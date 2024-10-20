2024最新 桃園美食開箱 》中壢清牛堂牛肉麵 I 一間牛肉極嫩、也有不吃牛餐點的清燉牛肉麵店 I 桃園牛肉麵推薦 I 中壢美食地圖

說到桃園美食，除了常見的麻糬和豆干外，理智派今天要來開箱的是以清燉牛肉麵知名的清牛堂牛肉麵。令理智派印象深刻的是，除了牛肉麵極具水準外，乾麵與小菜絲毫不遜色。

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理智派製作，可愛男孩貼圖上架囉！

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【中壢清牛堂牛肉麵】初訪心得

理智派很少開箱牛肉麵店，主要是同行友人有不吃牛。今天開箱的這家中壢清牛堂牛肉麵是理智派看了菜單後，發現也有非牛的餐點，就跟著朋友一行人來開箱踩點。

既然是主打牛肉麵，牛肉的品質自然不在話下。令理智派真心意外的是，非牛的乾麵與小菜，並沒有因為是牛肉麵店就亂做，完全沒輸掉欸XD。

如果真要說的話，這家的小菜大概率是理智派吃過味道條配的非常好的前幾名吧。

最後要說一下，最讓理智派印象深刻的，除了餐點外，就是店員真心熱情。不信? 自己來體驗就知道XD。

【中壢清牛堂牛肉麵】餐點開箱

理智派當天一行人點了超多，真的是不吃則以一吃爆吃XD。

清燉牛肉麵：湯頭清爽，麵條Q彈，牛肉入口即化

理智派點的是清燉牛肉麵，不像一般的牛肉麵湯頭那麼油膩，這碗清燉湯只帶著淡淡的青蔥香氣，喝起來超級清爽，非常適合愛喝湯的人。

麵條理智派選擇寬麵。這裡的麵條不像一般的細麵，它有點像長條形的刀削麵，口感非常Q彈，咬下去的時候那種彈牙的感覺！如果你是愛吃辣的人，理智派強烈建議你把麵條撈出來，然後加上他們家的辣醬，辣度大概七分辣，爽度保證破表！

牛肉部分也是不遑多讓，他們選用的是帶筋的牛腱肉，每一塊牛肉都燉得超軟嫩，根本不用咀嚼就能入口即化，那種在嘴巴裡慢慢融化的口感真的很迷人！而且帶筋的部分充滿膠質，吃起來有點像在啃豬腳的感覺，軟嫩又不失嚼勁。

古早味麻醬拌麵：清爽又不膩，麻醬香氣撲鼻

再來分享一下他們家的古早味麻醬拌麵。這款拌麵理智派選的是細麵，麵條Q彈度滿分！理智派之前吃過不少麻醬拌麵，但清牛堂的麻醬拌麵真的讓人驚艷。

他們家的麻醬使用的是日本小麥粉製作的麵體，帶有一股天然的麥香。雖然麻醬聞起來很濃郁，但吃起來卻出奇地清爽，完全不會有油膩感，適合不喜歡吃過重口味的人。不過，假如你是重口味的愛好者，不用擔心，店裡提供的椒麻醬直接點滿即可XD

小菜：均一價銅板50元

說實話，他們家除了主食厲害之外，小菜真的也是一絕XD。理智派當天點了五個小菜來試試，分別是涼拌海蜇皮、醋溜海帶根、豬耳絲、正宗韓式泡菜與煙燻鳳爪。每一道味道都非常足夠，尤其煙燻鳳爪，理智派一行人完全折服於他的味道之下，香氣十足而且還會回甘的感覺，真心推薦。

【桃園清牛堂牛肉麵】店家資訊 I 分店一覽

名稱：清牛堂清燉牛肉麵-中壢店

時間：周一至周日 11:00–14:00, 17:00–20:30

電話：03-4528008

地址：320桃園市中壢區福州二街492號

評價：Google 4.9顆星

名稱：清牛堂清燉牛肉麵-內壢店

時間：周一至周日 11:00–14:00, 17:00–20:30

電話：0958-558973

地址：320桃園市中壢區環中東路57號55號1樓

評價：Google 4.9顆星

【中壢清牛堂牛肉麵】地理位置 I 怎麼去

中壢清牛堂牛肉麵位於中壢火車站步行約30分鐘路程，當天理智派是自行開車前往。查了一下路線發現到搭乘大眾交通工具並不算方便，因此理智派這邊提供自行開車前往的路線。

。自行開車：欲自行開車前往中壢清牛堂牛肉麵的朋友，可以使用國道1號於57-內壢交流道下，約莫5-10分鐘即可抵達。

【中壢清牛堂牛肉麵】停車位置

中壢清牛堂牛肉麵附近有一家Times中壢福安二街停車場，評價還算不錯。停好車步行約莫只要5分鐘，算是非常可以接受的距離。

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