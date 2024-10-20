▲2024.10.15 搭遊覽車來到宜蘭南激，一趟「南澳朝陽社區」之旅，見識到有心的企業，與政府聯手重建落後偏鄉，20年來一路篳路藍縷走來，成為金牌社區 ，永續發展經營，世代傳承的艱辛。

▲我們從台北搭遊覽車到南澳，下車後首先來到「茶籽堂」，店家的樸實清水模的建築物，讓人有回鄉的感覺。

▲進到「茶籽堂」，我們被招待先看螢幕聽簡報，吃苦茶油沾麵包，喝非基因香濃豆漿。

▲「茶籽堂」創辦人趙文豪先生，介紹著這廿年來，與官方合作建設著南澳，從落後的偏鄉到成為台灣金牌社區，一路走來不易的過程，讓人很是感動。

▲前人種樹，後人乘涼，今年我們有幸來到朝陽金牌社區的黃金之旅：「里海生活計劃」、「浪速計劃」、「朝陽見學之旅」。

▲宜蘭南澳的鳥瞰圖。

▲陽光燦爛，藍天白雲下，「南澳朝陽社區」的鄉野在呼喚。

▲騎上單車，就來趟鄉間小路巡迴之旅唄。

▲「南澳朝陽社區」之住宿：NANIWA HOUSE 。

▲「NANIWA HOUSE 」的住宿，不只是綠意盎然、遼闊景觀，舒適的好住宿。

▲「NANIWA HOUSE 」也是結合商務休閒的空間，除了有專業的自助廚房，還有商務工作間，讓休閒與工作都能隨心所欲。

▲隨後跟著領隊，來到苦菜園農田區，戴上斗笠，跟著農耕專家們，親身採栽苦茶油籽，體驗農夫之樂。

▲繁複的16道工序，才能成就最多微量元素的苦茶油，往往12月初就售完，這一趟也是知性之旅，讓我們瞭解了台灣原生苦茶油的優質，它的產期與製造過程之不易，所以它可以比美歐洲的橄欖油。

▲中午在南澳有名的海鮮餐廳：《朝陽客來香》吃現流海鮮大餐。

▲《朝陽客來香》的海鮮都是當天現補漁獲，超級美味可口的，最主要這裡的收入，用來建造回饋鄉里，實在太有心了。

▲最後搭遊覽車來到「南澳朝陽漁港」。

▲「南澳朝陽漁港」每天都有二次熱鬧搶漁貨大戰，新鮮極品現流海鮮，CP值超高的。

▲來這裡躺在沙灘上，看海景吹海風，起身追逐浪花，也是很棒的休閒地方。

▲今天受邀，參觀企業認養「朝陽步道」儀式，見證這歷史的一刻，超有意義的。

▲「茶籽堂」攜手農業部林業保育署宜蘭分署，於今(113)年10月15日在蘭南澳的「朝陽步道」入口舉行記者會，宣布正式認養朝陽步道。

▲「茶籽堂」創辦人趙文豪先生，與林業保育署宜蘭分署長蕭崇仁先生，在「朝陽步道」新的入口意象前，完成認養簽署儀式，公私合力推動生態保育與步道整治，朝陽社區里長李順義也代表居民致詞感謝。

▲「茶籽堂」步道認養工作，將以淨山與環境教育活動為開端，未來將導入公民科學家的理念，規劃更多元的體驗行程，讓所有前往步道的遊客都能感受到朝陽步道兼有人聲、海浪聲、樹梢聲景，特色獨具的山海療癒的步道，也讓走步道成為一個休憩運動，帶大家走出健康。

▲「朝陽步道」位於南澳朝陽社區內，全長2.2公里、步行全程約1.5小時，屬於難度1級的入門級步道，輕鬆好走。

▲會後由林業保育署工作人員，帶領我們大家走上步道體驗。

▲「朝陽步道」入口有掃碼標籤，猶如成為台灣第一個數位步道的概念。

▲大夥戴著耳機，邊走邊聽著工作人員，觀察與解說生態。

▲「朝陽步道」每100公尺都有里程碑。

▲遠眺「朝陽漁港」海景風光，隨季節變換，聆聽著五色鳥、大冠鷲等蟲鳴鳥叫，鳥語花香，大自然和諧之聲。

▲導覽工作人員分享她在林間，撿到大自然種子的收獲。

▲在「朝陽步道」的頂端，遠眺烏石鼻，工作人員介紹說，它是中央山脈的起點，在這裡迎面而來，有太平洋的海浪聲、偶爾加上經過南澳車站的火車聲，以及大自然的音律，這裡成為絕美的步道。

