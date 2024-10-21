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七里香玫瑰森林花園，一年四季都有不同的風情，走走步道呼吸芬多精，春秋兩季有玫瑰花海可欣賞

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發表篇數：631篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：苗栗縣 > 頭份市

雅聞七里香玫瑰森林⟩苗栗頭屋免費景點，七里香玫瑰森林花園，一年四季都有不同的風情，走走步道呼吸芬多精，春秋兩季有玫瑰花海可欣賞 @果果愛Fruitlove

距離國道一號交流道大約10分左右的車程，是雅聞在全台灣唯一一個建置在山坡地的景觀花園，豐富的生態環境，可以來這裡呼吸芬多精，或是走走步道，一年四季都有不同的風情，每一年還有兩季多達600種以上的玫瑰花海可以欣賞，不用門票、沒有低消、也沒有限制時間，同時也是寵物友善環境與餐廳，有多種口味的沙拉、燉飯、pizza、義大利麵、濃湯、小點心、咖啡和飲品可以選，地理位置剛好位於中部和北部的中間，很適合休假的時候來散散步。

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園區內大約為五公頃，裡面除了種植600種以上的玫瑰花之外，還有幾百顆上百年的七里香，其中目前最大的已經有300多年，保留原本的生態環境，來到這裡可以聽見蟲鳴鳥語，不過度開發，創造出和一般許多要收費的景觀餐廳，一樣放鬆和美麗的景緻，但是這裡完全免費，而且也不需要任何低消，可以在一個有維護的環境走走逛逛真得很棒

雅聞七里香玫瑰森林⟩苗栗頭屋免費景點，七里香玫瑰森林花園，一年四季都有不同的風情，走走步道呼吸芬多精，春秋兩季有玫瑰花海可欣賞 @果果愛Fruitlove

不同樣貌的泥作，放置在花園和階梯的各個角落，不僅僅有著立體與豐富感的生命力，同時也讓園區裡多了不一樣元素的色彩

雅聞七里香玫瑰森林⟩苗栗頭屋免費景點，七里香玫瑰森林花園，一年四季都有不同的風情，走走步道呼吸芬多精，春秋兩季有玫瑰花海可欣賞 @果果愛Fruitlove

我們喜歡在一個地方細細品味，放慢腳步，轉個彎或許又可能看見新的風景

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階梯兩旁都有步道可以走進去欣賞，寬度大約為一個人左右，如果有遇到來往的行人，請務必留意腳下安全

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道路大多為平緩的，但還是有一些階梯，不太適合推推車......( 繼續閱讀文章 )

 

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