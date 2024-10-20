一開始聽到綠咖是藝人曾之喬開設的咖啡廳時

因為刻板印象一直覺得就是家網美咖啡

但美食饕客的朋友認真推薦食物跟咖啡都很有水準後讓我給了第一次機會

這才完全讓我改觀綠咖真的是間兼具美觀與美味的好店

店址位在台北101附近延吉街的住宅區巷弄

入口超級隱密繞了兩圈才看到空地上的木牌指示

深綠色系的門面跟一旁老舊的郵筒色調很和諧

復古歐風跟老屋歷經風霜的牆面有著衝突的對比感

進入一樓室內會看到許多布簾裝飾與活動宣傳

需要步上階梯到二樓才是真正的綠咖所在

隨著往上逐漸狹窄的空間最後來到一個乍看死路的平台

右側通往咖啡廳左側則是不對外開放的溫室陽台區域

一進入室內就有個正中紅心的感覺

整體氛圍布置不論是帶點昏黃的光線或是各種老件家具都是我很愛的風格

整體環境開闊寬敞沒有壓迫感

圍繞著大量綠色植栽就像是身在花店溫室用餐一般愜意

每個座位基本都是不重覆非制式的桌椅家具

像是古董收藏品般各自有各自的美好

當成是家具選品店也不為過

除了咖啡廳之外綠咖也有販售許多盆栽與陶器選品

不時舉辦各種文創藝文活動多采多姿

就連鏡子的造型也別出心裁

偌大空間基本權都是自然風格的裝飾擺設

少了冷調金屬質地完全是個溫暖舒心的一方天地

窗側的大長桌有種社團聚會的親密感

很常遇到團體客人來此聚餐或討論生意

靠近陽台的落地窗邊圓桌是我自己覺得最夢幻的區域

各種生意盎然的植栽在室外恣意綻放最鮮明的綠色

垂吊的白色布幔與特色燈具則為氛圍畫了一筆度假情調

綠咖在不同季節常常有限定菜單

多樣飲品搭配餐點還有折扣優惠

咖啡選用的是我很愛的鬧蟬的豆子

菜單有許多很像是手寫筆記的註解設計非常有趣

讓人在研究菜單時多了份獨特的趣味

最新菜單可以直接在訂位的時候查看

盡情享受綠咖沙拉盤 單人享用 260元

沙拉盤可以選擇單人或是多人一起享用當作前菜

英文菜名是Gado Gado來自印尼的加多加多

以印尼語來說是指攪拌攪拌的意思

是一種由生菜、白菜、豆角、炸豆腐、蝦餅與雞蛋後澆上沙嗲醬的特色料理

可以自由選擇搭配油醋或是花生醬

五顏六色新鮮艷麗的外貌令人食慾大增

綠咖的加多沙拉食材除了豆腐跟雞蛋之外

選用了更多樣的原型蔬果像是蘋果、白花椰菜、櫛瓜等全都是我的愛

單吃不加醬也能品嘗到最新鮮的食材原汁原味

淋上油醋醬則是更多了點酸度開胃口味更清爽

大人吃的咖哩飯 手工豬肉丸子 350元

招牌料理的咖哩飯主食提供肉丸子或是去骨雞腿肉

選了比較少看到的豬肉丸子口感有著手打嚼勁紮實多汁

搭配更健康的紫米飯與完美到不行的半熟太陽蛋

主餐之外的小菜是酸爽系的涼拌毛豆跟泡菜

剛好跟重口味的咖哩取得平衡互補

咖哩醬汁帶點微微辛辣很提味

濃稠度剛好可以讓米飯吸附滿滿享用

慢燉牛腱三明治佐蔬果沙拉 350元

牛腱三明治整體份量稍微偏少

附餐的蔬果沙拉這次吃到很多汁的哈密瓜與柳橙

一個甜份極高另一個則是酸度爽快非常解膩

牛肉的調味帶著刺激食慾的辣味

佐以甜蜜的糖粉跟花生醬形成細膩變化的風味

加入我很愛的香菜味道濃郁

如果怕香菜的人記得詢問店家是否可以不加

灑上滿滿堅果香的花生碎更添食感脆度

以法棍作為包夾的麵包體有著運動牙齒的咬勁

不過吃起來充滿水分不乾澀

老奶奶焦糖法式吐司 280元

現做的法式吐司需要點等候時間

但一看到上桌的美食就明瞭等待是值得的

真材實料四塊吐司佐上一大球香濃柔滑香草冰淇淋與酸甜果醬

很推薦多人一起共享一份當下午茶甜點

熱騰騰軟綿綿的法式吐司用了蓬鬆綿密的厚片吐司

充分浸入牛奶與雞蛋交織的瓊漿之中帶來濕潤多汁

煎至外表金黃酥脆口感迷人

淋上焦糖更讓甜蜜指數上升

慢慢煮好的奶茶 220元

奶茶基底可以選擇伯爵或是錫蘭紅茶

我難得選了有著洋甘菊清香的伯爵紅茶

頂部點綴了一小朵菊花非常清新

奶泡肉眼可見濃郁綿密

選用鮮乳坊的馥郁奶香與伯爵紅茶比例完美

喝一口就讓整個身體都放鬆下來十分療癒

柳橙美式 200元

柳橙美式有著漂亮的分層非常上相

微酸帶點微甜正適合春天享用

柳橙是這杯的主角而咖啡味相對影薄

很喜歡綠咖的Slogan：如果你是綠葉，不用把自己強裝成花

在綠咖打造的獨特小世界中可以放心做最真實的自己不用偽裝

盡情放開心享受營養美味兼具的食物

雖然價格不便宜但可以感受到製作的用心誠意

是個美貌與實力兼具的質感好店

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/06/08

花費: TWD550(三明治+柳橙美式各1)

綠咖生活概念店 greengreencoffee

FB粉絲團/IG

11:00-18:00

公休日: 週二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes(2小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (信用卡、LINE PAY、APPLE PAY)

可否訂位: 可

地址: 〒106 台北市大安區延吉街244號2樓

電話: 02-2703-2130



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