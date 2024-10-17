台北知名日式無菜單鐵板燒「明水然．樂」近期插旗台中，主打時令漁獲、活龍蝦、活鮑魚等頂級食材搭配師傅們精湛的手藝料理出一道道美味鐵板料理，高品質高水準的鐵板料理連續兩年榮獲網路溫度計《此生必嘗十大高CP值無菜單鐵板燒》第一名的殊榮，由此可知「明水然．樂」獲得眾多老饕的肯定，也造就大台北地區一位難求的情景，如今台中的朋友們也能享受到這樣的頂級日式無菜單鐵板燒囉～

明水然．樂 | 知名無菜單鐵板燒台中首店

▼明水然．樂台中大魯閣店



「明水然．樂」首間台中門市就選在台中車站旁的大魯閣新時代購物中心，購物中心內有停車場方便客人開車前往，搭乘電梯一路來到十樓，出電梯門左手邊就能看見「明水然．樂」台中大魯閣店了～

▼特色燈籠



店面打造成日式風格，大燈籠有著「明水然．樂」的LOGO圖樣非常顯目，也成為許多客人拍照打卡點，大家都不免俗得要跟燈籠來張合照，代表自己也來到「明水然．樂」頂級日式無菜單鐵板燒用餐啦～

▼跟燈籠合照



▼店內環境



明亮舒適的環境，搭配兩組多人長桌，非常適合團體聚餐包場，其中一張長桌可以看向購物中心中間的天井，另一張則能眺望鄰近的台中車站，皆有各自特色。

▼多人長桌



每桌都會有專屬師傅職人進行鐵板燒料理，客人可以舒適的坐在座位上一邊聽著食材介紹，一邊欣賞師傅們精湛的手藝。

▼另一區座位



▼當日食材



寬敞的桌面也有擺放陳列當天頂級食材，像是活波士頓龍蝦、活鮑魚、現流魚、A5和牛莎朗（下圖大塊）、A5和牛菲力（下圖小塊）、北海道干貝等，提升了整體用餐氛圍，相當地棒～

▼A5和牛、漁獲



明水然．樂 | 價位分樂饗宴$1600元、樂盛宴$2400元

▼活體波龍



「明水然．樂」的套餐分樂饗宴$1600元+10%、樂盛宴$2400元+10%兩種價位，套餐內含日本和牛及時令活龍蝦等共14品餐點，其他食材則由師傅依時令季節進行搭配。（每日食材會依照訂位人數準備，訂位完成三天內需預付餐費）

▼酒單



而且現在加入「明水然．樂」會員就能享用到炙燒烏魚子的會員禮，頂級的烏魚子簡單炙燒增添香氣，入口就能嚐到烏魚子本身的濃郁海味。

▼入會禮



餐桌前的醃漬蘿蔔是用日本米醋醃漬，並且加入紫蘇、柚子皮提味，吃起來相當清爽，洋蔥碎則有搭配蘋果、檸檬醬油及果醋調味，吃起來微微辛口頗為開胃。

▼漬物



蒜蜆湯則是使用大量的黃金蜆、蒜頭用慢火熬煮，將黃金蜆的精華熬進湯頭內，入口後能感受到鮮美的蜆味，一開始先來一小盅蜆湯暖個胃。

▼蒜蜆湯



明水然．樂 | 北海道生食級干貝、季節時蔬

▼北海道生食級干貝



介紹完當天用餐的食材後，師傅就開始著手料理，首先登場的是北海道生食級干貝，將其表面煎至恰恰的模樣，再搭配魚子醬及手工熬煮的金沙醬，佐上有機生菜點綴。

▼放上魚子醬



▼北海道生食級干貝佐金沙醬



煎至5分熟的北海道干貝，中間保有水嫩程度，金沙醬是用烤過鹹蛋黃加新鮮蛋黃、鮮奶油和清酒調製而成，滋味溫順鹹香更能襯托出干貝的鮮甜，非常好吃哩～

▼水嫩干貝



季節時蔬的部分是選用可生食的日本山藥搭配杏鮑菇、蘆筍跟芝麻葉，再淋上山藥泥明太子醬。

▼季節時蔬



日本山藥、杏鮑菇兩面煎至金黃微焦，保有著本身水份，咀嚼時還能感受到蘆筍、山藥不同的脆度，加上明太子醬結合山藥泥吃起來類似綿密慕斯泡泡口感，微微鹹香襯托出山藥及杏鮑菇的甜味，很有層次感。

