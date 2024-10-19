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十年磨一劍，花路小町精彩相見!! 竹北台元日式炭火串燒| 下班後聚會 | ASAHI Super Dry「-15度C啤酒杯」|午仔魚一夜干 | 明太子雞肉串 | 柚子胡椒雞肉串| 鹽烤手羽先 | 日式

新竹林依晨 人氣：39
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窩客好文

新竹林依晨

發表篇數：133篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

花路小町
phone03-6579779
place新竹縣竹北市成功一街40號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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花路小町 | 介紹 
一、交通
二、環境
三、菜單
四、推薦菜色
明太子雞肉串柚子胡椒雞肉串紫蘇梅醬雞肉串
鹽烤手羽先
雞松坂鹽烤松阪豬
鹽烤牛肋條鹽烤沙朗牛
和牛腰脊蓋肉
日式炒烏龍麵
泡菜炒豬肉
酒蒸大蛤蜊
黑糖糰子
氣泡醋飲
ASAHI Super Dry「-15度C生啤酒杯使用」
五、酒精飲料
六、甜點糰丸子


  花路小町  
下班後相約同學前往拜訪《花路小町》；2024年9月開幕 !! 老闆已有十餘年居酒屋製作菜色的經驗，曾任竹區老牌居酒屋服務(有兩間分店)，累積相當多菜色、醬料調製的功力；推薦給大家喜歡炙燒肉串、炒季節時蔬、日本酒的客戶品嚐與嚐鮮喔!!

十年磨一劍，花路小町精彩相見!! 竹北台元日式炭火串燒| 下

門口這邊備有吸菸區；晚間吹吹新竹風，真的好不愜意!!


花路小町 | 地址：新竹縣竹北市成功一街40號 ；附近居多餐飲商家，臨停機車相當方便；對面就有機車停車格! 汽車停車格，竹縣這邊相當友善；路邊都有畫白線可以停車! 

  花路小町 |  環境  

環境.jpg

花路小町，內用可以容納30組客人；內用座位有單人可以和老闆聊天的搖滾區；也有三五好友可以小聚小酌的包廂區，包廂區的竹簾是活動式的；一次來20組客人可以把竹簾子拉上，就是團體聚會!! 

十年磨一劍，花路小町精彩相見!! 竹北台元日式炭火串燒| 下

半開放式的廚房，可以窺見食材料理的過程、吧檯都相當乾淨! ；師傅不忙也可閒聊兩句，很符合老闆開店想把日本燒酒(喝酒)文化移植來台灣的理念!!

十年磨一劍，花路小町精彩相見!! 竹北台元日式炭火串燒| 下

欲走進店裡，滿滿的日本居酒屋元素；真的彷彿至日本度假!! 相信很多喜歡日本酒的客人一定很喜歡來這裡相聚!!

十年磨一劍，花路小町精彩相見!! 竹北台元日式炭火串燒| 下

人氣產品：NO.01 明太子雞肉串、NO.02 鹽烤手羽先、NO.03 薯片明太子、NO.04 午仔魚一夜干、NO.05 日式炒烏龍、NO.06 麻糬豬肉捲；這些都是商家的招牌菜色!!
我們這次有吃到十道菜色喔!! 真的是視覺和味覺的饗宴!

十年磨一劍，花路小町精彩相見!! 竹北台元日式炭火串燒| 下

《花路小町》有濃濃的日式居酒屋元素，門口的小板凳也可以網美拍照；朋友來歡聚一下，可以留念喔!! 可以窺見師傅料理的玻璃片，廚房燒烤火爐第一排很生動外；真的可以讓客人享用串燒更為安心和放心!!

十年磨一劍，花路小町精彩相見!! 竹北台元日式炭火串燒| 下

相當有日式風味的櫃台，目前僅收現金和信用卡！

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酒類飲料相當豐富；夏日啤酒ASAHI Super Dry、赤兔馬、純米大吟釀、梅酒、威士忌；冬天喝的溫清酒，這邊通通都有喔！生原酒，清酒都是由老闆親自挑選。

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廚房第一排搖滾區；可以直窺師傅炙燒食材技術，食物新鮮看的見；《花路小町》肉串食材均為師傅當日前往市場新鮮選購溫體豬肉、溫體雞肉、澳洲冷凍牛回店內分切串組等；訪談間，可見《花路小町》料理真功夫！鰻魚料理用的蒲燒鰻醬汁、牛肉串需要的日式甜口醬油、日式辣味噌、秘製醬料等，均是老闆十年磨一劍的好功力！


  花路小町 |  菜單  

十年磨一劍，花路小町精彩相見!! 竹北台元日式炭火串燒| 下

十年磨一劍，花路小町精彩相見!! 竹北台元日式炭火串燒| 下

《花路小町》菜單，拍攝於2024．10．16

十年磨一劍，花路小町精彩相見!! 竹北台元日式炭火串燒| 下

備長炭具有燒烤不易煙幕瀰漫、具有紅外線導熱導熱均勻；可以將烤肉的肉汁、香氣封鎖其中。這也是《花路小町》炭火串燒美味的關鍵!!

