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【新竹食記】老豆花 プリプリ (建中店) - 豆花附上一杯冰茶，質感滿滿的小店

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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：772篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

老豆花 Tofu Pudding
place新竹市東區建中路132號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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【新竹食記】老豆花 プリプリ (建中店) - 豆花附上一杯冰

 

 

吃完了附近的中崎家咖哩，接著續攤吃這間位在建中路的老豆花 プリプリ ，他們在新竹有多間分店，主打低糖非基改豆花，有多種新鮮配料可選，隨餐還會附一小杯茶，看起來非常精緻。

開車前往可停附近昌益總部大樓停車場或路邊停車格。

 

【新竹食記】老豆花 プリプリ (建中店) - 豆花附上一杯冰

▲店面使用大片落地窗，黃色的光線看起來非常溫馨。

 

【新竹食記】老豆花 プリプリ (建中店) - 豆花附上一杯冰

 

【新竹食記】老豆花 プリプリ (建中店) - 豆花附上一杯冰

▲櫃內有多樣配料可選，每種看起來都很可口阿！

 

【新竹食記】老豆花 プリプリ (建中店) - 豆花附上一杯冰

 

【新竹食記】老豆花 プリプリ (建中店) - 豆花附上一杯冰

▲店內氛圍營造得不錯，雖然走的是簡約風，但整體顏色風格搭配得不錯。

 

【新竹食記】老豆花 プリプリ (建中店) - 豆花附上一杯冰

 

【新竹食記】老豆花 プリプリ (建中店) - 豆花附上一杯冰

▲店內用餐空間不大座位不多，外帶的人客人居多。

 

【新竹食記】老豆花 プリプリ (建中店) - 豆花附上一杯冰

▲老豆花 プリプリ 菜單：有六種搭配好的豆花，也可以自己選配料自行搭配，有三種湯底可選。

 

【新竹食記】老豆花 プリプリ (建中店) - 豆花附上一杯冰

小豆花 20元+豆漿5元+珍珠5元：豆花隨餐附一杯冰茶，可在吃之前清清味蕾，當天小朋友共食一份豆花店員給了我們兩杯，豆花湯底選的是豆漿，與珍珠搭配有點像是珍奶的感覺。

 

【新竹食記】老豆花 プリプリ (建中店) - 豆花附上一杯冰

▲茶杯很精緻，喝起來像是香片茶非常香。

 

【新竹食記】老豆花 プリプリ (建中店) - 豆花附上一杯冰

▲配料珍珠吃起來有QQ的口感，甜度適中。

 

【新竹食記】老豆花 プリプリ (建中店) - 豆花附上一杯冰

 

【新竹食記】老豆花 プリプリ (建中店) - 豆花附上一杯冰

精選小芋丸豆花 65元：，豆花內有有芋泥球、芋圓、地瓜球、紅豆、珍珠五種配料，一球黑糖冰沙，使用糖水作湯底，不管是餐具或擺盤都非常好看。

 

豆花配料.jpg

▲豆花口感扎實有濃濃豆香，冰沙細緻黑糖香氣很迷人，芋泥綿密不死甜，紅豆有保留顆粒感口感不錯，整體來說配料相當有水準。


 

 

雞蛋糕短評：豆花會附一小杯茶，豆花綿密有濃濃豆香，配料新鮮，珍珠有Q度，糖水甜度適中，內用空間不大。


用餐環境★★★★
餐點★★★★    
服務★★★★
CP值★★★★☆


【老豆花 プリプリ 建中店美食資訊】

地址：新竹市東區建中路132號
電話：035750733
官網：facebook
營業時間：11:00–21:00
外送：
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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