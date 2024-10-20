最近南投好熱鬧活動好多，想著也好久沒去走走了，那就出發吧，gogog！

沿著國道六號，最後到達埔里，有三個出口。今天一路到底，直接往山上去

開在台十四甲線上，天氣好好，整路涼涼的空氣吹的我好舒服，

過了同德橋，奇怪，我記得原本有的便利商店怎麼不見了，現在是一間庭園餐廳（我太久沒上山了

倒是測速照相的機器還在，既然要減速，那就註定要停在這邊休息囉

很特別的名字，秝米歇歇亭，

有很大的停車場，就算遊覽車旅遊團來用餐也沒問題

空間的設計讓人感覺很舒服，還有類似日式庭園的安排，碎石步道旁有石磨、小水池，還有石製的燈座，很有味道

沿著路旁的圍牆邊，還有菜圃，種了蔬果跟香草，想必這也是食材

剛好有位婆婆也到此用餐，就讓我借用個背影吧

一進門看到好大的櫃台，開放式的設計，可以看到飲品製作的吧台，另外櫃台上有賣生吐司

櫃台另一邊有鹽可頌跟麵包

這是用餐區，我站著這邊也是

看到這裡，我明白為什麼櫃台上會賣生吐司跟麵包了

竟然自己有烘焙設備，那等下我可得嚐嚐

稍微逛了一下週邊環境，肚子也餓了，要來填飽肚子囉

點餐非常簡單，直接掃桌上的QR code就可以，很方便

迷迭香法式小羔羊排

主食是小羔羊排，先經過低溫熟成，師傅稍微煎過再將表皮稍微炙燒，讓表面更有焦香味，也多一層口感，搭配廚師自己磨的馬鈴薯泥，佐自製的蜂蜜芥末醬

配菜有三種小菜，還有一份生菜沙拉，再加上一碗白飯。（配菜會隨季節時蔬做調整）

還搭上紅豆湯當作餐後甜點，真的很豐盛

青菜顏色好翠綠，光用看的我就知道會很脆

吃下去口感果真如此，底下有師傅自製的凱薩醬可以拌，就算單吃蔬菜也好吃

師傅用栗子南瓜打的南瓜泥，加上沙拉之後，灑上一些紅黎麥跟葡萄乾點綴，

栗子南瓜綿密的口感，在嘴裡慢慢化開，本身的甜味,加上葡萄乾的微酸，搭配的正好

干絲不像一般小吃店有泡水過後的溼潤感，還保有本身的口感

這杏鮑菇沒注意看還差點被騙了

師傅用韓國香油炸過再稍微拌一下，撒上白芝麻，

所以原本杏鮑菇的味道有稍微淡了些，差點吃不出來

主食師傅有先切好適合入口的大小，不用一支羊骨抓起來啃

舒肥過的羊排，那羊肉的顏色跟油脂的分佈，真的是很漂亮，層次分明

師傅也只是稍微煎過，所以表皮內的肉質沒有過度烹煮會有過熟的問題

沾上一點自製的蜂蜜芥末醬，讓人驚艷！

沒有很重的羊騷味，反而在咀嚼過程中，羊肉跟油脂在口中混和產生出一股類似奶香的香味

咀嚼過後也剛好可以吞下去，不會太老或是韌韌的吞不下去

搭配的馬鈴薯泥是廚師自己磨的，所以比較有顆粒感，不會像機器製成的那麼黏稠，甚至會黏在嘴裡

這紅豆紫米光看就知道花多少功夫燉的，

果真喝起來那醇厚的香氣，

紅豆都燉到軟爛，紫米還帶有一點顆粒口感，

單這一道當作下午茶甜點也是很棒

紅黎飯也很特別，本來以為是黑芝麻，Q彈的米飯加上紅黎麥的口感，卡滋卡滋的，還可以幫助咀嚼

