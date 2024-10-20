我這芋頭控，卻路過嘉義仁愛路上的「嚐芋手工甜品·冰品」已逾百次而始終沒吃過!

因為我始終遇不到絕美時機去好好享用啊

畢竟人家吃甜點是需要天時地利人和和滿滿儀式感的

終於在十月某週五休假，一早先去彰化解鎖潤餅獵人名單，且意外中午就回嘉義市區

當下尚有胃口、時間還早、平日人潮少、錢包還有錢錢，就是這個moment!

我要來用芋圓和芋泥好好滿足我的甜食慾望吧

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餐廳名稱：嚐芋手工甜品·冰品-嘉義仁愛店(嘉義市西區仁愛路183號)

餐廳連結：FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：05-2353535 10:30-21:30

分店資訊：

▪ 嚐芋手工甜品·冰品-高雄總店(高雄市左營區博愛二路310號)

▪︎嚐芋手工甜品·冰品-高雄岡山店(高雄市岡山區開元街102號)

餐點介紹：仙草/豆花/布丁/黑糖凍/甜湯/剉冰/雪花冰/茶飲/(冬天限定)燒仙草/(冬天限定)湯圓

用餐日期：2024.10



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▲嚐芋手工甜品·冰品-嘉義仁愛店 店面

▲嚐芋手工甜品·冰品-嘉義仁愛店 用餐環境

淺色木質裝潢和暖色系的燈源，舒適明亮而不刺眼

▲嚐芋手工甜品·冰品-嘉義仁愛店 用餐環境

一個店面的空間，約有2/3區域做為半開放的廚房，剩下的L型空間就是內用座位區

有走道旁的三組兩人圓桌位，後方還有兩桌；整體空間不大，客滿的話可能會有些擁擠

部分座椅下方有置物籃

(客串演出:Na哥)

▲嚐芋手工甜品·冰品-嘉義仁愛店 綜合仙草製作過程

讓我有印象的是，點餐選完配料後，會要再選甜度和冰量，店員在詢問冰量時是直接問：「微冰嗎?」

感覺「微冰」是店員推薦(預設)抑或是大多在地人客最常選擇的冰量吧?

綜合仙草 NT 70

※無糖 、無奶精

※微冰

內容：仙草、微冰、自選四種料(芋泥、西米露、芋圓、小芋圓)

發現微冰的份量的確很剛好，湯水中會有留著少量且細緻碎冰慢慢融化，不會吃到一顆顆的小冰塊，但整碗從第一口吃到最後一口都會是冰冰涼涼的

「西米露」就像迷你的白色粉圓，軟而不會糊糊的，能吃的到一顆顆分明口感；「芋泥」真材實料，口感厚實，幾乎不會融化到湯水中，還有大塊的芋頭塊，綿密而無粉感，整體甜度約半糖，單吃也好吃不膩

▲「芋圓」是黃地瓜、紫地瓜、芋頭做成的三色綜合芋圓，口感偏硬且非常紮實，很有咬勁，越咀嚼越有芋頭或地瓜香氣，我非常尬意！但喜歡粉圓的人可能會覺得太硬而不喜歡；「小芋圓」是黃地瓜和芋頭製成的雙色綜合小芋圓，兩者色差不如芋圓明顯。口感比芋圓柔軟許多，但非糊爛

總觀菜單，除了部分甜度固定，大多品項都可以選擇甜度(無糖/微甜/正常甜)和冰量，而且用糖熬煮的配料們本身也不會很甜，

所以選無糖的話，整體是真的僅配料的少量甜味，清爽不甜膩、少負擔

我也很喜歡他們紮實咬勁的芋圓和綿密不過甜的芋泥。在我心中，嚐芋的口味可說是完勝清○(另一個芋圓甜品品牌)

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嚐芋手工甜品·冰品-嘉義仁愛店 菜單(拍攝日期：2024.10)

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