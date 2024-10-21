前言

原來「總統府的國慶大會」是觀禮是要報名的，並不開放一般民眾，而且相機鏡頭還有「限制 50 mm 內 」😮

既然不能參加觀禮，拍照又有限制，於是大漠決定帶著我的兩面「中華民國國旗」出去玩，就像帶著國家出去外面玩 😂

原本要去看看「不厭亭」綻放芒草，但是緣分還沒到，芒草尚未綻放，雖然已經秋天了 😅

幸運的是遇上了「雙溪三忠廟」的 162 週年繞境活動，超級熱鬧 ，而且剛好與「雙十國慶」同一天呢❗❗

「雙溪三忠廟」還特地搞出了一個儀隊 (仿三軍儀隊)，儀隊有模有樣，害我誤認了一下，可惜剛好要騎車離開沒拍到 😅，有興趣的人可以收尋「雙溪三忠廟 162 週年」，可以找到廟方的活動紀錄 ~

一、七堵行政大樓

前往「不厭亭」的途中，在「七堵行政大樓」遇上了超大面的「國旗」😮

忍不住停下車來，拍張紀錄一下 😆

二、不厭亭

到了「不厭亭」車子可以停在「祝君平安」石柱旁的停車格 ~

一旁還有唯一一間賣「大腸包小腸」行動發財車，冷冷的讓人很想吃東西 😂

今天太陽不露臉，只能看到山水畫般的重山 ~

「不厭亭」真的有一座涼亭 😏

雖然沒有綻放的「芒草」，但是有「白花鬼針草」開著漂亮的花 ~

還有「蝴蝶」在大塊朵頤的享受「花蜜」😀

大漠確實揹著兩面「中華民國國旗」出去玩 😆

「不厭亭」是雙溪鄉鄉長「簡華祥」，以李白詩句「相看兩不厭」命名，說明著這裡的風景怎麼看都不會膩 😁

這時還不知道「不厭亭」為什麼插滿的宮廟的旗子 ❓❓

在「不厭亭」的觀景平台上，可以看到另一面的山峰，更加有山水畫的感覺 ~

「不厭亭」有「小武陵」美稱，看來是名副其實 👍👍👍

在「不厭亭」的觀景平台上，還可以俯瞰「九份山城」以及「北海岸」，可惜的是天公不作美，甚麼都看不清楚阿 😅

另一側還可以看到在山谷間的「猴硐貓村」~

看不清楚嗎 ❓❓那我們在拉近一點 ~

如果真的到了芒草季，這整座山頭可都是綻放著芒草呢 😇

待會就要從這條路繼續前往「雙溪火車站」~

大漠以為「雙溪火車站」那兒，就是「雙溪老街」。

結果 「雙溪老街」離「雙溪火車站」還有點距離，大漠從來都沒有往那個地方走過去，包括這次 😅

不寫文章還不知道自己錯了 😂

三、「 雙溪火車站」周邊

(一)、地下道

「靈山水秀會雙溪」的石柱旁有個「行人地下道」可以穿越鐵軌，以前就很好奇穿越後的景色，這次就真的來走走看 ~

「行人地下道」入口處，還有兩首詩可以欣賞呢 ~

印樣中「行人地下道」是灰灰暗暗的 ~

似乎有整修打理過，現在是乾乾淨淨的，還有好多美術作品 ~

主角全部都是企鵝，似乎畫的都是雙溪人的生活 ~

而且充滿了愛，雙溪人還真是幸福呢 ~

(二)、南天宮

穿過「行人地下道」後，似乎進入了住宅區，感覺亂入人家的生活 😅

直到遇上了「南天宮」才回到光觀的感覺 😆

有點想爬上「彩虹階梯」上去瞧瞧，但是又有點懶，所以作罷了 😅

屋簷上的生物，不知道是「龍馬」，還是「麒麟」阿❓❓

還遇上了一隻大蝸牛，似乎在大便 💩 亂猜的 😅

一旁的圍牆上的小磁磚，幾乎都剝落了 ~

山坡上的「花葉青木」葉片幾乎都會成了黃金色的，也是超好看的，不輸楓葉呢 😍

(三)、雙溪火車站

再往前走就真的差不多都是住家了 ~

於是就先回到「雙溪車站」 ，並看看有沒有機會遇上「小貓咪」 ~

返回「雙溪車站」的路上，突然看到一間屋子的牆上，釘著一隻小玩偶，感覺挺可愛的，於是就幫它拍了一張照片 ~

再次經過「行人地下道」，發現有一隻企鵝的愛心，被貼上了 OK 繃 ❗❗

大漠感覺到它的心雖然受傷了，但是有被大家的愛療育了 😆

在火車站上完廁所，發現廁所入口前有「紅花檵木」，紅紅的葉子挺酷的，所以也來幫它拍個照片 😆

紅紅的葉子上，還有一顆小水珠 💧

既然被叫「紅花檵木」，花肯定是紅色的啦 😆

(四)、雙溪巷弄

繼續往上次遇上貓的巷子前行 ~

結果貓躲在家裡，不好意思往人家家裡拍照 😖

只好拍拍放在門前的「風雨蘭」~

也有人叫他「蔥蘭」~

真的挺像青蔥的 ~

「風雨蘭」的果實 ~

這條小巷的第一間屋子的上，還有題字呢 ~

這條巷子叫做「逐雨巷」，所以有人種植「風雨蘭」，聽起來就蠻合理的 😂

一旁還有詩人般的話語 ~

再來大漠要就去「牡丹溪」河岸逛逛 ~

(五)、雙溪打鐵舖

看的「孫女」的 youtube，所以對這間「打鐵舖」超有印象 😄

以前的人都在「打鐵舖」買「菜刀」跟「鋤頭」😎

現在的人不做飯、不種田，只有在古裝劇裡看過「打鐵舖」😆

街上掛滿了紅燈籠，慶祝「雙溪三忠廟 162 週年」~

(六)、雙溪大橋

「雙溪大橋」是「牡丹溪」兩岸的交通要道 ~

「雙溪大橋」跟台北一樣，插滿了「國旗」慶祝「雙十國慶」🎉

「攔沙壩」小瀑布 ~

如果你眼尖，會發現有一條正在跳躍「攔沙壩」，想要返回上游處 ~

那些魚除了要完成跳躍「攔沙壩」的任務，還必須要躲過釣客食物的誘惑，才能完成回游 😖

(七)、貓

幸運的在「牡丹溪」旁，遇上了理毛中的貓 😆

被牠發現我在偷拍牠了 😂

突然摸起了空氣牆 ，牠到底看到了甚麼 ❗❗

離開了一陣子，牠又再用奇怪的姿勢理毛了 😂

又被牠發現我在偷拍牠了😅

看到繞境的部隊快要來了，怕又被擋了十幾分鐘的路程，剛剛在「牡丹」時，就被擋了一次 😖

結果離開時，遇上了「雙溪三忠廟儀隊 (仿三軍儀隊)」，有點後悔太早離開阿 😅

在牡丹的時候，沒有「儀隊」啊 ❗❗

地圖

(一)、不厭亭

(二)、雙溪火車站

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