同行的朋友點的是舒肥櫻桃鴨胸佐野莓醬

透過低溫熟成的鴨胸肉，師傅也是將表皮稍微煎過，逼出一些油脂，所以表皮的部份看起來依舊油亮，但是不會變焦硬。

沾醬的部份都會選用時令水果製程，目前用的是野莓醬。

雖然今天兩道餐點的配菜都一樣，但是還是有看到師傅的巧思，其中一道南瓜泥用的是火龍果去點綴，跟葡萄乾又是不同的滋味

這鴨胸油亮的表皮，讓我不禁多看她幾眼

搭配的野莓醬，仔細看都還可以看到上面的種子顆粒

趕緊嚐嚐舒肥的鴨胸肉搭配野莓醬是什麼感覺

沒有過多的烹調手法，讓過去吃鴨胸肉那種口味厚重的預期被打破，

反而在咬下鴨肉的當下，似乎有一點淡淡的清甜，再搭上野莓醬，那酸味讓鴨肉的甜味更加提昇，好特別

隨餐附的飲料是紅茶，

另一杯就換成拿鐵，店家咖啡豆用的不錯，拿鐵可不是一般外面的咖啡牛奶，可以喝到濃厚的咖啡香

既然都已經停下來用餐了，我想也不用再往山上去到清境了，這邊的環境就很棒了。

既然餐廳內也有烘焙設備，就來享受一下他們的吐司跟甜點吧（明明就是貪吃）

先點了紅麴茶，看來就是打算坐一下午了

這一壺紅麴茶裡面有紅麴、洛神花、甜菊葉，才喝第一口，又跌破我的眼鏡

原本想說有洛神應該會很酸，結果並不會。

除了有股淡淡的香味，微酸中帶有淡淡的甜，應該是甜菊葉所帶出來的，害我好想要買茶包回家泡，結果人家沒賣

下午茶當然要搭甜點，

這蘋果派一上桌，就知道這糕點師傅的功力了！

這師傅一定有看過American Pie

看內餡滿滿的蘋果顆粒，還有鋪在上面的編織派皮，好久沒吃到這種作法了，

淡淡的肉桂香，再加上蘋果果肉微微的酸甜，再來一片我也吃得下，

搭今天點的紅麴茶也很合拍

焦糖布丁

加上這一道，我已經把熱量拋到腦後了

滑嫩的焦糖布丁，

連同上層炙燒過的核果一起吃，香氣更上一層

櫃台上的生吐司，我也拿了兩袋

水蜜桃橘丁生吐司

鬆軟的吐司本體，撕開的時候仍然可以感受到麵團彈性的拉扯，

天然的果肉，在口中散發出水果本身的甜味跟香氣，

單獨吃也不會覺得乾硬

伯爵茶生吐司

打開袋子濃郁的茶香撲鼻而來，

撕一口在嘴裡咀嚼，

越嚼越香，茶葉的香氣充滿口中。

單純麥香與茶香的風味，並不會輸給有水果餡的口味

嘿嘿，沒想到今天沒有目的的出遊，

竟然在過往走過的路線發現新的驚喜

往後若是要往南投的方向過來，

不見得要愛蘭就下交流道，

國道六號走到底，來南投仁愛鄉走走。

秝米歇歇亭，

真的可以來這邊歇歇

有使用新鮮健康食材的中、日、西、泰式的美食可以享用，

還有好吃的生吐司、鹽可頌等麵包西點，

就算是往清境、合歡山的遊客，也可以來這邊歇歇，

最近上山觀星的朋友，回程下山也可以來坐坐。

另外，如果有桌菜需求的朋友，可以先聯絡商家，提前預訂可以幫大家準備喔

商家資訊：

秝米歇歇亭

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營業時間：週一~週五11：30~19：00

周六日11：00~20：00（週二公休，若有變動，請注意粉絲頁）

電話：0912-585783

地址：南投縣仁愛鄉南豐村中正路88-3號