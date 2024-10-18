台中人氣燒肉「山鯨本家．HONKE」強勢推出聯名套餐啦！身為知名印月餐旅集團旗下的餐廳，這季與「法月」、「印月餐廳」聯名，不但可以吃到多道聯名創作料理，還能吃到仙氣滿滿的和牛寶箱！超美的日式裝潢也是必拍打卡熱點，大型鳥居讓人一秒到京都，同時結合了浴衣與和服的體驗，盡情享受美食又能拍美照喲！

台中燒肉｜山鯨本家地點與環境

山鯨本家位在西屯路二段與寶慶街附近，門口有座顯眼的大型鳥居，彷彿讓人秒到日本神社參拜，超有儀式感！

停車也很方便，山鯨本家旁邊就是逢甲停車場的入口，而且是立體停車場，不怕風吹日曬。

一走進山鯨本家，就能看到日式和室與榻榻米，顯得格外典雅簡約，沒想到候位區也能這麼有質感！而且這裡還有提供麥茶和糖果餅乾可以在等候時享用，等待時也不無聊，也很適合餐後換上和服來拍照呢～

一旁還有日本神社裡的奉納造型，也能在繪馬上寫上自己的祝福，整體氛圍感十足，大概只差沒出山鯨本家的獨家御守了吧XD

步上二樓的用餐區，這區是一般燒肉餐廳較為少見的板前燒肉區，可以近距離與師傅交流互動、觀賞餐點的料理過程，一次擁有視覺、嗅覺與味覺的多重享受。

頭頂不僅有浪漫的楓葉裝飾，而且座位也很寬敞好坐，適合情侶、家人或與朋友聚餐。

對了，當月壽星還有多重好康，最近生日的朋友們趕緊筆記起來哦：

招待乙份壽星甜點。

享有9折優惠！小蛋糕乙份以及祈福繪馬。

當月壽星可選擇享有優惠價格的慶典方案！

內容包含（祈福繪馬、搖鈴慶生、玫瑰富士山蛋糕）

如果是多人餐敘，魚編也很推薦可以預訂他們家的包廂，透過木質隔板與竹簾做出區隔，最多可容納人數16位，並享有專人桌邊代烤的服務，而且私密性更佳！

線上訂位：山鯨本家．HONKE

台中燒肉｜山鯨本家菜單資訊

我們這次享用的是與「法月」、「印月餐廳」聯名的套餐，2人套餐為$3380元，3人套餐為$5080元，均外加一成服務費。

另外還有嚴選牛套餐、無牛套餐、世界和牛套餐與天皇和牛套餐等多種選擇，雙人套餐最低$2480元起，可以參考：山鯨本家菜單。

山鯨本家｜名店系列聯名套餐(3人套餐)

必須要說全日空寶箱上桌真的是仙氣爆棚，乾冰白煙飄渺繚燒，一次可以吃到日本A5和牛霜降、日本A5和牛一品、日本A5和牛嚴選與薄作和牛舌。

薄作和牛舌的肉質薄嫩多汁，同時又帶點迷人的脆彈口感，包入蔥醬後更能帶出肉質的甜度，專人代烤的熟度掌握得剛剛好！

只要服務人員沒有太忙碌，有時間都會幫忙協助代烤，更貼心的是還會從肉質油脂含量由少至多的順序烤肉，口感與風味都會有更好的體驗層次。

像接下來烤的是日本A5和牛一品，這是比較靠近肩膀的部位，油脂比例相對較少，五分熟的熟度可以吃到軟嫩的口感，以及肉質本身的甜度，搭配餐前提供的柚香檸檬醬就蠻爽口的。

日本A5和牛嚴選肉的油花比例明顯比和牛一品來得多，而且肉質略有厚度，入口有著和牛的肉度鮮甜之外，同時還能能感受到微微的油脂在口中流淌哦～

日本A5和牛霜降是油花比例最高的部位，如果喜歡幾近入口即化的豐滿油脂口感，絕對推薦必吃！

肉質不僅好比鮪魚腹肉般柔嫩，搭配現磨山葵也非常加分，更能帶出和牛油脂與肉質本身的甜度！

這道九宮格料理結合了「極品牛角切」與「精彩拼盤」，除了可以體驗肉質的原味，還能搭配金桔、紫蘇山藥、芝麻葉、現磨芥末、醃漬小黃瓜、百香果南瓜與柚香蘿蔔，DIY自己喜歡的吃法！像魚編就很愛他們家的金桔，汁多肉厚又帶有十足的蜜香與果酸香氣。

