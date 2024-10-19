身為湖南辣妹子,身邊好友只要知道那邊有辣香的美食總是會推薦給我
我家住太平的大哥特別強力推薦,我跟寶貝一吃成主顧台中太平超好吃的簡餐店
【台中太平美食/香辣美食推薦】不僅餐點多樣化，用料更是實在
【玉品軒茶棧超推必吃】酸菜魚飯~酸、香、辣、麻，一鍋讓你通通擁有
一個人也可以吃得澎湃，多人聚餐宵夜來一杯更是適合
還沒品嚐過的麻吉們，快來品嚐這特殊的鮮香滋味吧！
玉品軒茶棧位於台中市太平區育仁路53號
靠近太原足球場、馬卡龍公園，有室內室外用餐空間
燈光明亮，裝潢充滿溫馨氛圍，有種回到家的感覺
玉品軒茶棧
太平晚餐、太平宵夜、更是熊貓外送2024百萬人氣商家超推餐廳
到了用餐尖峰時間，外送餐食點可是單一單接著一單
付款方式超多元,有現金、LinePay、街口支付、全支付、全盈+Pay、悠遊付、支付寶等等付款方式
餐點的選擇非常豐富，
特製火鍋、香辣美食、家常風味料理、主廚西式料理、炒泡麵區、素食區
以上可以單點也可加價成套餐
還有各式麻辣鴨血臭豆腐、涼拌麻辣燙、香煎酥炸
茶飲特調、果汁、咖啡、健康醋....等等
份量足且價位實惠，而且不定期就會推新菜單
炒泡麵是我們在現場聽到最多外帶的品項
愛辣的肯定必推香辣美食與麻辣鴨血臭豆腐鍋系列
道道都是下飯好料理，天天換著吃吃整個月都不會重複
營業時間到凌晨2點,宵夜不怕找不到好吃的啦！
喜歡辣或不吃辣都可以客制調整
像我喜愛吃辣~可以客制到魔鬼辣
寶貝則是這次不小心咬到嘴破,吃不了辣
也能提前跟店家說,她的那份就是完全不辣的喲！
單點葱爆牛肉飯
這份真的份量十足,除了有現點現炒的超大份葱爆牛肉外
還有三道小菜與湯品+一碗白飯
以新鮮牛肉、青蔥和洋蔥等一起拌炒
一上桌，陣陣香氣不斷撲鼻而來
品嚐起來牛肉滑順柔嫩，肉汁與醬汁相互融合
佐入洋蔥和蔥等配料增添口感層次
炒的鍋氣十足相當入味好吃
單吃也不過鹹過油
搭配香噴噴的白米飯，超級下飯，令人愛不釋口！
三道小菜與湯品也是誠意十足夠味有料
老哥大胃王也能吃得飽飽飽
再來是我想了好久的單點酸菜魚飯
酸、香、辣、麻，一鍋讓愛麻辣愛酸的我通通擁有
而且這個辣度真的有中的愛大辣的胃口
同樣也是可以客制從微辣選到魔鬼辣
主要是將酸菜、辣椒、花椒等多種辛香料炒出香氣
再加入高湯烹煮酸菜和鮮魚
鮮嫩魚片與酸菜、辣椒完美融合成就這一鍋香辣美味
是我愛的大辣帶麻
當酸菜的醇厚香氣緩緩升起
湯頭酸爽回甘
鮮嫩滑口帶厚度魚片吸收湯汁後與麻辣交融的餘韻在舌尖蔓延
更顯麻香酸辣鮮美開胃
完勝我之前吃過某知名酸菜魚
麻辣鴨血臭豆腐
配合寶貝今天我們點的微辣版本
這鴨血真的很新鮮~
嫩嫩的鴨血一口咬下
口感滑嫩軟硬適中，充滿彈性
臭豆腐吸收了滷汁的香濃
吃起來鹹香馥郁軟綿細緻不死鹹
後韻帶點小小麻微微辣滋味在唇齒間蔓延
涼拌麻辣燙類
毛豆
飽滿QQ的毛豆
微微的麻辣燙鹹度更能帶出甜度
非常涮嘴好吃
日式唐揚雞
炸得金黃酥脆
吃起來外酥內軟、不油不膩
宵夜時分，點上一份，美味讓人深深迷戀、難以抗拒
抹茶拿鐵
光看這杯的配色就覺得好療癒！清新的感覺油然而生
入口抹茶濃厚的香氣，迷人的香味縈繞在嘴中
配上濃郁的奶香味，兩者融合的非常棒，碰撞出絕佳的味道
讓人一喝就上癮，忍不住想再來一杯
水果茶
茶湯金黃透徹得閃耀動人
冰涼入口～豐盈的酸甜果香湧入雙頰
酸甜爽清香回甘，搭配酸菜魚一起解點辣
超級過癮
玉品軒茶棧：茶飲/咖啡/火鍋/簡餐/香辣美食/人氣美食 @hgt1229
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還有平台外送，不出門一樣可以把美食送到家！
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地址: 台中市太平區育仁路53號
訂購電話: 04-23937386
營業時間: 下午5:00～凌晨2:00【每週日店休】