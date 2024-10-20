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這間位於東區文昌街21號的「統味甜不辣」，主打統味甜不辣、炒米粉、肉羹湯與各式小菜，每日9點開始營業，一直營業到晚上9點半，老闆娘與店員都是中年婦女，東西好吃待客又很有家常人情味，店內裝潢一般，但相較於附近另一家生意也很好的甜不辣店，一邊在騎樓吃東西，一邊還可以看到大老鼠從旁溜過，那家店的中年店員一副看熱鬧事不關己的態度，這家「統味甜不辣」裡裡外外都收拾得很乾淨，讓人吃得很安心!

今年八月底首訪，這家小吃店賣的餐點種類很多，內用外帶的客人都不少，生意非常好，當晚點了一「油豆腐」(NT$30/盤)、一盤「炒米粉」(NT$40/盤)、一碗「統味甜不辣」(NT$70/碗) 與一碗「肉焿湯」(NT$60/碗) ，一共NT$200。

首先品嚐的是這碗小巧可愛的小菜「油豆腐」(NT$30/碗)，一碗三小塊，炸的軟嫩香氣十足，簡單淋上醬油膏，吃來開味餘韻無窮!

接著享用了這一盤新竹「炒米粉」(NT$40/盤)，滿滿紙盒裝的新竹風味的乾米粉，份量還不少，淋上滷肉的肉末與醬汁，再加上豆芽菜與韭菜，米粉有咬勁又不過鹹的口感，吃來特別好味道!

第三道享用的是店家招牌「統味甜不辣」(NT$70/碗)，豐富的用料讓人在碗裡尋寶，裡面裝各種橫的、長的、圓的甜不辣、豬血糕與白蘿蔔，淋上店家獨門的醬汁，整碗甜不辣份量十足讓人吃得很飽足!

最後享用這碗「肉焿湯」(NT$60/碗)，除了數量驚人的肉羹，還有紅白蘿蔔絲、黑木耳、豆芽菜加上微微的勾芡，端上桌時湯熱肉熟，同樣讓人吃得意猶未盡!

喜歡喝新竹傳統小吃的朋友，找一天來這家位於新竹市東區文昌街21號的「統味甜不辣 」，感受平價又美味的小吃集錦!

統味甜不辣

營業地址：300新竹市東區文昌街21號

營業時間：週一到週日09:00 ~21:45

營業電話： (03)523-0099

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