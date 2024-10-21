從九二一之後搬到現在住的房子，轉眼已經二十年了，

有一些家裡的家具、設備，的確也有些年紀了，年資甚至比翔翔還老

媽媽最近對客廳的沙發很感冒，因為有破洞，補過還是不滿意，所以想說索性就換掉吧。

當初購買沙發的家具行，也沒有營業了，所以，我在網路上做了些功課，

發現在台中高鐵站附近，有一家中友家具，

很厲害！在地經營已經31個年頭（營運正常優良廠商），

網路上很多推薦，甚至是王彩樺、六月、謝承均、張文綺、李佳薇等藝人的指定合作品牌（品牌夠大）

還有官網上資訊也很詳細，賣場很大，品項很多（選擇多商品齊全）

運送安裝的部份也是全台協助運送，超方便（安全貼心）

那還等什麼，帶著媽媽跟翔翔就出發囉，GO！

從74號快速道路過台中高鐵站，很快就到了，而且門口旁就是停車位，超方便！

門面真是大的嚇人，雖然偶而會經過省道這邊，

沒想到真正停下來看發現真的坪數這麼大（還以為到了家x福）

沒有ㄏ一ㄏㄨㄚ的門面，

門口上寫著來挖寶吧！

也是，今天就帶著媽媽來尋寶，看有沒有適合家裡客廳的沙發

一進門有點嚇到，也太。大。大。大。大了吧！！！

還有個大台的扭蛋機是怎樣？

而且在櫃台附近，還有一個兒童遊戲區，

如果有帶小朋友來看家具的客人，

可以放心的讓孩子在遊戲區玩耍，

不用擔心他們在賣場內亂跑嗑嗑碰碰的

除了放眼望去，看不到盡頭的沙發之外，

門邊這個實木鞦韆是... ...

一進門服務人員就很熱情的上前招呼，

等等，你們不是賣家具嗎？是怎樣？

連服務人員都得挑俊男美女才行是不是？

又有顏值，態度又好，連我都想要坐下來聽他們好好介紹了

服務人員聽完我們的需求之後，

針對媽媽的需求做了些推薦，

結果，走著走著，媽媽看到這麼多的品項，又開始動搖了

媽媽說，本來我們是三張一組的沙發，

那現在換成兩張，再把原本的茶几換大桌

原本的想法，到了現場看到這麼多的樣式，馬上變卦，連服務人員都笑了。

所以就請服務人員先不用介紹，我們先好好逛一下，需要的時候再請她過來介紹

媽媽說這張尺寸好像蠻適合的

然後兩個祖孫給我演了起來，他們都一致覺得這樣的深度跟軟硬度是可以的，那這張就列入參考名單囉

等等，不是在看沙發嗎？

翔翔發現有個弔籃，沒想到他上去沒有任何違和感，支撐性也很好耶，我說等你以後長大成家，自己房間弄一個。

年輕人果然想的不一樣，

還找了一組可以變成沙發床的來試躺看看

除了沙發區之外，

一樓賣場後段還有許多的原木家具。

每一組看起來都好氣派，其實我還蠻愛原木家具的

等等，

實木的單張主人椅，竟然只要$999！有沒有搞錯？

問了服務人員才知道，賣場常常會有特價福利品，就跟門口上寫的招呼語一樣，我們可以在賣場裡尋寶！

又來了，祖孫情

這種實木桌椅，以往921之前，老家客廳比較大，有一組這樣的桌椅，真的氣派又好看，而且都不會壞

這種人造大理石桌面的桌子，擺在客廳大氣又穩固，而且下方用的是實木的櫥櫃，媽媽喜歡，列入名單。

這種比較休閒形式的實木長椅，竟然也只要特價$14999，可惜家裡沒院子啊，不然我也要一張

除了實木的桌椅之外，還有實木的櫥櫃，

多種樣式，而且好幾樣都有特價耶

再換到另一區，各種尺寸的電視櫃，

ㄟ，這也有特價！

除了皮質的沙發之外，也有布面的，這種看起來質感也好好，旁邊擺一盞燈，晚上窩在沙發上看書，泡杯茶，真是愜意

沙發區的邊邊有樓梯可以上二樓，

首先看到的是床墊區，

有各大品牌的床墊，翔翔也上去試躺看看，果真舒服。

床墊區的旁邊還有各式的衣櫥，各種的樣式跟尺寸都有

二樓也有沙發，不過大都是可以變身成沙發床的樣式，

操作也很簡單，以翔翔這樣國中生的身板，也可以輕鬆的操作，展開跟收納都很簡單，一個人就可以完成。

二樓的另一區，有各式桌椅，

有小朋友的學習桌椅、書桌、辦公椅

哇，連老闆的辦公桌都有耶，這個辦公桌大氣

另外還有比較小張的床墊床板，

有些民宿、套房出租客或業者，會需要這類比較簡單的臥室配備

還有上下舖的床組，翔翔國小的時候爺爺走了，所以就去陪奶奶睡，所以就沒有機會睡這種床舖

餐廳用的桌椅櫥櫃也很多樣

不論是圓的方的餐桌，還是要放餐具或廚具的櫥櫃，這裡也有很多種樣式可以選擇搭配

各式櫥櫃，不論衣櫥、床頭櫃、鞋櫃、書櫃，這邊都有多樣的尺寸跟樣式可以選擇

除了樣式可以選擇，甚至配合客戶住家空間的尺寸調整之外，當然櫥櫃的顏色也是可以客製，就看你想要什麼顏色搭配。

而且服務人員還說，他們還可以根據客戶的需求，設計成類似系統櫃形式的方式組合

我還在那邊研究櫥櫃的時候，這傢伙爽爽的坐在這單人沙發上納涼，

他說這麼大一張沙發，摸起來絨布的質感好舒服，才$4999，很便宜耶。

看了一圈之後，就媽媽喜歡的名單。請服務人員來做介紹，

其實我覺得媽媽後面那張絨布材質的也很漂亮（哈哈

服務人員在跟我家老闆娘說明訂單內容，

看來價格應該讓她很滿意

消費滿五萬，還可以扭蛋抽機票呦，老闆娘選的額度不夠，今天只能拍照過過癮囉

運送的部份，中友家具有全台配送（含離島），所以只要約好配送時間在家等就好囉

中友家具，

除了擁有3000坪的大賣場可以讓人一條龍購物方便之外，

能夠配合客人尺寸的客製化自由度，也是讓人省下不少麻煩，

還有含離島全台配送安裝，省事不少，

在地經營31年的品牌，更是叫人安心！

還有做愛心不落人後，低收入戶憑證明免費領家具 （FB會有最新愛心家具資訊），

這樣的商家，怎能不推爆！

朋友有家具需求的話，我一定二話不說推薦中友家具！

目前有推出活動要趕快去看看呦

店家資訊：

中友家具

官網 https://www.chongyofurniture. com.tw/

粉專 https://www.facebook.com/ chongyofurniture/

營業時間：週一～週五 9：30～20：30

週六～週日 9：30～21：00

電話：04-23365807

地址：台中市烏日區中山路三段246號（近高鐵及成功嶺）