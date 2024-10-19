《食漬入口》是這次去台中第六市場大驚喜！原本阿新找我去吃第六市場糖葫蘆就覺得很新奇了，因為在市場吃糖葫蘆的畫面，只在古裝劇裡看過，說到店名食漬入口…阿新莫非你再說憲哥以前的節目嗎😂誰知道走到攤位前…原來是這個《食漬入口》不是十字路口阿🤣不管怎樣，糖葫蘆先來兩串！轉頭發現原來漬物泡菜蘿蔔，才是《食漬入口》主打商品…先來兩～不！除了辣椒，其他都給我一罐試試😅手工泡菜不是沒吃過，單純看到韓國泡菜沒特別”紅”，感覺就能吃看看😂

食漬入口

食漬入口的泡菜很可以欸！如果喜歡清淡風味的料理，《食漬入口》的手工泡菜應該會很合你的口味！阿偉本身很喜歡吃泡菜，每次吃台中臭豆腐，台式泡菜絕對佔50% 票數，決定下次會不會再來，吃台中韓式料理也一樣，撇除燒肉等級價位，韓國泡菜也會決定下次來不來，雖說是為了《食漬入口》糖葫蘆而來，但買了順便介紹新發現，不就是職業病嗎😂食漬入口泡菜不管是韓式還是台式，香氣跟特色都有到點上，味道重一分過頭、少一分不夠味，均衡上拿捏很的到位，若本身吃重口味可避開泡菜漬物，改吃《食漬入口》梅漬番茄、百香芒果青跟糖葫蘆～

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食漬入口資訊

線上訂購＞食漬入口官網；食漬入口蝦皮賣場

時間：二~五 11:00–19:00；六日 10:00–20:30；一公休

地址：403台中市西區健行路1049號3樓91攤

台中美食推薦

雖然無心插柳知道這間第六市場糖葫蘆，但還是要推薦一下，除了糖葫蘆外的食漬入口主打商品，台中手工泡菜、蘿蔔、番茄跟芒果青，手工製作、無添加防腐劑，調味比起正宗韓國泡菜更合適台灣人口味，酸度、辣度控制剛剛好，適合在冰箱中擺上一兩罐，放假追劇看電影，買些美食再搭配泡菜漬物，想想就很期待週末的到來～

食漬入口在哪

《食漬入口》就在金典酒店三樓的台中第六市場內，搭電梯直上三樓，不用走多遠就能看見。

詳細位置就在3樓電梯口前五郎蔬果的隔壁，趕時間這樣走最方便。

不過食漬入口在台中第六市場3樓，出入市場搭手扶梯很方便，加上阿偉這天不趕時間，邊走邊吹冷氣很棒不是嗎😀

走出手扶梯繞到正後方，不管是先直走在左轉，還是先左轉看到服務台再右轉，兩種方式走到《食漬入口》都很方便。

阿新熟門熟路的走到《食漬入口》攤位前，心中也偷偷白眼他，到底是來吃過幾次了😂

之前聽阿新在說食漬入口時，他是問我知不知道第六市場美食有糖葫蘆，我當時就是回”蛤？第六市場糖葫蘆？”回想起上次看到市場+糖葫蘆這場景，就是在古裝劇😅現在聽到這個消息，就被阿新拉來小確幸一下，吃甜食拉高幸福指數。

食漬入口菜單

不過看到食漬入口菜單，原來糖葫蘆算是《食漬入口》副業，主打商品是手工漬物，有台式泡菜、韓式泡菜跟醃蘿蔔等方便即食的爽口漬物可選擇。

看了櫃檯上的辣椒一眼，雖然對”蒜蓉”大感興趣，但辣的部分，讓我好猶豫，因為家裡還有好多沒吃😅所以不著急著購入，就算想買有食漬入口蝦皮商城也很方便。線上訂購＞食漬入口官網；食漬入口蝦皮賣場

原本看到桑葚果醬真的很高興，想說麵包搭配桑葚果醬一定好吃，這時店員熱心提醒，才沒把沖泡用的桑葚果醬，當成塗抹果醬鬧笑話😂

《食漬入口》漬物也有提供試吃，員工服務超熱枕，吃過一輪後，不得不說番茄跟芒果青都超好吃！當下就決定這兩罐必買～

《食漬入口》主打商品還有泡菜、醃蘿蔔，選了梅漬番茄跟百香芒果青後，欸？再三罐就買齊了捏…那就都買吧😂反正是阿新推薦的，口味上一定不差，泡菜又是常吃的小菜，買回家配餐配飯也都不錯！帶走～線上訂購＞食漬入口官網；食漬入口蝦皮賣場

