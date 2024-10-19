現在各地的大眾運輸月票真的是很方便，買了之後一定要到處趴趴走才划算啊！

跟周先生決定到新店大坪林轉車之後，抵達安坑輕軌，

我們今天的目的地是二叭子植物園～出發健行前，當然要先餵飽自己，

就先到安坑輕軌景文科技大學站覓食！

大學旁生意好的店絕對是平價又划算的，至少淡江畢業的我是這麼想的，

位於景文科技大學宿舍外的轉角，也就是宿舍餐廳！

今天我們想吃個美味早午餐再開啟美好的一天，

選定了中西式都有的月半叔叔早午餐，在宿舍外可以看到超多旗幟飄揚

我們抵達的時候快中午時間，本來還很慶幸沒什麼人很多位置可以坐，

沒想到越靠近12點，覓食的學生越來越多，點餐人潮還大排長龍！

在牆上可以看到月半叔叔早餐店的菜單，

因應景文科技大學也有國際學生，很貼心地也有英文菜單，

周先生也看得很開心！

用餐環境一般般，但很多學生都是來買了回宿舍享用

月半叔叔早餐店還榮獲景文科技大學的衛生檢查評比呢！

真的可以讓人吃得開心又放心～

如果不想要大排長龍，月半叔叔早餐店也有提供線上點餐，超級方便

很貼心的還有寫出線上點餐指南

介面也是中英文、照片都有，

周先生這外國人操作起來也很輕鬆

掃上方QRCODE可以進入LINE對話框，登入會員後就可以開始進行點餐，

線上點餐可以選擇自取或是先預約點餐，

很喜歡這種排版舒服的介面，這個絕對要給月半叔叔早餐店一個大拇指

付款方式可以線上付款或是取餐時付款，

最有趣的是在填寫訂單的時候還可以寫上自己的綽號，

老闆除了叫號以外，還會大喊綽號，當天還聽到老闆大叫：老蕭～～～～

月半叔叔早餐店除了這線上點餐系統以外，還有配合外送平台(UBER EATS和FOODPANDA)，

如果覺得早餐店位置較遙遠的話，也可以使用外送平台點起來！！！

沒有太久，我們點的餐點就完成了，真的是早餐店速度！

月半叔叔早餐店的食物都是外帶包裝，所以吃不完可以直接帶走～

每一樣看起來都超好吃，有點意外我不小心點一點就這麼多了，

更意外的是到最後我們除了芭樂以外，其他全部吃光～（到底多餓）

紅茶/鮮奶茶

月半叔叔早餐店的紅茶是古早味紅茶的味道，好好喝又不太甜！搭配套餐就會赴中杯紅茶唷！

鮮奶茶則是需要另外補差價，本來以為紅茶已經不錯了，鮮奶茶更是奶香鮮甜，單喝或搭配食物都很讚～

泰甜蝦蝦蛋吐司＋兩條剝皮辣椒搭配C餐(黃金炸水餃+中杯紅茶) $145

第一次看到點吐司還可以加剝皮辣椒在裡面，讓熱愛剝皮辣椒的我們倆超級滿意！

月半叔叔早餐店的泰式醬是偏甜的，搭配蝦排偏甜～但尾韻帶點檸檬酸味，

那蝦排是真的可以看到蝦子在裡面的，用料不手軟阿，

剝皮辣椒在裡面扮演一個滑順的口感，不會過鹹，搭配起來格外美味～

剝皮辣椒抓餅蛋 搭配 G餐 (當季水果\+中杯紅茶) 飲品升等鮮奶茶 $145

月半叔叔早餐店的火侯都掌控的很好，這個蔥抓餅完全是外酥內軟，裡面的蛋超柔軟，

蔥抓餅除了外皮酥脆以外，又不失那麵香氣，

搭配剝皮辣椒，這樣的組合真是第一次吃到，淡淡的剝皮辣椒香氣，整體搭配很適合！

單吃就超級好吃～我們沒有另外再加醬料唷！

C餐 (黃金炸水餃)

如果有搭配套餐的話，蛋塔推薦這黃金炸水餃，

而且一定要趁熱吃、小心吃，

那裡面的湯汁還會撲滋噴出來，真的是超JUICY，一份還有7顆，真心覺得搭配套餐很划算！

月半叔叔早餐店在一旁也有提供各式醬料

嗜辣者絕對不能錯過月半叔叔早餐店的辣椒，

一看就知道是店家自製，用料實在，很辣但超好吃，周先生吃得很滿意～

港式手工蘿蔔糕 $40

上方介紹的辣椒，完全可以搭配月半叔叔早餐店的這港式蘿蔔糕，

單吃蘿蔔糕是可以吃到裡面的燒臘塊以及蘿蔔絲，真的就是港式的那種，帶著蘿蔔鮮甜味，

周先生直說跟一般的蘿蔔糕吃起來不同，因為這真的有蘿蔔在裡面啊！

再加上月半叔叔早餐店的火侯掌控很好，我個人覺得蘿蔔糕是必點！

泰式打拋豬炒泡麵 (王子麵) +蛋 $80+$15

在點餐系統上看到是月半叔叔早餐店招牌，那怎麼可以不點！

王子麵吸附了泰式打拋豬的香氣，真的是一口接著一口吃光，

平常不太愛吃泡麵的周先生，直讚嘆說這麵怎麼可以好吃成這樣，

適合悶熱天氣的午餐，加顆蛋還營養滿分！

煉乳銀絲卷 $50

很少看到早餐店有賣煉乳銀絲卷，

很罪惡但不點就會討厭自己，月半叔叔早餐店的銀絲卷炸的胖嘟嘟好可愛，

煉乳是另外放置，可以自己斟酌要放多少分量，

淋在銀絲卷上就是邪惡的美味，

月半叔叔早餐店的銀絲卷本身就好吃，這是無可否認的，

搭配煉乳更是加分！根本絕配～

G餐 (限量水果)

如果搭配套餐，也可以選擇水果，是月半叔叔早餐店自己切給大家的，

就像是媽媽怕孩子吃不飽，營養不均衡，這水果的分量很多～每天提供的也不太相同唷！

我覺得經營早餐店除了食物好吃、速度快以外，

還有一個很重要的靈魂人物就是面對客人的那一位，

當天在月半叔叔早餐店看到老闆雖然忙碌，但不失服務熱情，還會主動跟客人打招呼，關心客人，

如果我是住外地來就讀的學生，住在宿舍可以吃到這樣的美味早餐，又可以獲得老闆的關心，那是很幸福的事情呢！

〖店家資訊〗

店 名：月半叔叔早餐 景大店

地 址：新北市新店區安忠路99-1號景文科技大學 宿舍轉角1樓

營業時間：週一～週五 0600-1400、週六 0730-1300、每週日公休

營業電話：0965 068 938

官方FB：https://www.facebook.com/WilsonBreakfast

Uber Eats 點餐連結

Foodpand 點餐連結 https://www.foodpanda.com.tw/restaurant/clg1/

Google maps 月半叔叔早餐 景大店 https://g.co/kgs/sSYDvPz

IG連結 https://www.instagram.com/wilson_breakfast_just?igsh=aDhudmR6c2lvNHBq&utm_source=qr

本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~

你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com

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