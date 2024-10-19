餐廳地址：台北市信義區忠孝東路五段10號31F

電話號碼：+886 2 7703 8887

營業時間：

早餐

週一至週五 0630 - 1000

週六至週日 0630 - 2230

午餐

週一至週日 1200 - 1430 PM (最後點餐1430）

晚餐

週一至週日 1800 - 2130 （最後點餐2130）

公休日：無休

服務態度：4.5🌟

CP值：4.5🌟

飲食美味：4.5🌟

再次拜訪：會

公主使用的大眾交通方式/運輸：

板南捷運線市政府站1號出口

或經統一時代百貨連結W Hotel的門前往W飯店





每次飛抵桃園國際機場都會去碰碰運氣，看看能不能抽中金福氣旅遊台灣的獎金，可是從來都沒抽中過

這一次終於讓公主抽中了金福氣旅遊台灣的獎金，台幣$5000的住宿或飲食獎金。看了網上提供的資料，最後決定在W飯店的紫艷中餐廳享用午餐



疫情之後來台灣旅遊觀光的外籍旅客很少，所以台灣的政府就以金福氣旅遊台灣的獎金來吸引外國旅客來台旅遊，外國旅客可以在底台前的七天裡面在金福氣旅遊台灣的獎金網頁做登錄，之後會收到一封電郵的QR Code，外國旅客抵達機場路徑大廳之後，可以前往指定的地方抽獎。鼓勵多一點旅客前來台灣旅遊。這個活動時程直到6月30日2025年結束。抽到的獎金可以在指定的期限內使用。

這一天選擇了平日前來紫艷中餐廳享用午餐，下面是公主跟姐姐點的中餐料理，在這裡跟大家做個簡單的分享

抵達飯店之後，在1樓搭乘電梯前往10樓的飯店大廳轉搭電梯之到31樓的紫艷中餐廳

走出電梯就會看到中餐廳的廚房廚師們在很專心用心的準備料理

今天的座位安排是靠近窗口，望出去是大巨蛋以及國父紀念館

餐廳的環境以及餐具擺設，簡單典雅

三樣冷菜：三星蔥烤小香魚、冰鎮愛玉紹興黃酒醉雞、鹵水鵝片豆腐

大家都不怎麼喜歡小香魚的口感

滷水鵝片非常軟嫩入味好吃

黃酒醉雞酒香濃郁

脆皮黑毛豬燒肉，燒肉的皮口感脆脆可口

足料老火靚湯，這一道湯四點給女兒喝的，女兒說非常清甜（女兒喝完了照片卻沒有拍到哈哈）

福爾摩沙叉燒腸粉，公主覺得這一個粉腸就比較普普通通，沒有什麼特別的評論

鮑汁花生鳳爪，鳳爪煮的不夠軟嫩有一點過硬

水晶蝦餃，蝦子新鮮脆口

櫻花蝦臘味炒蘿蔔糕，櫻花蝦清甜搭配臘味，帶出香煎後的蘿蔔糕香氣，也是一道很不錯的港式點心

叉燒雪菜炒米粉，這道菜點了，但是因為是最後一道上的菜，所以大家都沒吃就外帶帶走，所以不能給予任何評論

公主後記：

這一個下午用餐了兩個多小時，非常的放鬆愉悅，感謝台灣政府給予外籍遊客的獎金💰

謝謝閱讀。分享。推薦度：4🌟