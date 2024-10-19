嘉義，是個融合傳統、傳承與創新活力的城市，總是令人流連忘返。

凱南與好友們這次來到這間獨一無二的「泰成中藥文物館」，是由嘉義縣大林鎮「泰成中藥行」第三代經營者–許開興老闆所創設，致力於豐富更多人的中藥知識，發揚中藥文化，而且在這裡還可以看見中藥領域的復古創新，不僅結合時下最夯的AR數位互動導覽，打造充滿科技感的玩法；而且融入了實境解謎遊戲和中藥材主題DIY體驗，吸引老中青各年齡層的遊客紛紛踏入這座中藥殿堂，快跟著我們的腳步玩透透！

【泰成中藥-草本養生專家】

地址：嘉義縣大林鎮中山路55-1號

【泰成中藥文物館《開心乒乓館》】

地址：嘉義縣大林鎮中正路514巷28號

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▲一抵達話題十足的「泰成中藥文物館《開心乒乓館》」，馬上先幫好友們拍張合照！

斗大的匾額高懸在入口，復古木門還鑲有象徵富貴的牡丹花磚，讓人發思古幽情，搭配春聯、暈黃的剪紙風格燈籠，以及精緻的玻璃展示櫃，將老屋獨有的古色古香氛圍展露無疑。

▲這次很感謝「泰成藥行」第三代掌門人–許開興老闆，親自為我們導覽介紹，而老藥舖後也是在他接手後開始著手轉型，這又是另一段非常精彩的故事了。

許老闆從小對中藥知識耳濡目染，家學淵源薰陶之下，各項中藥的背景知識如數家珍，解說過程格外有興致而不枯燥，從「泰成中藥文物館」入口處展示的材料就讓大家聽得津津有味。

▲往室內移動，彷彿穿越到歷史劇中的老藥房場景，古典與端莊兼備的櫃檯，藥罐子也復刻古早時候中藥鋪的畫面，桌上傳統製中藥的工具如搗藥、古式算盤、壓片器等，非常好拍。

▲許老闆一一向我們介紹和示範各年代磨製中藥的工具與中藥房的文物器具。

磨藥、秤重、分裝的不同器具，可見中藥師的學識淵博，還需要做手工的體力活，古早時候使用的石臼、木臼、搗臼，以及算盤、秤子，在現代藥房早已難尋，還好有「泰成中藥文物館」完整保留，讓我們得以一窺老祖宗的智慧。

▲現場準備了許多小道具、打卡版，還能換上古代中藥師的服裝，讓大家拍照體驗當個「一日中藥師」，留下難忘回憶。

▲大家有樣學樣扮演中醫師把脈，毫無違和感耶！哈哈！我們一行人真的在「泰成中藥文物館」玩開了！

除了中藥房相關器材文物，許老闆也保留老宅的花磚地板和天花板，並保存了許多狀況依舊良好的老古董，古董座椅、櫥櫃、舊電話機、打字機、黑膠唱片等等，隨意的一個角落，都是拍照最佳位置！

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牆上還有一張巨大的「中國藥材資源分佈圖」，在許老闆的介紹下才知道，大江南北有如此繁雜多樣的藥材種類，根據不同的土質、水質、氣候，都會影響藥材品質，所以經營中藥行要在數百種中藥材中慎選品質並良好保存，是非常考驗經驗及專業的一件事。

為了讓更多人了解中藥文物館的每個小故事，用心建置這套「AR互動數位導覽平台」，符合時下流行的科技玩法，進入文物館前先拿出手機掃描QR code，會有Ai藥鋪小學徒來幫助我們快速了解每個展區的重點及特色。

