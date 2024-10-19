身為湖南辣妹子,身邊好友只要知道那邊有辣香的美食總是會推薦給我

我家住太平的大哥特別強力推薦,我跟寶貝一吃成主顧台中太平超好吃的簡餐店

【台中太平美食/香辣美食推薦】不僅餐點多樣化，用料更是實在

【玉品軒茶棧超推必吃】酸菜魚飯~酸、香、辣、麻，一鍋讓你通通擁有

一個人也可以吃得澎湃，多人聚餐宵夜來一杯更是適合

還沒品嚐過的麻吉們，快來品嚐這特殊的鮮香滋味吧！

玉品軒茶棧位於台中市太平區育仁路53號

靠近太原足球場、馬卡龍公園，有室內室外用餐空間

燈光明亮，裝潢充滿溫馨氛圍，有種回到家的感覺

玉品軒茶棧

太平晚餐、太平宵夜、更是熊貓外送2024百萬人氣商家超推餐廳

到了用餐尖峰時間，外送餐食點可是單一單接著一單

付款方式超多元,有現金、LinePay、街口支付、全支付、全盈+Pay、悠遊付、支付寶等等付款方式

餐點的選擇非常豐富，

特製火鍋、香辣美食、家常風味料理、主廚西式料理、炒泡麵區、素食區

以上可以單點也可加價成套餐

還有各式麻辣鴨血臭豆腐、涼拌麻辣燙、香煎酥炸

茶飲特調、果汁、咖啡、健康醋....等等

份量足且價位實惠，而且不定期就會推新菜單

炒泡麵是我們在現場聽到最多外帶的品項

愛辣的肯定必推香辣美食與麻辣鴨血臭豆腐鍋系列

道道都是下飯好料理，天天換著吃吃整個月都不會重複

營業時間到凌晨2點,宵夜不怕找不到好吃的啦！

喜歡辣或不吃辣都可以客制調整

像我喜愛吃辣~可以客制到魔鬼辣

寶貝則是這次不小心咬到嘴破,吃不了辣

也能提前跟店家說,她的那份就是完全不辣的喲！

單點葱爆牛肉飯

這份真的份量十足,除了有現點現炒的超大份葱爆牛肉外

還有三道小菜與湯品+一碗白飯

以新鮮牛肉、青蔥和洋蔥等一起拌炒

一上桌，陣陣香氣不斷撲鼻而來

品嚐起來牛肉滑順柔嫩，肉汁與醬汁相互融合

佐入洋蔥和蔥等配料增添口感層次

炒的鍋氣十足相當入味好吃

單吃也不過鹹過油

搭配香噴噴的白米飯，超級下飯，令人愛不釋口！

三道小菜與湯品也是誠意十足夠味有料

老哥大胃王也能吃得飽飽飽

再來是我想了好久的單點酸菜魚飯

酸、香、辣、麻，一鍋讓愛麻辣愛酸的我通通擁有

而且這個辣度真的有中的愛大辣的胃口

同樣也是可以客制從微辣選到魔鬼辣

主要是將酸菜、辣椒、花椒等多種辛香料炒出香氣

再加入高湯烹煮酸菜和鮮魚

鮮嫩魚片與酸菜、辣椒完美融合成就這一鍋香辣美味

是我愛的大辣帶麻

當酸菜的醇厚香氣緩緩升起

湯頭酸爽回甘

鮮嫩滑口帶厚度魚片吸收湯汁後與麻辣交融的餘韻在舌尖蔓延

更顯麻香酸辣鮮美開胃

完勝我之前吃過某知名酸菜魚

麻辣鴨血臭豆腐

配合寶貝今天我們點的微辣版本

這鴨血真的很新鮮~

嫩嫩的鴨血一口咬下

口感滑嫩軟硬適中，充滿彈性

臭豆腐吸收了滷汁的香濃

吃起來鹹香馥郁軟綿細緻不死鹹

後韻帶點小小麻微微辣滋味在唇齒間蔓延

涼拌麻辣燙類

毛豆

飽滿QQ的毛豆

微微的麻辣燙鹹度更能帶出甜度

非常涮嘴好吃

日式唐揚雞

炸得金黃酥脆

吃起來外酥內軟、不油不膩

宵夜時分，點上一份，美味讓人深深迷戀、難以抗拒

抹茶拿鐵

光看這杯的配色就覺得好療癒！清新的感覺油然而生

入口抹茶濃厚的香氣，迷人的香味縈繞在嘴中

配上濃郁的奶香味，兩者融合的非常棒，碰撞出絕佳的味道

讓人一喝就上癮，忍不住想再來一杯

水果茶

茶湯金黃透徹得閃耀動人

冰涼入口～豐盈的酸甜果香湧入雙頰

酸甜爽清香回甘，搭配酸菜魚一起解點辣

超級過癮

玉品軒茶棧：茶飲/咖啡/火鍋/簡餐/香辣美食/人氣美食 @hgt1229

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還有平台外送，不出門一樣可以把美食送到家！

🐼foodpanda熊貓外送平台:

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Uber Eats外送平台:

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地址: 台中市太平區育仁路53號

訂購電話: 04-23937386

營業時間: 下午5:00～凌晨2:00【每週日店休】