中壢新開一家傳統台式點心！店名好特別叫唿唿哈“ㄏㄨㄏㄨㄏㄚ”！一早7點開始營業，有兩顆50元清蒸彈牙肉圓，招牌肉包挺有厚度，麵皮一壓還能看到豐盈肉汁，鹹芋頭包吃得到滿滿芋頭絲，四神湯配料小腸滿多，吃起來挺過癮～

唿唿哈點心 在哪？

唿唿哈點心總店在中壢中山東路二段50號！總店只提供外帶服務，中華分店離內壢火車站步行約4分鐘，提供內用服務，一早七點就開始營業～

地址：桃園市中壢區中華路一段163號

聯絡電話：0981-451649

營業時間：7:00~20:00

公休：每週一

唿唿哈點心前方是騎樓！離內壢傳統市場不到100公尺，十字路口有一整排免費機車格，也有汽車停車場。

唿唿哈點心 菜單

唿唿哈點心以台灣傳統小吃為主！包子類有招牌肉包、高麗菜包、鹹芋頭包、梅干菜包與蔥花捲，不分口味都是一顆40元？肉包和蔥花捲都是一樣價格，就看自己覺得哪個包子比較划算，其它還有肉圓、肉粽與四神湯～

整間都是橘色裝潢調！這色系特別能刺激食慾，另外一提店員小姐很客氣也很漂亮～

最喜歡看熱騰騰包子！一掀開蒸籠蓋白煙裊裊飄散～

雖然包子一顆40元！但包子本尊個頭挺大一個，一個大蒸籠只能放四顆包子～

本來以為只有提供外帶！走到裡面才知道有內用區，別看裝潢普通，這提供冷氣可容納約10多人，自助區提供基本餐具，選用天然無添加的稻殼環保筷～

原磨豆漿小小一罐瓶裝！方便機車族、上班族攜帶方便～

這裡的豆漿不加水、無糖也沒有防腐劑成份喔！

彈牙肉圓

這的彈牙肉圓是小顆蒸肉圓！兩顆50元一般小吃價，附上醬油、辣椒醬包自己加，外皮咀嚼起來很Q彈，是老少咸宜會喜歡的口感，肉餡挺軟還吃得到青菜餡，不會只吃到肉肉，Q彈又清爽的肉圓挺適合早上吃～

提供醬料小小一包，重口味朋友可能覺得不夠，建議可多要一包～

包子拿在手上比想像中還輕！包子一掰就知道外皮柔軟又蓬鬆，特別選用日本進口麵粉製作，成本比一般包子更高，高麗菜餡很家常的菜餡味，不想吃肉的朋友，有高麗菜包、雪菜包與梅干菜包可選～

招牌肉包

招牌肉包麵皮挺有厚度！中間有一顆小肉球，肉餡的肉湯汁挺多帶有油脂，麵皮一壓還能看到豐盈的肉汁，肉餡鹹香有彈性，直接吃就挺有味道，中規中矩肉包味，吃完這顆挺有飽足感～

梅干菜包

比起招牌肉包菜包！我們覺得梅干菜包更夠味，梅干菜餡調味就像在吃一道菜，梅干菜吃起來甘醇不鹹膩，搭配鬆軟麵皮一起吃不會單調，家裏如果有辣椒醬，佐點辣椒醬增加辣度更對味～

鹹芋頭包

比起剛才吃的包子！我覺得鹹芋頭包更有特色，鹹甜交織加上淡淡胡椒香辣味，有點像彰化古早味芋丸，鬆軟麵皮包入芋頭絲，芋頭內餡吃起來很綿密，是真材實料料芋頭包～

招牌肉粽是樸實常見傳統肉粽！今天的肉粽米粒粒分明，少了糯米黏密感，裡面有香菇、肉片與蝦米，粽子鹹度適中不會過鹹，覺得味道太淡就來點甜辣醬，吃起來更有台味～

鮮濃四神湯

一早七點可以喝到四神湯！很適合冬天一早補一下，第一眼看到四神湯覺得很空虛，往裡面一撈其實很多配料～

配料有蓮子、小腸與芡實，小腸很乾淨沒異味，咀嚼起來Q軟適中，四神湯喝起來甘甜沒什麼中藥味，小腸很多吃得很過癮～

＊平時一早不是吃永和豆漿，就是美而美或飯糰攤車！這家一早七點就開始營業，對住附近或順路朋友，又多一個新選擇，包子使用日本進口麵粉製作，家人覺得鹹芋頭包、梅干菜包挺香，清蒸彈牙肉圓很Q彈清爽，冬天早上很適合來碗四神湯提元氣～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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唿唿哈點心-中壢中華店 資訊

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