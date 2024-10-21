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(新竹東區美食)「高北牛乳大王」新竹東門文昌店 --- 高品質鮮乳，變化出多款口味獨特的鮮果牛奶，用餐環境十分寬敞舒服。

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SJKen

發表篇數：1004篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

「高北牛乳大王」新竹東門文昌店
phone03-5230099
place新竹市東區文昌街14號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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 (本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)  

 

這棟位於新竹市東區文昌街14號的「高北牛乳大王」新竹東門文昌店，「高北牛乳大王」於1992年從台中起家，早期稱為「高北LR」店，店家成立的初心是希望以木瓜牛奶領導者的願景，讓北中南地區至全台灣的民眾，喝到最好喝的木瓜牛奶。如今分店遍及台中、彰化與新竹，一共七家，經營理念更聚焦在「以產地直銷的新鮮水果及整潔開放的空間，給你高品質的現榨果汁」。

 

「高北牛乳大王」店內選用高大鮮乳、Dr.Milker 鮮乳、義美鮮乳、紐西蘭鮮乳、北海道鮮乳與乳香世家高品質鮮乳，依季節販售包括木瓜牛奶、香蕉牛奶、西瓜牛奶、西瓜汁、無冰無糖大西瓜原汁、蜜釀草莓牛奶、綠豆沙牛奶、芋頭沙牛奶、紅豆沙牛奶、鮮採草莓牛奶、超級綜合牛奶、木瓜+綠豆沙牛奶、木瓜+草莓牛奶、木瓜+西瓜牛奶與草莓+綠豆牛奶、愛文芒果牛乳、愛文芒果汁、酪梨布丁牛奶，單價價格介於50 ~ 70之間，還可依客人個人喜好調整糖度，打造專屬於你的口味。 

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今年八月中旬到新竹，被高溫酷熱的天氣逼到到處尋找能降溫的餐飲空間，就在遍尋不找一個可以避暑花小錢又能久坐的店家，就在無意間看見了這家位於新竹市東區文昌街14號。 在一樓櫃台點了一杯「木瓜牛奶」(NT$70/杯)，結帳後就上樓想找個地方坐下來好好休息，一上樓一整個驚訝，二三樓寬敞的空間只沿著牆壁擺放了三四張四人桌，桌與桌之間相距十分寬敞的距離，我就很開心地找了三樓靠近窗邊一桌坐下，享受午後清閒冷氣十足的美好時光

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店家的客人似乎都是外帶居多，真正內用的客人並不多，所以我得以享受靜謐又美味的氛圍真棒! 四樓似乎是店家私人使用，整棟樓基本是就是住家改裝的，格局也沒太大的變化，只是在牆上懸掛著店內招牌的鮮奶商品，以及擺放不同品牌的鮮乳

 

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當天享用這杯「木瓜牛奶」(NT$70/杯)，木瓜選用的來自屏東台農二號的網室木瓜，不管是鮮奶還是木瓜都是真材實料，大廳還標示與堆放的木瓜的出處紙箱，讓人喝得安心又開心!

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喜歡喝傳統果汁鮮奶，又想享受冷氣十足靜謐空間的朋友，找一天來這家位於新竹市東區文昌街14號的「高北牛乳大王」新竹東門文昌店，感受CP值超高的美味飲料!

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高北牛乳大王新竹東門文昌店
營業地址： 300新竹市東區文昌街14號
營業時間：週一到週日09:00 ~21:45
營業電話： (03)523-0099
FB粉絲頁 : 高北牛乳大王
IG: Gaobei 高北牛乳大王
LINE: https://lin.ee/FtgWi6c


<全台分店營業時間>
彰化永樂店AM08:00-AM02:00
台中一中店AM10:00-AM00:00
台中逢甲店AM08:30-AM02:30
台中廟東店AM08:00-AM02:00
台中東海店AM08:00-AM02:00
台中中華店AM10:00-AM02:30
新竹東門店AM09:00-AM00:00

(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。

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新竹東區美食 高北牛乳大王新竹東門文昌店 木瓜牛奶
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