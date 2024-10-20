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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > (新竹東區美食)「統味甜不辣」 --- 油豆腐、新竹炒米粉、統味甜不辣與肉羹湯，道道可口好味道!

(新竹東區美食)「統味甜不辣」 --- 油豆腐、新竹炒米粉、統味甜不辣與肉羹湯，道道可口好味道!

SJKen 人氣：40
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SJKen

發表篇數：1003篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

統味甜不辣
phone03-5230099
place新竹市東區文昌街21號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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 (本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)  

 

這間位於東區文昌街21號的「統味甜不辣」，主打統味甜不辣、炒米粉肉羹湯與各式小菜，每日9點開始營業，一直營業到晚上9點半，老闆娘與店員都是中年婦女，東西好吃待客又很有家常人情味，店內裝潢一般，但相較於附近另一家生意也很好的甜不辣店，一邊在騎樓吃東西，一邊還可以看到大老鼠從旁溜過，那家店的中年店員一副看熱鬧事不關己的態度，這家「統味甜不辣」裡裡外外都收拾得很乾淨，讓人吃得很安心!

 

今年八月底首訪，這家小吃店賣的餐點種類很多，內用外帶的客人都不少，生意非常好，當晚點了一「油豆腐」(NT$30/盤)、一盤「炒米粉」(NT$40/盤)、一碗「統味甜不辣」(NT$70/碗) 與一碗「肉焿湯」(NT$60/碗) ，一共NT$200。

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首先品嚐的是這碗小巧可愛的小菜「油豆腐」(NT$30/碗)，一碗三小塊，炸的軟嫩香氣十足，簡單淋上醬油膏，吃來開味餘韻無窮!(新竹東區美食)「統味甜不辣」(Taiwan style tempra and light dishes store), Aug 31, 2024, Hsinchu city, SJKen(新竹東區美食)「統味甜不辣」(Taiwan style tempra and light dishes store), Aug 31, 2024, Hsinchu city, SJKen

接著享用了這一盤新竹「炒米粉」(NT$40/盤)，滿滿紙盒裝的新竹風味的乾米粉，份量還不少，淋上滷肉的肉末與醬汁，再加上豆芽菜與韭菜，米粉有咬勁又不過鹹的口感，吃來特別好味道! 

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第三道享用的是店家招牌「統味甜不辣」(NT$70/碗)，豐富的用料讓人在碗裡尋寶，裡面裝各種橫的、長的、圓的甜不辣、豬血糕與白蘿蔔，淋上店家獨門的醬汁，整碗甜不辣份量十足讓人吃得很飽足!(新竹東區美食)「統味甜不辣」(Taiwan style tempra and light dishes store), Aug 31, 2024, Hsinchu city, SJKen(新竹東區美食)「統味甜不辣」(Taiwan style tempra and light dishes store), Aug 31, 2024, Hsinchu city, SJKen(新竹東區美食)「統味甜不辣」(Taiwan style tempra and light dishes store), Aug 31, 2024, Hsinchu city, SJKen

最後享用這碗「肉焿湯」(NT$60/碗)，除了數量驚人的肉羹，還有紅白蘿蔔絲、黑木耳豆芽菜加上微微的勾芡，端上桌時湯熱肉熟，同樣讓人吃得意猶未盡! 

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喜歡喝新竹傳統小吃的朋友，找一天來這家位於新竹市東區文昌街21號的「統味甜不辣 」，感受平價又美味的小吃集錦! 

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統味甜不辣
營業地址：300新竹市東區文昌街21號
營業時間：週一到週日09:00 ~21:45
營業電話： (03)523-0099
FB粉絲頁 : 統味甜不辣
LINE : 統味甜不辣


(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。

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新竹東區美食 統味甜不辣 新竹炒米粉 肉羹湯
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