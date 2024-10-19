《稻麥香麵包坊》這間台中北屯麵包老店你們有吃過嗎？住北屯或常去北屯黃昏市場的家長們，可能都買過稻麥香麵包坊，畢竟舊地點+新位置前前後後加起來，《稻麥香麵包坊》也開了20年了！但《稻麥香麵包坊》老闆娘真的超低調，要不是有網友介紹，這間北屯市場好吃又便宜的傳奇台中麵包店，再搬到全聯福利中心隔壁後，真的算消聲匿跡了，好在便宜又佛心的價格，還是讓不少家長們關注到這間台中銅板美食，依然在新地點排起了隊伍搶購麵包～

稻麥香麵包坊

稻麥香麵包坊這間台中麵包店說起來不起眼，但《稻麥香麵包坊》實實在在開了20年，前12年開在松竹黃昏市場，後8年則是搬移到北屯路全聯福利中心旁邊，新的地點沒有松竹黃昏市場的顯眼，但每天來《稻麥香麵包坊》買麵包的人潮也很多，不過還是有很多北屯人不知道這間北屯麵包店，阿偉這不就來了嗎😂說到《稻麥香麵包坊》這間麵包店，麵包價格是真的很佛啊！1個20元麵包，個頭大料又多，下班下課吃上一個，直接滿足到晚餐前，建議買多一點稻麥香麵包坊麵包，隔天還能當早餐～

稻麥香麵包坊在哪

時間：15:00~19:00

地址：40645台中市北屯區北屯路289之10號 / 地圖

台中麵包店 | 稻麥香麵包坊

今天要介紹的《稻麥香麵包坊》是間台中麵包老店，原先在松竹黃昏市場經營12年，後來移到北屯區北屯路上全聯旁8年，雖然地點變得更不起眼，但每天生意還是一樣好。

稻麥香麵包坊在哪

《稻麥香麵包坊》就位在北屯全聯福利中心旁邊，後方就是北屯兒童公園，所以地點不難找，停機車也算方便，很多家長會在下午的時候來稻麥香麵包坊買麵包，再帶小朋友去兒童公園放放電，肚子餓了還能吃麵包墊墊胃。

雖然搬到全聯福利中心隔壁，但外觀跟全聯相比更為低調，加上有植栽半遮擋，說真的！若機車沒停放在靠《稻麥香麵包坊》這側，大多數人都會錯過這間台中麵包老店。

別看《稻麥香麵包坊》店面小小的還不起眼，但麵包種類一點也不輸麵包店，整體來說是鹹甜都有，豐富度很足夠。

才剛到稻麥香麵包坊沒多久，就有客人來買麵包，這位大哥還邊買邊打電話問家人要吃什麼口味，這應該是常客了～

《稻麥香麵包坊》枱面上的麵包就有10幾種，阿偉第一眼就先被肉鬆麵包跟蔥花肉鬆麵包給吸引，畢竟這兩款是阿偉個人最愛的麵包之一，當然還有紅豆麵包跟波羅麵包等等，光是拍照就先偷偷吞了口水，要不是把拍照排在第一順位，當下我一定先採購了😂

《稻麥香麵包坊》的麵包外觀非常的漂亮，看起來就很誘人，而且每個麵包都很大，有種古早味麵包的感覺。

個頭不小的肉鬆麵包，上面滿滿的肉鬆真的太有誠意，重點只要20元真的很便宜～

還有草莓、藍莓、紅豆、奶酥等有餡的麵包。

經典款菠蘿麵包，真的是從小吃到大的口味，外表酥香可口微甜，難怪大人小孩都喜歡。

清爽的潛艇堡，中間夾的內線主打清爽，有小黃瓜的脆口，也有火腿的鹹香，簡單的搭配組合，吃起來超合拍。

甜甜圈麵包跟剛炸好的甜甜圈最大最大差別在口感上，沒有這麼Q彈，但勝在沒有冷熱口感落差，不管早上吃還是下午吃都一樣美味。

稻麥香麵包坊的麵包種類很多，甜的鹹的都有，雖然不是每個麵包都吃過，但只要看起來誘人對眼，那買就對了～

蔥花肉鬆麵包是所有麵包裡面，阿偉最常吃的品項之一，這款麵包真的很不得了，不僅有蔥花香，還有滿滿的肉鬆，吃起來鹹香迷人，每當我迷惘不知道買哪個麵包好時，蔥花肉鬆麵包先夾幾個就對了～