▲走上在南澳朝陽漁港旁的「朝陽步道」，不只是戀山戀海的步道，更是傾聽海濤、火車、蟲鳴鳥叫、心靈的療癒步道。

▲聯合國永續發展目標有 17個SDG 目標，其中第SDG 11 永續城鄉：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村，「朝陽莊園」打造共享，連結在地文化、產業生態、教育、美學，里海生活莊園，發展南澳數位辦公室，辦公、產業、觀光、休閒結合，數位遊牧，皆是最用心完美的好社區，為所有的人提供安全的、包容的、可及的綠色公共空間，無論是大人小孩皆適宜的社區。

▲原來南澳不是南方澳，這天我們在「朝陽社區」品嚐苦茶油與豆漿、在「朝陽漁獲」吹徐徐海風，在慢活日子裡，戀戀山海，悠遊山海風情​。

▲「茶籽堂」認養「朝陽步道」，讓這步道成為山海療癒土地美好的步道，而百年「朝陽社區」盼成台灣數位游牧第一站；朝陽步道與朝陽社區緊鄰相連，最遠的入口處為社區出發5分鐘即抵達，為數位遊牧工作，打造著最短離線的路徑，只要進入步道聆聽山海人聲，從自然獲得充足愉悅與平衡後，返回社區又可以專心投入工作；更展望下個二十年，期盼號召更多人潮，回流朝陽社區，一起成為永續生態系的一份子，串聯群的力量推動地方創生。

走入步道離線放鬆、回社區再重新開機 朝陽實現人與自然最短路徑，「茶籽堂」負責人趙文豪表示，「土地提供了山海，而茶籽堂則與朝陽社區共同布置食、住、行、娛樂與療癒」，自2016年朝陽社區復興計畫推動以來，茶籽堂攜手社區發展協會陸續推動社區品牌、空間美學改造、漁港公園三期工程的整治；設立首間土地概念店、落成「浪速計劃Naniwa House 1」共享辦公空間，推動「里海生活計畫」等。認養朝陽步道成為茶籽堂完整土地山海療癒、吸引數位遊牧工作者的關鍵拼圖。

▲「朝陽早秋一日散策」：(來到南澳朝陽社區，建議您可以這樣的渡過一天美好時光的休閒)

1、走朝陽步道看日出：進入朝陽步道一路爬升到龜山最高點，看到自太平洋冉冉升起的日出，就能心神領會這片土地的名字日出時刻：10月份日出約6:00-6:30，按氣象署公布為準。

2、朝陽漁港搶魚：10月除了煙仔虎、正鰹，還有肥美的鯖魚和鬼頭刀，購買活跳的漁獲，手腳可不能慢，搶魚時間：每日7:00、16:00。

3、 朝陽小舖買菜、喝杯早餐豆漿：在朝陽小舖可以跟當季當令農產不期而遇，10月除滿天星百香果汁、還有桑葚果、用山泉水灌溉玉米筍營業時間：週一到週五，8:00-17:00。

4、漁港公園單車行：在茶籽堂里海門市借台時尚單車，前往海邊的漁港公園，白天的日出到夜晚的星星，全日都適合前往租借時間：9:00-18:00，週四休息，洽茶籽堂門市。

5、朝陽神秘海灘探險：神秘海灘為「觀音海岸自然保護區」悠藍平靜的太平洋波浪，輕輕地拍打石礫沙灘，感受山海靜謐之美遊覽時間：每日白天、退潮時刻按氣象署公布為準。

6、朝陽咖啡園的攀樹體驗：跟著專業攀樹師，一起將裝備穿戴整齊，登上超過兩層樓高的大樹，親身體會高空微風與農耕景致攀樹體驗：洽朝陽社區發展協會。

7、烘豆沖泡咖啡DIY：種植於蘇花古道大南澳越嶺山腳下，自然吸收山海精華孕育而成的高品質阿拉比卡咖啡果實，體驗甘醇濃郁的口感餘韻咖啡DIY：洽朝陽社區發展協會。

8、苦茶園茶籽採收：10月是果實豐收時節，茶籽堂2016年藉由苦茶籽契作與朝陽社區結緣，早秋有機會一同感受豐收樂趣採收時間：9:00-18:00，週四休息，洽茶籽堂門市。

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『朝陽社區發展協會 』

地 址：宜蘭縣蘇澳鎮朝陽路40號

電 話： (03) 998 1981 -

營業時間：​平日及假日 / 8:00 ~ 17:00；休息時間​ 中午/12:00-13:00及國定假日

粉絲團： 朝陽社區發展協會

官網： 朝陽社區發展協會官網

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在實際旅遊過後的體驗一些心得，其中某些內容，皆引自此行程的粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。