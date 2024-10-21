台南仁德美食旅遊推薦！仁德「甘吧居酒屋」就隱身在仁德虎山林場附近，近奇美博物館、十鼓文化園區，甘吧居酒屋前身為糖廠員工餐廳，至今已有70年以上歷史，走家庭風格居酒屋型態的甘吧，來到這裡有一種舊時代的錯覺，主廚為日本師傅，將台日融合家庭式料理，嚴選有機蔬食、牧產有機雞蛋、花蓮御皇米等好食材入料，料理平易近人，吃起來舒服無負擔，很適合家人用餐好去處，來仁德旅遊，這間甘吧居酒屋可別錯過喔~

台南美食 「甘吧居酒屋」位置

台南仁德美食旅遊推薦！這間甘吧居酒屋地點位於台南近郊，仁德虎山林場附近，近奇美博物館、十鼓文化園區，台南市區、仁德交接處，距離高鐵一高、二高約莫10分鐘車程，雖然隱身在虎山森林間，但地理位置非常便利。

有別於市區上大部分的居酒屋都在熱鬧市中心，店主特別選在這間超過70年以上的舊宿舍，就是因為周邊環境舒適、清幽，由舊餐廳改建的居酒屋也會有一種眼睛為之一亮的懷舊氛圍，融入台式傳統空間，由日本廚師掌廚，推出一系列台、日料理，講究的食材、簡單純粹的調味，讓人吃得很放心~

空間簡約且環境舒適，建議假日來用餐先預約喔。

冰櫃內也有提供日式清酒、飲料，提供客人多樣化選擇。

台南美食 「甘吧居酒屋」菜單

「甘吧居酒屋」菜單種類上非常多樣化，結合台日融合的菜單，走著家庭式居酒屋風格，不管是兩個人或一群人來用餐都很適合，周末中午來用餐僅供午餐定食喔~

特別要說的是甘吧居酒屋對於食材非常重視，店內使用米其林指定台灣頂級究好豬、有機蔬菜、牧產有機雞蛋、花蓮御皇米等，這些都可以在店內牆面上看到介紹。

好的食材以健康好吃的方向料理，適合全家大小、朋友用餐喔~

現炒有機時蔬

甘吧居酒屋很特別的地方是現炒時蔬是他們的主打商品呢~

看似簡單家常料理，使用的是有機時蔬製作，口感清脆，尾隨著緩緩蒜香吃著是一種家的味道。

黃金泡菜炸蝦捲

網路上很多人推薦這道黃金泡菜炸蝦捲，原來炸蝦捲使用的是天使紅蝦製作，難怪口感那麼滑Q，包裏上日式麵衣炸的金黃酥香，中間還夾著適量泡菜，吃起來有蝦子濃郁的口感、Q度，淺淺的泡菜酸甜香，有機蔬菜去膩感，讓整體炸蝦搭配起來好美味耶~

這道吃著忍不住想到台式生菜蝦鬆風味，不同的是炸蝦捲吃起來優雅不沾手，好喜歡。

蒜淋蛋

可以在居酒屋館吃到蒜淋蛋真的是滿滿感動耶！

這屬於非常傳統又古早味的簡單料理，在阿公那個年代，宵夜時間就是煎個蛋淋上蒜蓉醬油，就是最簡單又美味的下酒菜啦~

雞翅餃子

雞翅餃子個人很推薦~

這道也算是居酒屋很經典的料理之一，雞翅餃子咬起來嫩口，滿滿的蔥肉扎實不膩口，看似很普通的雞翅料裡，一秒變得更美味。

松阪豬

使用究好豬品牌的豬肉，在食材成本上相對較高，但就因為食材好，所以簡單烹調就能展現食物美味，就像媽媽在乎我們健康做的料理~

松阪豬口感脆口帶點清甜味，直接吃原味不需要調味就好吃，如果喜歡稍微遍重口味，也可以沾胡椒粉提味，好吃但又無負擔。

日式三角烤飯糰

如果你是米飯控，記得來這裡可以試試他們家日式三角烤飯糰~

以花蓮御皇米為基底製作，拌入店家特調的鮭魚鬆，經過鐵板炙燒烤過，吃起來脆酥，由於米粒本身較細緻所以好入口，搭配上鮭魚鬆吃起來有著緩緩的香氣，溫和但不厚重，為了呈現米飯的美味，配角巧妙的搭配得宜。

鹽蔥牛舌( 3入)

牛舌應該算是牛肉料理入門款，料理簡單就能吃出美味~

牛舌上的鹽蔥搭配起來嫩中帶有緩緩牛肉香氣，蔥在舌間越咀嚼越飄香，好喜歡！

日式炸豬排

日式炸豬排也好吃，保有基本的厚度，吃起來飽滿扎實，肉質嫩口帶咀嚼感~

剝皮辣椒雞湯

如果是全家來用餐，非常推薦一定要點這道湯品，甘吧的剝皮辣椒雞湯真的濃又好喝~

剝皮辣椒的香氣味道非常足夠，搭配雞肉燉煮喝起來清爽中又帶渾厚的剝皮辣椒香氣，尾韻帶點辣口，開始見涼的晚上喝上一碗剝皮辣椒雞湯真的很可以。

雞肉份量也不少，雞肉吃起來嫩口不柴口，光是這鍋湯心愛a就喝了兩碗呢。

桑葚氣泡飲、朝日生啤酒

酸酸甜甜的桑葚泡飲，喝起來好解膩，如果你不愛喝湯，很建議可以來一杯佐餐一起搭配喔~

喜歡餐中小酌的朋友，這裡除了日式清酒也有日本國民啤酒Asahi朝日生啤，清爽的口感，也是我們去日本很愛喝的一款。

來台南仁德去哪吃美食呢？

如果喜歡遠離塵囂，又能感受純粹料理，家庭風格居酒屋「甘吧居酒屋」可以來試試喔~

店家名稱：甘吧居酒屋

粉絲團：甘吧居酒屋

地址：台南市仁德區虎山一街16號

電話：06 2667799

營業時間：週一、二、四、五17:00-22:30 ；週六日11:30-14:00(僅供定食)、17:00-22:30 (最後點餐時間21:50)

公休日：週三公休

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美食的口感屬個人感受，僅供參考~

旅遊景點、食記均有一定時效性，正確資訊須以官方公告為主喔！

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