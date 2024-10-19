上次朋友約我一起去參加清酒品酒會，進而認識了這家台南清酒專賣店：SAKAKURA清酒，後來我和親朋好友陸續光顧了好多次，因為它不僅是買清酒的好地方，也是品清酒的好環境！它有提供單杯清酒，喝了喜歡再買整瓶也不遲，覺得這樣的服務很貼心。

▼下面這是我們當時去參加清酒品酒會的照片，有超過10支清酒可以品！一邊品一邊和清酒同好分享心得，是很不錯的體驗，很期待老闆再次舉辦！

＊喝酒不開車、開車不喝酒！

▼店裡環境簡單舒適，除了清酒，也有販售清酒杯，顏色質感很漂亮。

＊喝酒不開車、開車不喝酒！

▼中間桌子可以當單杯品酒餐桌，是的！老闆說大家可以帶點下酒菜來，酒總是要配著食物才更美味。

於是我們很常帶吃的來喝清酒，熟到和老闆變成了朋友！單杯清酒會提供Zwiesel Glas蔡司酒杯，這支酒杯好像要4000元吧，平常自己都沒有用這麼貴的酒杯，來SAKAKURA清酒這裡體驗到了！

＊喝酒不開車、開車不喝酒！

▼很舒服放鬆的品酒夜晚，也變成我和朋友經常聚會的地點。

＊喝酒不開車、開車不喝酒！

▼如果今天品到喜歡的味道，也會從冰箱帶整支清酒回家。清酒品項很多，可以聽老闆介紹，也可以點單杯嘗試看看(每天提供酒單不同)，總有一支清酒會對你口味。

＊喝酒不開車、開車不喝酒！

悠閒在家時我很喜歡和家人慢慢喝慢慢聊，是讓我可以很享受很釋放壓力的愛好！他們也漸漸被我培養出喝清酒的興致。如果大家也是愛喝清酒，不妨來逛逛SAKAKURA清酒，難得會提供單杯的清酒專賣店！

SAKAKURA清酒專賣

IG每周更新單杯酒單

IG：https://www.instagram.com/sakakura_31/

地址：台南市北區公園北路156-7號

營業時間：13:30-00:00

電話：0925 169 017

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100093028741017