極品牛角切的份量不少，外表甚至烤至有些「恰恰」的程度，外表香酥迷人、內裡軟嫩多汁的反差口感，讓人忍不住一口接著一口。

大地十八綠的呈現方式也相當有美感，以多種繽紛醬料畫盤，讓當季蔬果的吃法能夠擁有更多的創意與可能性，也為這場燒肉盛宴帶來解膩的清新風味。

荔枝醋冰沙喝起來沁涼消暑，微酸微甜的滋味，剛好也能適度地轉換一下味蕾。

紅櫻豬梅花的油花分布均勻，看起來粉裡透紅，略有厚度的肉質吃起來愈嚼愈香，鮮嫩細緻的口感，搭配餐前提供的燒肉醬也很不賴。

這道雞松阪與鳳梨的組合也是我們的心頭好！在一般燒肉餐廳較為少見的雞松阪，其實是位於雞後頸與雞背交界處的部位，口感彈嫩帶脆，有點類似雞軟骨，但又相對更富有肉感。

雞松阪本身已經有事先醃漬入味，鹹香特別涮嘴，再搭上酸甜多汁的鳳梨切片，更是鮮美又不油膩。

如果想吃特殊的風味的和牛，魚編也很推這道澳洲特選和牛排+$499元，光看這超厚的肉質也太超值！

選擇「箱稻草燻」的料理方式，會將和牛排放置在備有稻草的寶箱當中，直接在桌邊燻烤、接著密封靜置一段時間，讓燻烤的香氣慢慢入味。

外酥內軟的肉質不僅帶有豐富油脂，吃起來還有獨特的稻草燻烤香氣層次，朋友笑說有種回憶起小時候控窯烤地瓜的感覺XD 剛好又能平衡油膩感，真的還挺奇妙的！

之前在印月餐廳吃過櫻花蝦石鍋飯就念念不忘，沒想到這裡竟然有升級版，每人都有一碗鮭魚卵海膽隨你加，這也太幸福了吧！

石鍋飯在上桌時會由服務人員在桌邊拌炒，馬上就能聞到櫻花蝦的鮮香，最厲害的是熟度控制地剛剛好，底下還能吃到香脆的鍋巴喲！

拌炒好的石鍋飯，可以再依個人喜好倒入滿滿的鮭魚卵海膽，鮮甜濃郁又帶有爆汁的口感，整個奢華感滿滿，就是痛風也沒在怕的啦～

湯品我們選擇的是磯煮鮑魚，上桌時會倒入以大量蛤蜊熬製的高湯，讓吃起來彈嫩鮮美的磯煮鮑魚，又增添了鮮醇甘甜的滋味，熱熱地喝起來很舒服。

再來是一上桌就讓朋友們嗨到翻的財富自由吐司，頂端分別有海膽、金箔松露、鮭魚卵與魚子醬，一次擁有四重享受！

吐司本身則有抹上奶油、撒上糖粒並烤至兩面金黃，而肉品我們搭配的是伊比利豬，極厚的肉質外表酥脆、咬下還有肉汁在流淌，該不會這就是財富自由的爽感吧XD

酪梨蝦的用料也很大方，每人一尾炙烤大蝦，表面有著滿滿的酪梨切塊，果香綿密濃郁，又帶有酪梨獨特的油脂清香，結合鮮彈的蝦肉，特別讓人意猶未盡。

造型超萌的松露蝦球，乍看就像是一顆顆小煤球，但人家可是有「鑲金」的哦！竹炭外表香脆、裡頭蝦肉脆彈，與底部香濃的松露奶油醬一同入口，香氣層次超豐富。

魚編選的是甜點的五葉松在地森林蜜，之前在白冷電廠吃過五葉松枝仔冰就愛上了，清新鮮甜的風味，結合底部冰涼的森林蜜，甜而不膩好好吃。

朋友點了蘋果派搭配香草冰淇淋，蘋果派的肉桂香氣超級足，還能吃得到香甜的蘋果果肉，再沾點香草冰淇淋，更能享受冷熱交織的口感層次。

最後一款甜點是金箔布丁冰淇淋，撒有金箔的巧克力冰淇淋，旁邊還有整顆彈嫩欲滴的布丁，淋上苦甜的焦糖淋醬，綿密蛋香好滿足！

套餐基本款飲品有可樂、雪碧與烏龍，選擇其他飲品可折抵$40元。這款KIMINO的蘋果汽泡水果汁格外酸甜爽口，搭配燒肉也很解膩，喝完又忍不住再加點了一瓶XD

藍蝴蝶蜂蜜檸檬真的超級大壺，兩人共享也綽綽有餘，裡頭含有蝶豆花，可以再倒入最右邊的檸檬汁，就會形成超夢幻的漸層！接著可以再倒入有蜂巢蜜的杯中享用，好喝又甜蜜～

這杯是紫蘭MOJITO是無酒精飲料，同樣也有加入蝶豆花，所以有著絕美的色澤，裡面還吃得到QQ的荔枝椰果哦！

山鯨本家｜餐後免費和服體驗

吃飽喝足之後，一樓還有免費的和服體驗！有提供男女和服與浴衣，甚至連小朋友的款式都能找得到～另外還有豐富的頭飾、面具、配件與木屐，都會有服務人員幫忙著裝。

雖然之前去過日本幾次，但都沒有機會體驗和服，這次來到山鯨本家終於可以大拍美照啦！不論是日式和室候位區，或是外面的大型鳥居都超好拍，分享給愛吃燒肉又想拍美照的你們參考喲～

山鯨本家 HONKE

營業時間：11:30-01:00

電話：04 2706 3000

地址：台中市西屯區寶慶街67號

粉絲專頁：山鯨本家 HONKE

線上菜單：https://online.flipbuilder.com/tkhg/stze/

官網：https://yamakujira2016.com/branch/honke/