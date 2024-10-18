最近入手了一款傳說中「性價比爆棚」的電視盒

Dynalink Google TV 4K智慧電視盒

這可是全台第一款搭載Google TV系統的台灣自有品牌電視盒

讓我迫不及待想要分享一下它的強大之處！😎

如果你也想知道這款電視盒到底值不值得買

那就跟著我一起來開箱看看吧！

雖然迷你，但卻有著滿滿的質感

這款 Dynalink 電視盒的外觀真的小巧到讓我懷疑自己的視力

體積輕巧到幾乎可以單手握住

這意味著無論是出國旅遊還是出差，隨身攜帶都不成問題

這種便利性真的是加分項😍

尤其對於愛看劇的我來說

有了它，無論身處何地都能享受「家庭劇院」的視覺饗宴！

輕鬆設置，一步到位的流暢體驗

插上電源，連上HDMI線，再配對Wi-Fi

就這樣輕輕鬆鬆完成了所有設置！

開機後看到熟悉的Google TV介面

不禁讓我有種回到家一樣的親切感

各國語言自由選擇，還有國家設定

不僅如此，還能連接 Google Home 使用 APP 統一管理

更厲害的是，你還能用語音控制Google Home連結的智慧家電

像是燈光、空調都可以輕鬆搞定，畫面感覺真的很有未來感！😎

不幸的是，我目前是在外租屋的小資族

所以沒有其他智慧家電示範給大家看😂

只要跟著系統指示一步一步地進行完成設定就可以馬上使用了

Google Assistant 智能語音，用說的什麼都有了！

這款電視盒內建Google Assistant智能語音助理

按著語音鍵並對著遙控器說「幫我找動作片」

立刻幫你搜尋到最熱門的動作電影，這種選台選App的方式真的太省時省力

Netflix、Disney+ 官方授權，讓你看到眼花撩亂！

拿起遙控器輕輕一按，我馬上進入了Netflix的世界

這款電視盒可是擁有 Netflix 和 Disney+ 的官方授權，而且支援4K畫質！

遙控器上的快捷鍵除了有 Netflix 和 Disney+ 之外

還有 Youtube 和 Prime Video 可以選

真的是實現輕輕一按立即看的功能😎

超清晰 4K 和 HDR 畫質，讓眼睛徹底放鬆

Dynalink 支援 4K Ultra HD 和 HDR

不管是看電影還是追劇

那些細膩的畫面細節就像是把大銀幕直接搬回了家😍

尤其是接上投影機，立刻變身家庭劇院

直接把整個客廳升級為私人的高端影院

還能跟朋友們一起「宅」看大片，幸福感爆棚😍

藍牙5.0配對遊戲搖桿，邊看邊玩，樂趣無窮

這款電視盒不只拿來看劇追影，它還支援藍牙 5.0

能配對藍牙搖桿，直接在Google Play上下載免費遊戲

玩起來的感覺超順暢，畫面不卡頓

無論是競速、射擊還是休閒益智類的遊戲通通手到擒來

( 本人沒有藍牙搖桿，只好先用遙控器試玩😂 )

這下子，電視盒不只是電視盒，還是我家新的遊戲主機！

Chromecast、AirPlay 雙投放｜手機內容輕鬆搬上大螢幕

無論是Android還是Apple用戶都不用擔心

Dynalink 支援 Chromecast built-in 和AirPlay功能

只要連上同一個Wi-Fi網路

就能輕鬆將手機上的影片、照片或簡報內容投影到電視上

再也不用瞇著眼看小螢幕了！

16G大容量｜多APP無壓力

設置過程中我特地查看了這款電視盒的內部容量

16GB大容量！

基本上要安裝多少App都夠用，不用再為儲存空間不夠而苦惱

對於愛嘗鮮的我來說，這真的超滿意

內建杜比音效，音畫俱佳的享受

看劇看得過癮之外，音效也不容忽視！

內建的杜比音效，支援 Dolby Digital 和 Dolby Digital Plus 技術

聲音細膩而有層次感，就算不特地去買高級音響設備

也能讓耳朵享受視聽盛宴。

免費優質節目隨手可得｜下載 Li TV 和四季電視 APP

Dynalink 還支援下載多種App

如 Li TV 或四季電視等，讓你可以免費收看大量優質的節目

就算平常不訂閱串流平台，也有許多免費好看的內容等著你發掘。

高性價比之選，一千出頭值得擁有

以這樣的規格和功能，這款電視盒價格卻僅約一千初

真的是CP值高到讓人想立刻下單的節奏

無論你是劇迷、影迷、還是遊戲愛好者

Dynalink Google TV 4K智慧電視盒都能輕鬆滿足你的需求

從開箱到使用過程，一切都如此簡單方便

它不只是改變了我的觀影方式，更是讓我的娛樂生活更加豐富多彩！

最後的最後，如果你也想為家裡的電視升級，不妨考慮一下這款性價比超高的小玩意，絕對讓你不後悔！

我不想出門，分享 3C 好生活

還在等什麼 ? 相關資訊都給你們附上了，趕緊手刀買起來吧

Dynalink Google TV 4K智慧電視盒

官網：Dynalink

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