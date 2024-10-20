藏在賣場旁超隱密好食宸手作甜點！拉花拿鐵一杯竟然只要80元，不會因為便宜就隨便出餐，現點現做輕食很有儀式感，平日下午兩點蛋糕櫃已經被清空，我一個蛋糕也沒吃到，更何況是每日限量20顆的鹽之花焦糖奶油布丁，我怎麼可能吃得到啦~

好食辰甜點 在哪？

好食辰甜點位在桃園中壢區中山東路一段318巷！就在大潤發量販店旁巷子，這整排都是傳統透天厝，真的很難發現會有間手工甜點店，巷子不寬兩邊都是紅線，汽機車可停放大潤發停車場，賣館消費不限金額，汽車可停放2.5小時～

地址：桃園市中壢區中山東路一段318巷68號

聯絡電話：03-4563500

營業時間：平日9:00～17:00/假日9:00～20:00

公休：每週二

寵物友善：是（寵物籃）

服務費：無

好食辰真的很低調！連招牌也小小一個！看到橘黃色棚子加上小圓招牌，寫著「辰」字這間就是～

好食宸可容納約10個客人！來幾組客人就滿了，想吃甜點的朋友真的要早點到～

左邊是一般雙人座椅！最熱門是右邊落地窗座，直接坐窗邊喝下午茶特別放鬆，整間色調給人感覺很溫馨～

下午兩點甜點櫃空了！

平日才下午兩點甜點櫃已經空了！年輕老闆說剛好臨時接了訂單，蛋糕點心都被買光光，我只能望著甜點櫃苦笑，下方是店家粉專照片，提供給大家參考囉～

好食辰 MENU

看到MENU價格差點掉下巴！最便宜一杯伯爵紅茶才45元，美式咖啡60元、拿鐵80元，這是什麼神仙飲料價？除了每日限量的手工甜點，也有瑪德蓮貝殼蛋糕～

和我一樣遇到蛋糕賣光光沒關係！店內也有輕食選擇，吐司厚片45元、烤土司55元都好划算～

走到最裡面有一個小窗戶！透過玻璃窗可看到老闆做甜點，蛋糕廚房好多烘焙設備，店內麵包甜點都是出自老闆之手，加上 廚房乾淨讓人特別放心~

烤吐司配色看起來很不錯！這是別的客人點的烤吐司，現場還會炙燒起士耶～

兩人點了拿鐵、氣泡飲、可頌與五穀水果優格沙拉！這樣一桌才400元，內用消費不收服務費，等於一個人下午茶才200元好划算～

一張桌真的擺不下！以這樣擺盤儀式感，餐點飲料價格很親民～

五穀水果優格沙拉

這一大盤120元優格沙拉必點！沙拉配色好誘人，有結球萵苣、紫洋蔥、小番茄、玉米粒、火龍果與香蕉片，最後撒上杏仁片點綴，還附一小杯優格沙拉～

水果優格沙拉擺盤很有美感！水果量給很足，平時忙碌都會忘記吃水果，很需要來點水果均衡一下～

老闆會選時令水果做搭配！現在是火龍果搭配香蕉，水果切的很大塊都好甜，吃起來超滿足，香蕉熟成的剛剛好，有滿滿香蕉味，火龍果很清爽散發自然果香甜味，吃原味就好吃～

生菜沙拉淋上優格醬！稍微拌勻再吃，沙拉菜新鮮爽脆又清甜，有新鮮就給過～

烤吐司皆沒美乃滋塗醬！吃的是食材本身味道，吐司加10元能換成可頌麵包，升級加嫩蛋(+15元)、加起司(+15元)，我當然要加啊～

醬燒豬胛心烤吐司

一拿就知道可頌有多酥脆！醬燒豬胛心烤吐司裡就有生菜、番茄片、紫洋蔥與醬燒豬胛心，加嫩蛋、起司片層層堆疊！我請老闆幫我對切，熱熱可頌麵包又香又脆～

不用沙拉醬陪襯就很夠味！嫩蛋挺厚實也夠香，醬燒豬胛心鹹度適中，加上生菜脆感，鹹甜交錯好涮嘴！

拿鐵

這杯拿鐵才80元！現磨黑咖啡搭配牛乳兩者相融，喝得到濃郁咖啡香，奶香不過頭，這杯適合我(我怕很重ㄋㄟㄋㄟ味)~

莓果氣泡飲

下午茶喝咖啡、氣泡飲是基本必點！好沁涼視覺享受！還沒攪拌之前是唯美漸層色～

莓果氣泡飲香甜中帶點微酸氣息，喝起來消暑又能解膩～

平時氣泡飲喝到最後，底部果粒都不會吃，這的莓果醬挺好吃～

＊以同類型手工甜點咖啡館！好食辰甜點CP值不錯，一杯拿鐵才80元，雖然這天沒吃到蛋糕甜點，但輕食類大份口味也滿意，旁邊停車場賣場消費不限金額(汽車可停2.5小時)，店位置夠深很有隱密感，下次要早點來，吃每日限量20顆鹽之花焦糖奶油布丁～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

<有很多更精彩的即時動態喔>

好食辰甜點-中壢甜點 資訊

交通資訊

延伸閱讀