十年磨一劍，花路小町精彩相見!! 竹北台元日式炭火串燒| 下

藻鹽食材調味，也是《花路小町》特色之一；其添加於食材上的口感，擁有海藻的鮮味和甘美，入口回甘不重鹹；且帶有藻類既有的葉黃素和胡蘿蔔素，相當具有營養價值！不管是使用在燒烤、湯品，都可以品嚐「甘」、「鮮」兩種特點。

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半開放式的廚房，可以一窺廚房師傅的料理刀工、擺盤手藝等；讓下班後的你可以欣賞師傅的精采絕倫手藝，一飽口福也放鬆身心!

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日式職人精神，每一片刀工都相當考究；調料、爐火掌控，都是每日每日為客人出餐的精彩技術!!

十年磨一劍，花路小町精彩相見!! 竹北台元日式炭火串燒| 下

放在冷藏櫃中吸引大家點餐的生魚片，都有使用紙巾再包覆；讓每一口都入口即化，新鮮好滋味!!

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每一個座位前，都有擺放醬油罐子和辣椒粉罐；讓喜歡重口味的朋友都可以添加!! 也有濕紙巾和竹筒垃圾桶!! 都相當雅致!

十年磨一劍，花路小町精彩相見!! 竹北台元日式炭火串燒| 下

已經預約的座位式擺放熟豌豆小菜和濕紙巾、筷子和盤子；溫開水是我請商家提供可以先潤潤喉!

  花路小町 |  推薦菜色  

十年磨一劍，花路小町精彩相見!! 竹北台元日式炭火串燒| 下

今晚菜色，《明太子雞肉串》、《柚子胡椒雞肉串》、《紫蘇梅醬雞肉串》、《鹽烤手羽先》、《雞松坂》、《鹽烤松阪豬》、《鹽烤牛肋條》、《鹽烤沙朗牛》、《和牛腰脊蓋肉》、《日式炒烏龍麵》、《泡菜炒豬肉》、《酒蒸大蛤蜊》、《黑糖糰子》、《氣泡醋飲》、《生啤》等；每一樣都特色好吃！

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《花路小町》熱食、雞肉串、牛肉串、豬肉串、海鮮、甜點糰丸子日式料理，一次滿足；用餐建議適量點菜，沒有提供吃剩菜肴外帶服務!

十年磨一劍，花路小町精彩相見!! 竹北台元日式炭火串燒| 下

▲午仔魚一夜干 NT360
午仔魚外表焦香酥脆，內裡肉質細嫩幾經燒烤後汁水完整保留；和同學分食，品嘗到軟嫩細緻的魚肉! 著實讓人驚艷! 我個人非常推薦這款料理! 師傅真的有用心照顧，燒烤! 

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酒蒸大蛤蜊NT280
這款剛端上桌，酒香撲鼻；蛤蜊每顆都均勻飽滿，和薑絲、青蔥提味，味道相當鮮甜；尤其是品嚐一輪清酒、燒酎後，來碗溫潤的大蛤蜊湯，解酒也相當滿足！！

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明太子雞肉串NT70、▲柚子胡椒雞肉串NT70、▲紫蘇梅醬雞肉串NT70
我個人偏愛《花路小町》的雞肉串燒料理，相當軟嫩Q彈且相當保有汁水；雞肉調理的鹹淡度均恰到好處。明太子醬有著鹹香微辣的海鮮甘味，讓串燒雞肉品嘗起來更為鮮美；柚子胡椒雞肉是我和同學一致公認覺得非常好吃!!柚子清爽讓燒烤後的雞肉串更鹹香清爽，鹽度醃製相當完美；紫蘇梅醬雞肉串，微酸V脆爽的紫蘇梅讓雞肉串解膩；整體Q軟彈牙有汁水!

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泡菜炒豬肉 NT150
酸甜脆爽的韓式泡菜和台灣溫體豬肉片，經燉煮後的經典美味! 酸甜的泡菜醬汁讓豬肉質軟Q且更彈牙、完美解鎖台灣溫體豬肉美味! 老闆特推的一道料理，也推薦和你們分享!

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日式炒烏龍麵 NT160
QQ彈彈的烏龍麵搭配洽到好處的甜口醬油，鮮甜可口的高麗菜、胡蘿蔔絲、青椒，盛盤使用海苔粉點鋪灑；我個人非常喜歡這道料理!! 恰到好處的美味。來訪的鄰座客人是印度朋友，原來我的喜好和外國人相似!!

