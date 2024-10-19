哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰

✨🤍今天來分享一家在松菸誠品B2的咖啡廳

只能說 大家應該不陌生吧～

我自己很常路過 但真的沒有吃過這家分店

上禮拜終於趁著寵物展完順便跟朋友一起去吃了

(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))

以下就來分享這家分店的限定餐點給大家看

偷偷說每家成真咖啡的品項都不太一樣呦～





$330 熔岩焦香舒芙

🍮真的不得不說他們家的舒芙蕾在很多咖啡廳裡面是名列前茅ㄉ

份量多而且很有特色

隨便點都不踩雷

這個口味是我的最愛之一～

上面可以吃到布丁的感覺

✨🍦旁邊還會額外附上ㄧ球香草冰淇淋&杏仁瓦片&店家特製雪花酥

$380海鮮番茄橘醬義大利麵

🍅味道吃起來是番茄X奶香的味道

很濃郁，馬上吃光光

很多人應該會好奇橘醬是什麼

並不是橘子醬呦

是番茄紅醬加上上馬茲卡彭(*≧ω≦)

這份的話配料的話有小卷、蝦子、節瓜、玉米，食材很豐富！

$280青蔥櫻桃鴨 薄餅

🧀🍕這個真的必點，沒想到薄餅可以這麼好吃

櫻桃鴨油質豐富，再配上拉絲起司

上面還有青蔥，我就問誰不愛！

$230杜鵑

🍑以台灣獨有的洛神花茶X水蜜桃去調配的咖啡

另外這款咖啡在2010 有榮獲ABC冠軍🏆

$230花漾瑰蜜（雙北限定）

🥀底層的杯中以冷燻法帶出玫瑰的香氣

上桌的時候會有煙霧繚繞的感覺

上層杯中是以玫瑰花茶&荔枝&義式濃縮咖啡&玫瑰奶霜

再搭配來自埔里的有機食用新鮮玫瑰花

入口的咖啡與玫瑰奶霜融合層次感十足

另外旁邊有一個小杯子裡面是洛神花醬

可以沾玫瑰花瓣來食用呦！

真的很酷，第一次這樣邊吃花瓣邊喝咖啡XD

以上分享到這邊

看完展覽真的可以來這家再喝個悠閒下午茶

推薦給大家，我們下次再見☆*:.｡. o(≧▽≦)o .｡.:*☆

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