▼脆甜口感



明水然．樂 | 活龍蝦三吃、龍蝦膏芝心蛋捲

▼炙烤波龍



「明水然．樂」的活龍蝦三吃也是店內招牌特色，一口氣能吃到龍蝦，還能吃到蝦膏蛋捲及龍蝦頭熬煮的味噌湯，一次給足三種享受，真的很棒～

▼半尾龍蝦



而且每套餐都能吃到1/2尾活波士頓龍蝦，比坊間其他鐵板燒給得更大方，這天挑選是來自加拿大波龍，就是剛剛師傅抓起來讓我們拍照活跳跳的波士頓龍蝦。

▼煎蝦膏



龍蝦膏的部分會加入蛋液、鮮奶油去煎製，並且刨入帕碼森起司，最後再捲成蛋捲搭配雞蛋豆腐，然後放上鮭魚卵佐上有機玉米苗點綴。

▼捲成蛋捲



龍蝦膏芝心蛋捲，蓬鬆軟綿的蛋捲有著蝦膏氣息，鮭魚卵的海味鹹香與玉米苗的玉米香交織堆疊，配上雞蛋豆腐更能增添濃郁蛋香。

▼龍蝦膏芝心蛋捲



▼淋醬、刨堅果



蝦身蓋鍋悶煮，起鍋後再淋上南瓜醬、現刨夏威夷果仁，營造出類似下雪的模樣，並且搭配龍蝦螯、乾煎櫛瓜片一起吃。

▼時令活龍蝦佐南瓜醬



活龍蝦肉質吃起來更為扎實有彈性，南瓜醬是南瓜泥與奶油調製而成，口感滑順奶香，搭配現刨夏威夷果仁有烤過的堅果香氣，更能凸顯龍蝦肉質的甜味。

▼鮮彈龍蝦肉



明水然．樂 | 整尾現流魚、時令鮮魚

▼時令鮮魚



這天魚鮮的部分，$1600樂饗宴吃的就是剛剛師傅拿在手上的青衣鸚哥魚，乾煎後再搭配鍋巴、紫蘇梅醬。青衣肉質鮮美Q彈且少刺，還有酸甜紫蘇梅醬襯托魚肉的甜味，再配上酥脆鍋巴增添咀嚼層次感。

▼整尾現流魚



如果是選擇$2400樂盛宴，套餐內的魚鮮就是搭配整尾的現流魚品，當天吃到的現流魚是肉質鮮嫩的金目鰱，帶著皮一起煎可以將肉汁、湯汁包裹在其中。

▼乾煎配鹽之花



金目鰱沒有過多的調味，乾煎後再搭配海鹽、胡椒鹽、金桔即可吃到現流魚的鮮美滋味，用刀子在魚背處劃開一刀後即可輕鬆將魚皮掀開。

▼鮮嫩魚肉



金目鰱肉質相當鮮嫩細緻，沒有過多調味更能吃到魚肉本身的鮮美，頂多擠上些許金桔或是沾點鹽之花提味這樣吃就很美味了，而且一個人獨享整尾真的好幸福啊～

▼日本帆立貝佐芥子和風醬（$1600樂饗宴）



將日本帆立貝完整保留貝柱、貝卵與貝唇淋上和風芥子醬，帆立貝本身甘甜且口感很有彈性，和風芥子醬更能襯托帆立貝的鮮嫩，底下再搭配富含膳食纖維的紅藜麥讓這道菜吃起來更為均衡。