蔥花肉鬆麵包阿偉還蠻常吃的，但《稻麥香麵包坊》的蔥花肉鬆麵包有點不一樣，就是體積更大了點，約有1.2~1.3倍大。

《稻麥香麵包坊》的吐司外觀看起來跟摸起來的觸感都很不錯！可以感受到吐司中間是鬆軟的，不過這次沒有買吐司，等這批麵包吃完，下次在來稻麥香麵包坊時，再買來吃看看～

話說都來《稻麥香麵包坊》了，怎能不帶點回家呢？尤其《稻麥香麵包坊》麵包價格真的超划算，一個只要20元！三個還特價50元，比隔壁全聯還划算很多，直接買了一大袋回家好好品嚐～

稻麥香麵包坊 / 限量招牌麵包

除了攤位上的麵包外，還有每天限量的稻麥香麵包坊招牌麵包，分別是蛋塔跟韓國麵包兩種，都是限量200個，賣完就只能等隔天，所以想吃最好提前來，或是早早先跟稻麥香麵包坊老闆娘預訂，對了！麵包出爐的時間是在下午兩點跟三點，想吃剛出爐熱呼呼的麵包，這時間來最剛好。

《稻麥香麵包坊》每天限量麵包有兩種，第一種是韓國麵包，外觀看起來有點像石頭，聞起來有不錯的麵包香味，成為《稻麥香麵包坊》人氣麵包的答案，應該在麵包內吧🤔

另一款稻麥香麵包坊招牌就是蛋塔啦～沒錯！在稻麥香麵包坊也有賣蛋塔，而且也是每天限量出爐，跟韓國麵包價格都是一樣的，單個40元，買3個優惠100元， 烤出來的成色跟香氣都很不錯～

每天限量的韓國麵包跟蛋塔，來《稻麥香麵包坊》當然要試試！韓國麵包外表看起來普通普通有點像小石頭，而蛋塔看起來就很厲害了，在微焦的糖漿點綴下，美味誘人程度直接拉到最滿。

稻麥香麵包坊 / 韓國麵包

韓國麵包裡有滿滿的芝麻，吃起來香氣特別棒，而且口感真的絕妙，Q彈又有嚼勁，好吃到讓我下次去北屯，會想再來買《稻麥香麵包坊》的麵包。

稻麥香麵包坊 / 蛋塔

蛋塔切開是滿滿的餡料，光看起來就很誘人，吃起來當然不會失望，奶香豐厚香醇，每一口都超迷人，難怪每天都這麼搶手～

買完麵包後我沒有當下我當下沒有立刻離開，因為我已經達成了一個消費條件，買麵包滿$200可以獲得一杯哈哈現煮咖啡！

當然想喝咖啡又沒滿200元也沒關係，可以直接跟老闆娘點，一杯30很划算～

現煮咖啡是由智能化的咖啡機現沖，滿200元送的美式咖啡，是超商大杯飲料，趁空檔有問咖啡豆源，是印尼咖啡豆，喝起來不酸不苦應該是中～中深烘焙，配麵包蛋糕都很合適。

買麵包超過200元，就送一杯美式咖啡，這活動是小確幸無誤！

當天買完稻麥香麵包坊後，回家直接跟爸媽一起吃了台中下午茶，我們各自選了一款麵包，我喝的是咖啡，而他們更愛配茶～

蔥花肉鬆麵包不僅個頭較大一點，肉鬆量也沒少，麵包吃起來鬆軟，整體香氣口感非常棒。

麵包鬆軟入口，撇除表面甜酥皮，吃起來也是滿滿麵包香，淡淡的甜味與香氣，簡單就很好吃。

奶酥麵包也超好吃，奶酥甜度適中，咀嚼間與麵包香氣完美融合在一起，就連阿偉不愛吃甜的父親，也十分喜歡。

稻麥香麵包坊評價

《稻麥香麵包坊》好吃又便宜！這間台中麵包真的很推～稻麥香麵包坊的麵包大小位都也都在水準之上，剛出爐的限量的蛋塔跟韓國麵包真得好吃，雖然價格比較高一點，但也都算合理甚至便宜的價位～