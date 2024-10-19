今天我們來去回訪，台北知名福州麵-中原福州乾麵，福州麵又稱為：傻瓜乾麵，這家店位於台北中正區，已傳承三代，可以說是大家都知的老店

簡單的店面，幾乎可以說是沒有裝潢，店內乾淨明亮，不論是用餐時段還是下午2-3點以後，還是不斷有客人湧入啊

這家店是光頭哥的愛，我問過光頭哥，為什麼非吃這家店不可，光頭哥：他的麵條跟口感很好，不會爛爛的軟硬適中，就算不加調味料，就是他小時候記憶中古早味乾拌麵

中原福州乾麵

地址：台北市中正區延平南路164號

營業時間：週一～週五 06:00~19:30

週六日---店休

今天我們來的時間比較晚，已經過中午了，兩三點店內還是這麼多人👍👍👍

菜單很簡單⬇️⬇️⬇️，但每一道都很美味，可以傳承三代，能夠擄獲客人的心，想必道道精選😘😘😘

都來到中原福州乾麵，當然乾拌麵絕對不能不點的，小菜品項很簡單，就四五樣。

中原福州乾麵-傻瓜乾麵必備的調味料，老闆也不怕你用，畢竟吃傻瓜乾麵就是-辣渣、辣油、黑醋或白醋，少加一樣少一味

今天小菜一碟，我最喜歡的 #花干，中原福州乾麵的花干，真的讓我每次去都必點，外表看起來色澤不深，花干內的孔洞完全吸飽湯汁，一口咬下滿嘴都是清香的湯汁，花干口感也是軟硬適中。

今日光頭哥的主食上場啦！！！看起來就是一碗再簡單不過的乾麵加上一些些蔥花，這一碗傻瓜乾麵，卻可以讓人吃過後難以忘懷

接下來看光頭哥表演，如何將一碗簡單的傻瓜乾麵調配成自己最愛的口感

來看看光頭哥表演，如何特調傻瓜乾麵

我都懷疑這是在吃麵，還是吃醬料，不過傻瓜乾麵就是要這樣吃 經過一番特調後，平凡無奇的傻瓜乾麵就變成這樣了

據說有老饕吃法，就是點一碗大腕的，先不加任何調味料吃原味，後續再依照自己的喜好加入調味，最後再加上半熟蛋包，麵條加上半熟蛋黃，天啊❗️❗️絕對香氣十足

對於餛飩湯阿肥很挑的，因為阿肥不太敢吃豬肉（可能是同類吧😛😛😛），有些店家的餛飩湯，真的肉的腥味很重，我很怕哪股腥味，除非是常吃的小吃店家我才會點餛飩湯或貢丸湯，

中原福州乾麵的餛飩湯，真心不騙餛飩真的沒有豬肉腥味，完全是現包現煮，一顆一口剛剛好，這蛋包真的是半熟，這蛋包很符合阿肥的口味，蛋白Ｑ溜的就滑入口內，咬開蛋黃綿密滑順，蛋香四溢

這種蛋包阿肥真的超愛的，每次都覺得一顆不太夠吃，喜歡喝湯的還可以續湯歐，感謝老闆提供續湯服務。

以前有很多傻瓜乾麵，但這幾年越來越少了，福州麵跟我以往在花蓮吃到的古早味乾麵，真的很不一樣但各有千秋，剛來台北時我都覺得台北麵店很奇怪，不論湯麵或乾麵都沒有肉燥，真的就是清湯掛麵，雖然看起來很清淡的湯(乾)麵，但香氣卻不輸給在花蓮有加肉燥的麵。這真的很厲害，光靠油(香油、豬油)、油蔥就能將麵條口味提升到另一個層次。

推薦喜歡吃福州麵的饕客，有機會可以去嚐嚐這家中原福州乾麵