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近江A5和牛腰脊蓋肉 NT350 (一串)
「近江牛」是歷史悠久的日本和牛（Wagyu），其油花有如大理石紋或冰霜紋理；肉的顏色，瘦肉的部分是桃紅到鮮紅的範圍！近江牛的味美源於天獨厚的飼養環境，滋賀縣内琵琶湖（日本第一大湖泊），清澈湖水與溫和的氣候，孕育出當地肥沃的養育環境，牛隻飲用水的純潔度與特有食物，使近江牛有著獨樹一格的風味；食材優質與上等，軟嫩不柴口感；相信你們一定會為此回訪！
★帶年長者同行可點上這道，完全不卡牙；入口即化!

十年磨一劍，花路小町精彩相見!! 竹北台元日式炭火串燒| 下

鹽烤松阪豬NT100 (兩串)、▲雞松坂NT140  (兩串)
大家都曉得「松阪肉」的油花分布均勻、肉質 Q 脆有彈性，數量稀少；一條豬也只有一個雙下巴部位，人稱「黃金六兩肉」；口感Q軟彈牙，滑嫩且入口即化! 稍一咀嚼肉汁滿溢! 鹽烤松阪豬的美味，堪稱美味之最! 雞松坂也相當Q彈柔軟順滑!

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鹽烤牛肋條NT100  (兩串) 、▲醬烤沙朗牛NT100  (兩串)
「牛肋條」就是媽媽常在做的牛腩；這個部位要燒烤到入口有咀嚼感不卡牙，需要渾厚的料理技術!! 滿溢口腔的牛肉香味，咀嚼感十足! 喜歡牛肉的朋友都可以來上一些喔!
「沙朗」是從牛的背部到腰部之間的肉，擁有豐富的油脂、紮實的肉質，可同時品嚐牛肉的風味與脂肪的甘甜相互重疊迅速擴散於嘴中，並延伸在整個鼻腔裡；醬汁是老闆的獨門秘方，燒烤後刷上風味獨具!!

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鹽烤手羽先 NT120  (兩串)
手羽先是雞翅部位；骨頭都剔除很到位! 啃咬起來軟嫩Q彈有汁水!! 去一趟《花路小町》，師傅真的把食材發揮到極致；讓你每一口都味覺滿分!! 

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▲日本汽水(0酒精，軟性飲料)、莓果氣泡醋飲

十年磨一劍，花路小町精彩相見!! 竹北台元日式炭火串燒| 下

▲莓果氣泡醋飲 NT100
這款是給我不喝啤酒的無酒精特色飲料；激爽口感氣泡飲，酸甜清新；當品嘗完各款肉串料理，這款酸V酸V的氣泡飲解膩也幫助消化!! 《花路小町》提供多樣化的日本水果酒、清酒、角嗨等! 推薦給喜歡日式炭火串燒飲食的您!

  花路小町 |  酒精飲料  

冰杯.jpg

▲日本第一啤酒品牌ASAHI Super Dry「-15度C啤酒杯使用」NT150 
《花路小町》使用-15度C生啤酒杯，充分讓你的每一口日本第一啤酒品牌ASAHI 都冰涼帶沁。一口肉串一口冰涼啤酒；人生就該這般不亦樂乎!! 和我一起品嚐今晚美味的同學，一直給我"爽"的感嘆詞!! 真的好好笑!! 聽說是-15度C生啤酒杯口感更冰涼、風味迷人!! 一直給我驚嘆連連!!

  花路小町 |  甜點  

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黑糖糰子NT100   (兩串)
《花路小町》師傅的功力燒烤糰子，恰到好處；軟軟糯糯、沾附黑糖醬汁和黃豆粉；不甜膩的美味，在品嚐完眾多肉串美味之後。真的可以立馬生出一個甜點胃。

開箱.jpg

新竹林依晨，真情推薦給你們!!

 

 花路小町 | 日式炭火串燒
營業時間：18:00～01:00每週日公休
電話：03-6579779
店址：新竹縣竹北市成功一街40號
哀居| https://www.instagram.com/hanakomachi_40/
粉絲團 | https://reurl.cc/yvjq5y
 

 

 

 

 

 

 

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花路小町 日式炭火串燒 竹北台元 串燒 台元 串燒竹北 午仔魚一夜干 明太子雞肉串 柚子胡椒雞肉串 鹽烤手羽先 日式炒烏龍麵 新竹串燒推薦 黑糖豆粉糰子 新竹居酒屋推薦 生啤 和牛腰脊蓋肉 鹽烤松阪豬 竹北居酒屋 鹽烤沙朗牛 新竹居酒屋 氣泡醋飲
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