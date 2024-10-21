這間北后寺・聽水咖啡廳絕對是你不容錯過的地方

這個迷人的咖啡廳就坐落在北后寺附近的一個停車場旁邊

是一個完美的下午茶去處，讓你在美麗的水景中盡情放鬆

北后寺・聽水

營業時間：09:30~16:30

地址：宜蘭縣員山鄉八甲路4號

北后寺・聽水咖啡廳的位置極為便利，就在北后寺停車場旁邊，非常容易找到

走進這個咖啡廳，你會立刻被它寧靜的氛圍和優雅的裝潢所吸引

咖啡廳的設計簡潔優雅，可以一邊享用咖啡，一邊欣賞周圍的水景，感受到一種獨特的寧靜與愜意

我喜歡宜蘭的悠閒生活步調，步調慢一點，心才跟得上 ，這句話說得好貼切

在北后寺・聽水咖啡廳，擁有視野超好的水景第一排座位

享用著美味的下午茶，一邊欣賞著潺潺流水，絕對是一種非常愜意的享受體驗

沒有擁有時間，只擁有當下，這句話說得真是太好了

菜單

我們點了英式奶茶（左）口感不甜，以及抹茶拿鐵（右）不苦澀

再搭配上酸甜宜人的檸檬塔，真是絕配

不僅價格親民，北后寺・聽水咖啡廳無論對當地居民還是遊客來說，都是一個值得一訪的好去處

這裡不僅提供美味的咖啡和烘焙點心，更是放鬆身心、享受水景的理想場所

如果下次你來宜蘭，千萬別錯過北后寺・聽水咖啡廳，體驗一番寧靜愜意的下午茶時光

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