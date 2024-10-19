在忙碌的生活中，尋找一個能讓自己放鬆的地方，似乎成了一種奢侈的享受。在竹北，早午餐的選擇多到數不清，但有一家店卻讓我心甘情願地一再回訪，那就是HOI x 山語喃喃。

這裡不僅有美味的餐點，還有讓人放鬆的氛圍，像是給心靈找到了歸屬彷彿城市的喧囂都被隔絕在了門外，取而代之的是舒適的環境和滿滿的美食期待。

柔和的自然光透過大窗戶灑進來，與店內的柔和色調相映成趣，營造出一個舒適放鬆的用餐環境。

走進店裡頭位子都快坐滿了還有侯位的人潮，在沒訂位的狀況下我非常的幸運剩下一張桌剛剛好就安排我坐下了，內心無比的感激啊！

店家熱情地安排好座位，隨即將Menu遞給我快速瀏覽了一遍，心中暗自期待，馬上就決定好要點的餐點，然後到櫃檯結帳（現金支付），心裡早已對這頓早午餐充滿期待！

在這裡，餐具、水和紙巾都設有自助區，自行取用。

我好期待餐點上桌啊！

鴉片牛五花漢堡$140這漢堡的魅力在於它獨特黃金泡菜酸香脆的滋味帶來的清爽感，讓人一口接一口，根本停不下來。

半熟蛋的滑嫩蛋液緊緊包裹著牛五花，讓整體口感更上一層樓，牛五花的淡淡焦香味恰到好處，完美地保留了肉質的鮮美，搭配爽脆的生菜和柔軟的麵包，仿佛把所有的美味都濃縮在這一瞬間。

今天的主角是香烤雞翅餐盤（$325），這可是店內的明星餐盤，餐盤內包含了季節蔬菜、水果、雞肉起司香腸、三節翅以及手工麵包，搭配的很豐富這份早午餐更加美味無比。

雞翅咬下去時肉汁鮮嫩四溢，咬下去的瞬間雞翅鮮嫩無比層次感及其豐富，五隻我都吃光了還不停允指😁😁😁。

而那手工麵包更是值得一提，採用老麵種與低溫水合發酵的工藝，散發著誘人的香氣，口感柔軟得令人驚艷，每一口都是滿滿的幸福感！

手工鳳梨百香氣泡飲將酸甜的鳳梨與清香的百香果融合，氣泡輕輕在舌尖綻放隨著酸甜的鳳梨和芬芳的百香果味道湧上味蕾，帶來一股清新與愉悅，而咖啡拿鐵則是另一款經典之選，濃縮咖啡的苦韻順滑口感喚醒了我的味覺。

奶油蜂蜜吐司$85元，金黃酥脆的吐司表面，當香濃的奶油在熱乎乎的吐司上緩緩融化，蜂蜜的天然甜味隨之流淌而下，酥脆底下柔軟的口感讓每一口都如同幸福的滋味在舌尖綻放。

用餐心得：在HOI x 山語喃喃的氛圍既舒適又放鬆，讓人忍不住想要在這裡停留更久。無論是自己靜靜享受美食，還是和朋友聚會，這裡的環境都讓一切顯得隨性自然推薦給喜歡早午餐的朋友們！

店家資訊

HOI x 山語喃喃

地址：新竹縣竹北市成功十一街17號

營業時間：09:00~14:00週一、二休

電話：03 668 8036

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