陸（天使紅蝦*1+生食級干貝*1+南美甜白蝦*2+黑虎蝦*2+台灣鯛魚片*2+現流蛤蠣*6）

另外套餐還可以加購海鮮

▲1855 熟成無骨牛小排套餐 649元

1855 熟成無骨牛小排加價 225 元升級雙倍肉

特別喜歡吃很多肉的可以選擇加價升級，小麥覺得非常划算

小麥本身就很喜歡無骨牛小排的肉質

1855 熟成無骨牛小排輕涮幾下，口感超級柔嫩，就好像另一個舌頭般的觸感

油脂豐富，咀嚼時可以感受到滿滿牛肉的油脂香氣

▲1855 熟成牛翼板 599元

1855 熟成牛翼板除了鮮嫩外多了紮實的口感，咀嚼起來牛肉香氣比較濃郁

▲西班牙橄欖豬

西班牙橄欖豬肉質比較紮實，帶點脆彈的口感，肉質鮮甜

▲胡椒豚骨湯底，加價60元

有著豚骨濃郁的滋味外還保有清爽的口感，加了胡椒略帶點微微的辣感但不會過於辣口

不吃辣的人滿推薦這個湯底的

▲麻辣牛奶湯底，加價100元

香辣過癮的麻辣湯底加入濃醇的牛奶，讓香辣口感更增添著奶香

嚐起來口感更豐富也帶有層次感

麻辣牛奶湯底裡面也吃的到鴨血與豆腐，都非常入味好吃

▲菜盤

以時蔬為主，剛好是我喜歡的

▲豪華海陸，加價239元

豪華海陸內容天使紅蝦 *1+ 生食級干貝 *1+ 南美甜白蝦 *2+ 黑虎蝦 *2+ 台灣鯛魚片 *2+ 現流蛤蠣 *6

加購價只要 239 元，非常划算，我看很多桌客人都有加價

蛤蜊肉質飽滿鮮美

魚肉細緻，口感相當新鮮

干貝是生食級的，輕涮幾秒

外層略熟、裡面還保有軟嫩的口感，吃起來超級鮮美的

海鮮都非常新鮮，蝦子可以吃到三種品種的風味，每一種呈現出來的味道都有些許不多

但肉質都相當鮮美

麵食有意麵、王子麵、冬粉、蒸煮麵、雞絲麵，想吃哪一種、想吃幾包都可以自取吃到飽

咖哩豬香氣很濃郁，吃起來也很夠味

而且豬肉給的很大方

牛肉丼吃起來像壽喜燒般鹹鹹甜甜的，這兩種都是白飯殺手

讓人不想吃白飯都難

多種冷、熱飲可以選擇，無限暢飲

今天有兩種口味的霜淇淋，一種是哈蜜瓜、一種是北海道牛奶

我們選了北海道牛奶霜淇淋來吃，奶香味很濃郁但不會過甜，超讚的

第一次吃到楊枝甘露的雪花冰，一入口抿在嘴裡散發著楊枝甘露飲品的風味

另外還有提供好幾種配料可以搭配著冰品食用，可以挑選自己喜愛的點綴上去，吃起來味蕾更加豐富

【寒聚精緻鍋物桃園正光店 - 菜單】

寒聚精緻鍋物桃園正光店菜單連結→https://www.facebook.com/share/p/r4aVQsALq3WD9pjy/

有肉品套餐、海鮮套餐、組合套餐，另外也有雙人、三人、六人套餐可以選擇

肉品、海鮮、火鍋料、蔬菜也都有提供單點

【寒聚精緻鍋物桃園正光店 - 消費方式】

收費方式：

身高 110CM 以下：免費

身高 110~140CM ：酌收自助吧費 200 元（自助吧費可全額折抵單點商品）

身高 140CM 以上：需消費 379 元以上套餐乙份

免服務費，每位人頭酌收 30 元清潔費

付款方式：可刷卡、現金、線上支付

自備酒水者，需加收 200 元酒水清潔費

尖蜂時段，用餐時間為 1.5 小時

特約停車：單筆消費滿 500 元，折抵停車 1 小時、滿 1000 元折抵停車 2 小時（最高以 2 小時為限）

【寒聚精緻鍋物桃園正光店 - 停車資訊】

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旁邊就有一個大型收費停車場，同時也是寒聚精緻鍋物的特約停車場

依照消費金額，最多可折抵 2 小時，超出時間也不擔心

停車費半小時也只要 15 元，12小時內最高也只要100元

特約停車場入口處在力行街上

寒聚精緻鍋物桃園正光店內用環境非常有質感、餐點也有一定的水準

自助吧的食材很豐富，光提供飯類及麵食就能吃的超飽足

同時還有霜淇淋及雪花冰兩種冰品，特別的是可以DIY雪花冰，大人小孩都玩的很開心

旁邊就是大型的停車場，不止停車方便還有提供特約停車場，想找桃園火鍋、桃園聚餐餐廳或中路特區火鍋都很推薦寒聚精緻鍋物桃園正光店

目前正值試營運期間

【寒聚精緻鍋物桃園正光店 - 店家資訊】

店名：寒聚精緻鍋物桃園正光店

地址：桃園市桃園區正光路 325 號

訂位專線： 03-217 0225

營業時間： 11:00～ 22:30

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61566034324747&locale=zh_TW