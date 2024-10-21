全台最強平價火鍋自助吧吃到飽「嗑肉石鍋」插旗苗栗頭份啦！整層獨棟超大坪數就在頭份交流道旁，最便宜$368元起就能享有上百種食材隨你吃到飽！光蔬菜自助吧就有超過60多種食材，青菜種類多又新鮮，熟食區還有神級好吃的肉燥飯，加點特製椒麻淋醬真的有夠銷魂～還有肉量十足的打拋豬以及小朋友最愛的咖哩飯！嗑肉石鍋的飲料機也是一大特色，竟然有阿華田飲料機，青森蘋果冰沙每次來都至少喝兩杯，還有提供水果糖漿可以自行調配氣泡飲料，飯後還有好吃的霜淇淋以及8種口味的明果冰淇淋可以享用，真的是不要太幸福～無肉不歡的朋友，一定要點四層高的乾冰肉瀑布，足足800g的肉量，絕對能滿足你視覺、味覺饗宴，最後「嗑肉石鍋頭份店」營業至凌晨兩點，絕對是頭份、竹南地區宵夜新選擇！

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「嗑肉石鍋頭份店」就在頭份交流道旁，鄰近頭份尚順育樂世界、竹南科學園區，開車來建議可以停在附近的「Times 苗栗頭份建國光大停車場」再步行過來，機車前方都很好停放。

下交流道右轉沒多久就能看到歐式貴族氣息的獨棟式建築，門口還有以肉為造型的「肉中劍」，走過、路過不易錯過～

內用空間以最舒適的4~6人座位為主，用餐起來完全沒有擁擠感，這裡的英倫風格室內裝潢充滿華麗質感，營造出高雅氛圍，讓你一進門就能有賓至如歸的感受～

等待餐點上桌前，當然是要先去自助吧區逛一圈，蔬菜自助吧就有超過60多種食材，青菜種類多又新鮮，火鍋料種類也很豐富，還有我最愛的豬肉滑，也有多款特色麵食可以選擇，種類真的多到沒辦法吃完一輪！

飲料機多達7台，很多都是外面少見的口味，像是阿華田飲料機、日本紅茶花伝氮氣飲料機以及超好喝的日本青森蘋果冰沙，其中還有水果糖漿，可以自行加入氣泡水、雪碧、冰塊等等，真的是應有盡有，都可以稱它是飲料店了？當然霜淇淋、冰淇淋也通通有～

熟食區也超狂～有肉燥飯、泰式打拋豬及咖哩飯，真的是應有盡有～

他們家的「肉燥飯」我覺得比外面很多小吃店還要好吃！再加點特製椒麻淋醬，真的有夠銷魂好吃，好吃到嗑了兩碗～「泰式打拋豬」走的是台泰風味，絞肉超多，非常有誠意！「咖哩飯」就是大家熟悉的日式風味，老少咸宜。

醬料調味區更是高達22種選擇！有相當多特色風味醬，像是適合海鮮的歐式咖咖醬、泡菜胡麻醬、紅味噌辣醬等等，其中個人最喜歡是店家推薦「騎士特調醬」，沾什麼都好吃！

🔺經典。不列顛 頂級全牛套餐 $1399

用餐限時100分鐘，依照人頭每人酌收$30元清潔費。

當月壽星來用餐，只要打卡加出示證件，就免費送指定肉品或免費升級湯底。

火鍋以一人一鍋方式供應，除了基本湯底，其餘皆要加價升級，很推薦「香純牛奶湯體」，會附上一個狗狗奶凍，湯頭喝起來奶香適中，很適合煮青菜。

「川味麻辣湯底」可以調整辣度，香麻滋味涮肉最對味！

「經典。不列顛 頂級全牛套餐」這四層高的浮誇乾冰肉瀑布，一上桌絕對是全場焦點！

一次滿足四種不同部位的美、澳牛肉，最上層的「澳洲9+雪藏和牛」 油花最美、口感最嫩，「安格斯頂級霜降牛」油花最豐富，吃起來也最甜～「安格斯頂級雪花牛」表現的也不錯～最後的「安格斯頂級沙朗牛」咬起來脆脆的且肉香四溢。

肉瀑布重達800g(約30oz)，是一般火鍋的四倍肉量！吃完這肉盤真的超級飽，以整體份量來說，兩三個人分食都不是問題！個人強力推薦「騎士特調醬」，真的沾什麼都好吃！

🔺駐夜之海 $198

想吃海鮮，推薦各位點「駐夜之海」海鮮盤，可以一次滿足甜白蝦、潮鯛魚、金目鱸魚、蛤蜊、鮮蚵五種海鮮，整體吃起來都很新鮮，一大盤$200元有找，真的很可以。

飯後還有好吃的霜淇淋以及8種口味的明果冰淇淋。之前就很常跑竹北吃「嗑肉石鍋」，沒想到現在免跑竹北，在頭份就能吃到我的火鍋愛店啦！最推薦他們家的豐盛自助吧，食材種類多又新鮮，還有很有特色飲料機以及熟食區，還有寬敞舒適、高級裝潢的用餐空間，最重要的是價格不會太貴，平日來用餐只吃自助吧的話，只要$288元就能享用，嗑肉石鍋苗栗頭份店絕對是頭份、竹南地區必吃的平價火鍋吃到飽！