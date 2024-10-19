哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰
✨🤍今天來分享一家在松菸誠品B2的咖啡廳
只能說 大家應該不陌生吧～
我自己很常路過 但真的沒有吃過這家分店
上禮拜終於趁著寵物展完順便跟朋友一起去吃了
(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))
以下就來分享這家分店的限定餐點給大家看
偷偷說每家成真咖啡的品項都不太一樣呦～
$330 熔岩焦香舒芙
🍮真的不得不說他們家的舒芙蕾在很多咖啡廳裡面是名列前茅ㄉ
份量多而且很有特色
隨便點都不踩雷
這個口味是我的最愛之一～
上面可以吃到布丁的感覺
✨🍦旁邊還會額外附上ㄧ球香草冰淇淋&杏仁瓦片&店家特製雪花酥
$380海鮮番茄橘醬義大利麵
🍅味道吃起來是番茄X奶香的味道
很濃郁，馬上吃光光
很多人應該會好奇橘醬是什麼
並不是橘子醬呦
是番茄紅醬加上上馬茲卡彭(*≧ω≦)
這份的話配料的話有小卷、蝦子、節瓜、玉米，食材很豐富！
$280青蔥櫻桃鴨 薄餅
🧀🍕這個真的必點，沒想到薄餅可以這麼好吃
櫻桃鴨油質豐富，再配上拉絲起司
上面還有青蔥，我就問誰不愛！
$230杜鵑
🍑以台灣獨有的洛神花茶X水蜜桃去調配的咖啡
另外這款咖啡在2010 有榮獲ABC冠軍🏆
$230花漾瑰蜜（雙北限定）
🥀底層的杯中以冷燻法帶出玫瑰的香氣
上桌的時候會有煙霧繚繞的感覺
上層杯中是以玫瑰花茶&荔枝&義式濃縮咖啡&玫瑰奶霜
再搭配來自埔里的有機食用新鮮玫瑰花
入口的咖啡與玫瑰奶霜融合層次感十足
另外旁邊有一個小杯子裡面是洛神花醬
可以沾玫瑰花瓣來食用呦！
真的很酷，第一次這樣邊吃花瓣邊喝咖啡XD
以上分享到這邊
看完展覽真的可以來這家再喝個悠閒下午茶
推薦給大家，我們下次再見☆*:.｡. o(≧▽≦)o .｡.:*☆
#成真咖啡誠品松菸店 #信義區美食 #大巨蛋美食 #信義區咖啡廳 #信義區早午餐 #舒芙蕾 #下午茶 #創意咖啡 #創意調酒 #台北餐酒館