食漬入口 / 糖葫蘆

回到來《食漬入口》原因，當然是第六市場糖葫蘆！吃不吃？當然來兩支～不就是為它而來的嗎😂不過我們要的口味剛好被買走，店員也隨即製作，服務讚讚～

別看糖葫蘆製作簡單，串好水果、煮好糖水、裹上糖衣，再急速降溫跟冷藏，一連串動作要一氣呵成，只要稍稍一落拍，糖衣呈現的樣貌就不夠美味。

還有只要在台中第六市場裡，拿著食漬入口糖葫蘆走動，瞬間成為小朋友眼中的大明星，眼睛閃亮閃亮的很可愛😂

話說現在不是草莓的季節，也就問了一下草莓來源，《食漬入口》店員說在夏季選用的是進口草莓，冬季則是台灣草莓！

回家路上，為了更好呈現《食漬入口》漬物，順路買了台中烤鴨來搭…哈哈～是加菜的說法比較正確啦😂

《食漬入口》的手工泡菜，泡菜有韓式泡菜跟台式泡菜兩種口味，口味、食品標誌、成分還有保存期限都標示很清楚。

食漬入口 / 韓式泡菜

《食漬入口》的韓式泡菜在口味上有調整過，主要還是韓國泡菜味道，但鹹度跟辣度有調整過，辣度給我的感覺，是連不太吃辣的朋友都能接受。

食漬入口 / 台式泡菜

阿偉心中的台式泡菜，第一條件是夠脆！再來是酸甜比拿捏，畢竟台式泡菜是台中臭豆腐的靈魂之一，沒有脆度、沒有酸度絕對是少了關鍵靈魂，而《食漬入口》的台式泡菜，這兩方面表現都非常亮眼。

這次搭配主食是烤鴨，食漬入口韓式泡菜很適合加在烤鴨捲裡面，韓式泡菜與甜麵醬的鹹甜衝擊，在鴨肉滿滿的肉之兼容下，美味更加分！《食漬入口》台式泡菜則非常去膩，炒鴨架雖然鹹香美味，但吃了好幾塊後，味蕾被同化，這時候來上一口爽脆酸爽的台式泡菜，味蕾再次大開～

食漬入口 / 柚香蘿蔔

《食漬入口》柚香蘿蔔去膩滋味也不輸台式泡菜，雖然搭配烤鴨一起吃也不錯，但阿偉覺得柚香蘿蔔更適合搭配炸雞、鹽酥雞系列。

從形狀上就能感覺出是手工切的，吃起來真的很爽口，有淡淡柚香味點綴，去膩效果非常棒，就連紅蘿蔔也超好吃！

食漬入口 / 桑葚果醬

搭配的飲品，當然就是《食漬入口》店員有特別囑咐是沖泡用的桑葚果醬～蜜桑葚真的很讚！外觀完整酸度甜度都很夠。

唯獨放進冰水中後，阿偉少做了一步，就是把桑葚拌碎讓味道更均勻，單單只是泡著，就只是桑葚水，大家可以先用湯匙，把杯中的桑葚先壓碎，然後再加水拌勻即可～

食漬入口 / 梅漬番茄

飯後吃梅漬番茄或百香芒果青來收尾，簡直太完美！梅漬番茄酸甜滋味非常清爽，百香芒果青冰冰涼涼帶點微酸越吃是越涮嘴～線上訂購＞食漬入口官網；食漬入口蝦皮賣場

梅漬番茄的番茄都是去皮的，外觀完整漂亮，看到番茄脫光光在眼前，第一想法是怎麼做到的😂

在話梅與冰糖熬煮的梅子湯的清漬之下，番茄的甜度被拉高了好幾個階層，酸甜可口超迷人，除了飯後吃，下午茶、看劇的時候吃也超OK。

食漬入口 / 百香芒果青

百香芒果青也超厲害！微凍結口感＋酸酸甜甜的滋味，兩兩組合是最完美的絕配，吃起來冰冰涼涼超退火～

每一塊芒果青的大小，剛剛好一口品嚐，百香果的清香與芒果的酸甜滋味，不僅只有阿新阿偉喜歡，幾乎吃過的人都說讚～

食漬入口評價

《食漬入口》這間台中漬物真的厲害！阿偉非常喜歡食漬入口的清爽口感，調味上大走清爽風格，阿偉多少次想買台中泡菜回家冷藏，好搭配各種台中美食，但買過不少韓式泡菜回家，口味上真的稍重了點，最後想吃泡菜都只能選黃金泡菜，這次買的《食漬入口》泡菜、漬物都非常合胃口，口味、爽脆度、去膩感表現都很棒，推薦大家去勤美綠園道、台中SOGO或金典酒店附近時，順道去台中第六市場買食漬入口漬物回家品嚐，當然第六市場糖葫蘆也不能錯過啦～線上訂購＞食漬入口官網；食漬入口蝦皮賣場

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