羅東 早午餐 【梨在角落】 有著鮮亮光彩的橘色外觀，內外設計文青新穎，加上可口餐點和好拍的自然光窗邊角落，看見網民推薦這一家時就很想來嚐鮮， 充滿陽光的假日早晨，帶著好心情就來感受這美好

梨在角落｜在哪裡 ?

梨在角落 位在宜蘭羅東鎮的成功街，雖然隱身在民宅社區當中，但是顯眼的亮橘色透天厝相當引人注目，緊鄰著小溪溝渠的一排住宅，入口處便有可愛梨的LOGO招牌。來此用餐需要自行尋找停車位，有提供訂位服務，只收現金，建議假日撥個電話詢問座位

【梨在角落】

★ 地址 : 宜蘭縣羅東鎮成功街150巷21號

★ 電話 : 03- 9511288

★ 營業時間 : 08:00-15:00 (週二休)

梨在角落｜溫馨的環境

梨在角落 空間有一二樓，一樓是招待櫃台 ，進入室內就能看見獨特的明亮設計，以橘色黃色為基底的裝潢讓人耳目一新，營造出活潑溫馨的感覺，光線明亮且座位間隔寬敞舒適，來到這裡一眼就很喜歡而且覺得充滿活力，精神為之振奮想要好好的來享用一頓早午餐

用餐區二樓的這個角落是大家很喜歡的地方，早晨自然系的光線灑落下來，窗外的綠樹和街道一覽無遺，好天氣的時候藍天為幕，給人們滿滿的活力卻又不失悠閒感

還有另外一處藏在屋內的角落也是很夯，這裡設計成席地而坐的獨立空間，需要脫鞋入內，我們到的時候這個座位區已經立起 「預約席」 的小牌子，後來入座的是一對年輕情侶，瞧見他們窩在這個慵懶的空間聊天放鬆，小情侶還開心地拍了好多照片

這裡是茶水和餐具的自助取用區

環境整潔乾淨很加分喔

梨在角落｜用餐須知

🍊 內用低消每人120元

(兒童120公分以上)

🍊 用餐時間為90分鐘，現金付款無服務費

🍊 親子友善｜寵物友善 (備寵物籃)

🍊可預約座位，保留10分鐘

梨在角落｜菜 單

菜單兩面品項很豐富，初次看得眼花花

拼盤主食有

可頌、班尼迪克、潛艇堡、帕尼尼，

還有 宜蘭捲餅、生菜沙拉盤、炸物點心、

濃湯以及各式飲品咖啡

點餐的時候有一點選擇障礙，沒有特別做功課所以隨意點，當天餐點是

梨式早午餐 $280

三星蔥豬五花捲餅 $75

熱拿鐵 $120 西西里咖啡(冰) $130

梨梨紅茶(冰) $70

梨在角落｜餐點分享

★ 梨式早午餐

這一盤經典梨式早午餐包含了小可頌、嫩蛋、炒菇菇、生菜蔬果沙拉、優格、脆薯、德腸、培根…，以我的食量剛好可以吃得飽，拼盤多樣豐富口味也不錯，生菜類很新鮮種類也不少

★ 三星蔥豬五花捲餅

對於三星蔥有一種無法抵擋的魅力，特別想點個捲餅來吃吃看，選來選去最後還是三星蔥獲勝 😆 這個捲餅有厚度也有嚼勁，香香酥酥的餅皮包著五花肉片，咬下去充滿蔥味實在太喜歡了，喜歡捲餅的朋友可以點其他口味嚐嚐看

★ 西西里咖啡(冰)

帶有檸檬香氣的西西里冰咖啡，酸甜口感融合在略苦的咖啡裡，風味獨特，是夏季清新爽口的飲料

★ 熱拿鐵

愛心奶泡的熱拿鐵，早晨熱熱的來一杯好舒服啊

另外一杯 梨梨紅茶 忘記拍照，小孩說不會太甜喝起來順口，第一次來訪 梨在角落 對於優美的用餐環境和餐點都很喜歡，服務人員也親切和善，留下不錯的印象，有機會可以回訪的店家，回來之後查詢資料網友推薦的 『梨來呷菜套餐』『網紅優格盤』『可頌系列套餐』 好像也很優，改天再去品嘗一下囉

梨在角落｜店家資料

✅ 地址 : 宜蘭縣羅東鎮成功街150巷21號

✅ 營業時間 8:00-15:00

✅ 電話 03 9511288

✅ 公休日: 週二

✅ FB臉書: 梨在角落

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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