▲人手一支手機的時代，善用科技的便利！

只要開啟手機掃描QR Code，進入泰成中藥數位互動導覽平台，進入導覽項目頁的「藥材問答」還有25個趣味小題目，可以考考自己的中藥知識。

▲許老闆熱情指導大家操作AR科技導覽功能，其中可以在文物館的場景拍下趣味十足的濾鏡照片，大夥兒玩得不亦樂乎！

▲若有發現到自己有興趣的展品，不妨找找QR Code掃描，會有許老闆線上錄製的影片做詳細介紹喔！

▲準備來體驗凱南與好友們都非常期待的黑豆茶包DIY。

▲平常都是買調製好的手搖飲或是包裝好的茶包來泡茶，很難得有機會可以從原料開始加工與分裝。

泰成藥行提供茶包、防蚊包、藥膳包等豐富的DIY體驗，希望寓教於樂、推廣中藥文化。

▲大家將藥材打碎、磨粉，看似簡單，實際操作起來難度可不低呢！圓滾滾的黑豆在臼裡滾來滾去，需要技巧及耐性才不會噴飛的到處都是。

教室一旁的牆上還有「易混淆中藥材」的圖示介紹，許老闆笑說，若有中醫師來就可以看介紹，一般民眾來則提供比較大眾化的中藥知識，因材施教，滿足不同族群需求。

▲坐在如同小學教室課桌椅的木頭桌椅，完成黑豆茶磨製、分裝的任務，還真有趣耶！

▲將磨好的原料裝入茶包袋，再封口，就變成天然養生的黑豆茶包囉！

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▲什麼！老藥房竟然還有規劃實境解謎的體驗場地！？對於喜歡玩密室逃脫的朋友一定會很有興趣！

▲為了讓還沒玩過的玩家保持神秘性，凱南在此就不劇透太多啦~簡而言之是一連串融合古今、兼具知識性與驚奇的闖關內容，而且真的跟中藥材主題有關喔！

▲因旅程時間有限，許老闆親自帶領我們破關偶爾給點提示，真的是非常投入在自己經營的中藥事業中，熱情度一定要給滿分啦！

▲回到最早期的藥鋪裡，家傳三代的歷史累積，保留了超過一甲子的中藥知識及文化底蘊，不僅致力於推廣中藥教育，也經營舊雨新知，期待讓更多人了解更多中藥材用途與使用方式。

現場還有販售八仙果、黑豆茶、舒眠茶、洛神花茶等多樣的中藥養身茶包，超適合作為伴手禮餽贈親友。

▲來到導覽旅程的尾聲，許老闆拿出豐富的藥材向我們展示介紹，奇珍異草、飛鳥走獸，在前人的智慧下被做成中藥材。

▲「泰成藥行」早期以賣當歸起家，被當地人稱為「當歸樓」。

從創辦人開始接觸中藥材至今有超過百年歷史，目前第三代許開興老闆接手中藥行老舖後，結合自己在護理系及中藥醫學的知識，希望透過中藥教育體驗及小旅行，延續家族的心血結晶，讓中藥材的妙用風華再現。

▲無論是海馬、蜥蜴、蜜蜂、蠶蛹……都可以做為中藥材！

▲氣宇軒昂、精神奕奕的許老闆，本身就是「泰成藥行」最佳代言人及活招牌。

感謝許開興老闆總是充滿熱情與遊客們分享中藥的典故及故事，宛如一本會走路的中藥寶典，也是嘉義大林鎮當地相當受到肯定也充滿號召力與行動力的觀光推手。這次跟著他從大林車站一路走讀導覽至「泰成藥行」，過程非常精彩，歡迎大家有機會預約報名大林小旅行，一起來玩！

嘉義縣大林鎮是國際慢城組織所認證的慢城，保留小鎮獨特的景致，有機會跟著導覽散步300年歷史的大林老街及周邊亮點，非常具有故事性。

▲坐落於嘉義縣大林鎮中山路老街上的「泰成藥行」，承先啟後、華麗轉身！

老藥鋪有著豐富淵博的中藥知識，更結合AR科技導覽、體驗手作DIY，甚至還有密室逃脫等闖關遊戲，為古老的中藥產業帶來新氣象，讓老宅滿室熠熠生輝！

▲重新裝潢過的藥鋪空間，不同以往對中藥行陳舊老朽不堪的印象，猶如展示館的樣態呈現。

「泰成藥行」開放式的層架展示中藥類商品，玻璃櫥窗窗明几淨、內容物整整齊齊一覽無遺。

【泰成中藥-草本養生專家】

地址：嘉義縣大林鎮中山路55-1號

【泰成中藥文物館《開心乒乓館》】

地址：嘉義縣大林鎮中正路514巷28號

嘉義，有著許多在地創業家默默打拼、經營，將老派風情的文物及技藝積極引入源頭活水，翻玩創新，其精神及故事令人感動，「泰成藥行」在傳統與科技交融之下，玩法也更加豐富多元，期待被越來越多人看見！

下次再來嘉義，不妨親自走訪國際慢城協會認證的大林鎮，同時造訪這座散發獨特魅力的「泰成中藥文物館」，不僅有歷史文物讓人增長見識，還有老少咸宜的手作DIY體驗，以及時下超夯的實境解謎遊戲，更有智慧助理般的「AR互動數位導覽平台」和宛如中藥活字典的第三代掌門人許開興老闆，讓整趟旅程增色不少，離開時別忘了採買店家自製的漢方養生茶包、健康藥膳包、古早味蜜餞等優質產品，好吃好喝又好玩~

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