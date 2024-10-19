今年蛋黃酥漲滿多，加上公司同事們也說每年中秋禮盒都是月餅有點膩，希望這次中秋可以來點不一樣的！

於是大家開始七嘴八舌討論想收到什麼，我默默收集起來，因為我是負責中秋禮盒的人🤣買了幾款禮盒回來試，最後拍板定案！牛軋糖禮盒，有別出心裁吧！

我老婆高雄人說高雄這家六度本舖牛軋糖很好吃，是軟的！買來試試看驚為天人，跟我印象中的牛軋糖完全不一樣，除了軟Q還不黏牙也不死甜，而且堅果花生放很多！越咬越香，一下子4、5塊就吃光了。

禮盒有這幾款：

▼第一款是繽紛臺灣禮盒，全部都是牛軋糖，隨機四種口味綜合，每盒大約26~32顆牛軋糖，蛋奶素也可以吃。外包裝也有特色是臺灣！

▼第二款是牛軋餅混搭堅果塔，牛軋餅口味有牛奶和蔓越莓，鹹甜鹹甜的很唰嘴，堅果塔料滿多的，塔皮也是濕潤鬆軟，整體搭配吃起來很香。

▼第三款全部都是牛軋餅，同樣是牛奶和蔓越莓口味，餅乾的酥搭配牛軋糖的軟Q，雙重口感滿不錯的。外包裝精緻可愛。

最後決定送第一款繽紛臺灣禮盒當中秋禮盒，大家收到也很開心，說今年終於有新意了！同事們的回饋也很不錯，說我超會選😏跟他們以前吃過很硬的牛軋糖完全不同，這款超級軟Q，才拿回家沒幾天快被掃完了！

▼於是大家又做了辦公室常會做的事...團購！！

▼一次就團了15包，購買力驚人🤣因為牛軋糖有六種口味，很多同事都想吃看看沒吃過的。

▼茶類牛軋糖有三款：伯爵茶，還有和茶茶小王子聯名的抹茶和焙茶。

▼抹茶牛軋糖吃起來就是抹茶歐蕾，抹茶香和奶香並行；焙茶牛軋糖吃起來茶味就比較重一點，我覺得會更對老人家的口味，像我爸就滿愛的。

▼伯爵茶牛軋糖吃起來完全是奶茶口味！我有買，拿回家女兒吃瘋了！她是奶茶控一直說好好吃！不阻止的話...會在垃圾桶看見她驚人的戰鬥力😂

▼蔓越莓牛軋糖超級真材實料，第一次在牛軋糖看到這麼多果乾！吃起來奶香帶著蔓越莓酸V酸V的滋味，要吃膩很難~~

▼核桃桂圓牛軋糖有更多堅果的口感，大顆的花生、細顆粒的核桃，咀嚼時還有龍眼肉的香和甜，整體吃起來滿有養生感。

▼牛奶牛軋糖就是經典口味，奶味之下更加凸顯花生堅果香，我自己是最愛這款口味，愛吃花生XD

▼六種口味各有各的特色，我每款吃過覺得都不會雷，滿忠實呈現食物原本的味道，不會有香精感，真心推薦大家想吃牛軋糖一定要試試看這家的！（同事們和他們家人朋友都是好評，真的滿不簡單的）

▼來個女兒搞怪版的牛軋糖疊高高🤣

▼下面是MINI磚，好奇買來吃吃看，有三種口味：咖啡、莓果、檸檬。口感很像餅乾版的雪花餅，沒有那麼Q是有點鬆鬆的，吃起來也是軟軟的很好入口，咖啡的香、莓果的酸甜，檸檬的酸香都很鮮明！檸檬的還加了蔓越莓果乾，有一絲甜味，綜合檸檬的酸。

▼最後是大家的吃貨合集XD

如何購買：

六度本舖官網：https://www.6paramitas.com.tw/ecommerce/

電話：07 355 6506

粉專：https://www.facebook.com/6paramitas/

（不提供現場銷售服務！請上官網選購）