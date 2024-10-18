吃完了附近的中崎家咖哩，接著續攤吃這間位在建中路的老豆花 プリプリ ，他們在新竹有多間分店，主打低糖非基改豆花，有多種新鮮配料可選，隨餐還會附一小杯茶，看起來非常精緻。
開車前往可停附近昌益總部大樓停車場或路邊停車格。
▲店面使用大片落地窗，黃色的光線看起來非常溫馨。
▲櫃內有多樣配料可選，每種看起來都很可口阿！
▲店內氛圍營造得不錯，雖然走的是簡約風，但整體顏色風格搭配得不錯。
▲店內用餐空間不大座位不多，外帶的人客人居多。
▲老豆花 プリプリ 菜單：有六種搭配好的豆花，也可以自己選配料自行搭配，有三種湯底可選。
▲小豆花 20元+豆漿5元+珍珠5元：豆花隨餐附一杯冰茶，可在吃之前清清味蕾，當天小朋友共食一份豆花店員給了我們兩杯，豆花湯底選的是豆漿，與珍珠搭配有點像是珍奶的感覺。
▲茶杯很精緻，喝起來像是香片茶非常香。
▲配料珍珠吃起來有QQ的口感，甜度適中。
▲精選小芋丸豆花 65元：，豆花內有有芋泥球、芋圓、地瓜球、紅豆、珍珠五種配料，一球黑糖冰沙，使用糖水作湯底，不管是餐具或擺盤都非常好看。
▲豆花口感扎實有濃濃豆香，冰沙細緻黑糖香氣很迷人，芋泥綿密不死甜，紅豆有保留顆粒感口感不錯，整體來說配料相當有水準。
雞蛋糕短評：豆花會附一小杯茶，豆花綿密有濃濃豆香，配料新鮮，珍珠有Q度，糖水甜度適中，內用空間不大。
用餐環境★★★★
餐點★★★★
服務★★★★
CP值★★★★☆
【老豆花 プリプリ 建中店美食資訊】
地址：新竹市東區建中路132號
電話：035750733
官網：facebook
營業時間：11:00–21:00
外送：
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】
延伸閱讀：
- 【新竹食記】鳳姐麵食館 - 將軍村清大熱門小吃，餃子外皮厚實內餡飽滿
- 【新竹食記】八曜和茶(新竹清大門市) - 中南部超夯的日式飲料店新竹也能喝到
- 【新竹食記】白鬍子牛排(清大店) - 學生最愛的高CP值牛排，飲料麵包濃湯無限暢飲
- 【新竹食記】幸福客家麵食館 - 滿滿幸福感的道地客家湯圓米粉，內用還能享用免費仙草茶和甜湯
- 【新竹食記】墨竹亭燃麵本家(新竹光復店) - 超開胃的超香燃麵，炒手能吃到一整顆鮮蝦
新竹美食懶人包，請點我↓↓↓
下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