▼北海道赤海膽



樂盛宴套餐，則選用來自北海道赤海膽搭配蟹黃豆腐跟炸過的春捲皮，並且搭配鮭魚卵增添鮮味。

▼赤海膽蟹黃豆腐（$2400樂盛宴）



日本北海道赤海膽其特色是味道濃郁且鮮甜，入口後甘甜的海膽在嘴內化開，結合濃郁的蟹黃豆腐，搭配啵啵啵的鮭魚卵，在嘴內一起咀嚼迸發出陣陣海味。

▼濃郁鮮甜



明水然．樂 | 鹽蒸南非鮑魚、乾煎文甲花枝

▼乾煎文甲佐柚子胡椒（$1600樂饗宴）



下一道海鮮料理是嚴選高品質生食級花枝，捕撈上岸去除內臟後急速冷凍，這樣可以保留著花枝本身鮮美滋味，料理過程中運用日式刀工切紋向龜殼樣，因而被稱為文甲。

▼Q彈鮮甜



乾煎後的花枝，吃起來帶點炙燒香，生食級花枝脆彈鮮甜，搭配特調的柚子胡椒味噌醬，微微辛口柚香胡椒更能襯托花枝的甜味。

▼南非鮑魚



南非鮑魚則採用少見的低溫鹽蒸手法進行料理，首先鮑魚上方會擺放酸豆、萊姆增添其香氣，之後鋪放昆布及大量粗鹽蓋住鮑魚進行鹽蒸。

▼低溫鹽蒸



▼鹽蒸鮑魚（$2400樂盛宴）



鹽蒸鮑魚佐黑松露醬，一旁則有稍微乾煎的鴻喜菇、娃娃菜，南非鮑魚吃起來緊實鮮彈，低溫鹽蒸過程中保有著些許水份，在黑松露醬襯托下更能吃到鮑魚本身的香甜。

▼鮮彈緊實口感



吃完海鮮送上的這杯季節冰沙是使用新鮮芒果泥去打成的芒果冰沙，芒果酸甜果香，剛好可以中和去除嘴內的海鮮氣味。

▼芒果冰沙



明水然．樂 | A5和牛菲力、香煎桂丁雞腿

▼和牛漢堡排



和牛堡菠蘿包也是「明水然．樂」特色餐點，將和牛搭配豬絞肉的漢堡排煎至金黃焦香，並且淋上特製蕃茄莎莎醬，再搭配烤至香酥的菠蘿麵包。

▼特製莎莎醬



微辣的蕃茄莎莎醬配上豐腴油脂和牛漢堡排，襯托牛肉的肉香同時也能中和整體的油膩感，加上奶香菠蘿麵包夾起來大口咬，相當過癮阿～

▼和牛堡菠蘿包



▼A5和牛菲力



與此同時，師傅也正在料理A5和牛菲力，選用來自日本熊本A5和牛菲力，將表面煎至微焦油封後，放置一旁靜置，透過梅納反應將牛菲力煎至外酥內多汁。

▼表面煎至微焦



▼擺盤搭配蒜角、鹽之花



和牛菲力是腰部附近瘦肉比例較高的部位，整體肉質細緻油花細膩，表面煎至微焦香酥，內部軟嫩能感受到和牛肉香跟些許油花的甘甜滋味。

▼和牛菲力外酥內嫩（$2400樂盛宴）



第一口先吃原味，先感受和牛菲力肉質本身的高雅清香，之後再搭配蒜頭、鹽之花等佐料，蒜香更能襯托出菲力的肉香，真好吃阿～

▼蒜香襯托肉香



另外，採自然放牧有機飼養的台灣桂丁雞曾被選為國宴食材用以招待貴賓，也是各大星級餐廳指定食材，在明水然．樂也能吃得到唷～

▼台灣桂丁雞



這天師傅挑選的是桂丁雞的雞腿部位，利用鐵板高溫煎烤，將雞腿表面煎至金黃誘人的色澤。

▼鐵板高溫煎烤



高溫鎖住肉汁，讓雞腿吃起來很有彈性不乾柴，配上雞皮煎到金黃恰恰的口感，相當美味。

▼香煎桂丁雞腿肉（$1600樂饗宴）



明水然．樂 | 黃金炒飯、炙燒龍蝦頭味噌湯

▼鐵板炒飯



接下來是很經典的鐵板炒飯，師傅用兩種不同的蛋的炒飯下去製作，首先將大量的蛋炒成蛋酥比較有蛋香，之後再將蛋和飯充分拌炒讓每粒飯粒都能沾到蛋液，也就是大家口中的黃金炒飯。

▼黃金炒飯



米飯炒至粒粒分明，蛋酥結合炒蛋更顯得蛋香味層次豐厚，再加上蔥花襯托讓整體香氣更為飽滿，很好吃～

▼炙燒龍蝦頭味噌湯



最後還有一碗龍蝦頭味噌湯，剛才炙烤過的龍蝦頭會以柴魚高湯搭配洋蔥熬煮，再加入赤味噌、白味噌、加賀味噌三種味噌調和，使得湯頭融入蝦味及濃郁味噌香，裡面還能吃到鴻禧菇及龍蝦肉，是碗相當澎湃的味噌湯。

▼蘋果煎餅



甜點的部分則是蘋果煎餅，將外表酥皮煎到金黃香酥，配上手工熬煮的蘋果醬、鳳梨，不同於過往蘋果派油炸方式呈現，乾煎方式搭配現刨檸檬皮吃起來更為清香清爽，微微酸甜也很解膩。

▼蘋果煎餅很清爽



結語：

以「明水然．樂」的$1600樂饗宴，就能享受到14品高水準的鐵板料理，包含新鮮活龍蝦、日本A5和牛或桂丁雞、北海道生食級干貝、新鮮漁獲這些頂級食材，兩千有找，高貴不貴，相當超值佛心，而且活體龍蝦三吃是店內必吃特色料理，一邊欣賞師傅料理手藝一邊享用海陸珍饈美饌，真的是一大樂事，如果是團體聚會或是節慶大餐會更推薦點$2400樂盛宴套餐，有機會吃到南非蒸活鮑魚、整尾現流魚鮮等更高檔時令海鮮，如此高CP值日式無菜單鐵板燒，不愧是榮獲此生必嚐無菜單鐵板燒的第一名，喜愛這類無菜單鐵板燒料理的饕客們，趕緊與三五好友相約預訂「明水然．樂」唄～

▼明水然．樂 日式無菜單鐵板燒

