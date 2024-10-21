想要滿足平價又美味的下午茶就來這！！功夫茶王、咀嚼系38奶霸，手作紅豆餅鹹甜口味一咬就爆餡！！
紅豆餅你們喜歡吃甜的，還是鹹的口味呢？ 𝗞𝗨𝗡𝗚 𝗙𝗨 𝗧𝗘𝗔功夫茶軍建店是一家手搖飲料結合阿寶紅豆餅的雙組合店家，有著質感的外觀，更是附近公司行號或家庭下午茶的首選！
𝗞𝗨𝗡𝗚 𝗙𝗨 𝗧𝗘𝗔功夫茶軍建店就位於在建和路二段與軍福十三路口，三角窗的斗大門店並不會難找，不管騎車開車停放都相當便利！尤其每次小凉去大坑爬山後，回家路上都會順手來上一杯純茶系列、在買個紅豆餅補充運動完的小飢餓。
𝗞𝗨𝗡𝗚 𝗙𝗨 𝗧𝗘𝗔功夫茶飲料品項有純茶、水果茶、厚奶蓋、厚奶茶以及鮮奶系列，當然想要來個Q彈粉粿也沒問題，第一次來不知道怎選，就往飲料品項旁有葉子的記號來選就沒錯！且甜度、冰塊或是要加料都可以自行選擇唷！
加上半開放式空間，更能看到紅豆餅製作過程以及手搖區的乾淨整齊，食的更安心! 阿寶紅豆餅供應時間是下午13:00~19:30，每個月的公休日會標記在透明窗這!
紅豆餅口味有奶油卡士達、萬丹小紅豆、台式肉鬆蛋、日式起司蛋、波霸卡士達、濃情巧克力以及大甲純芋泥。目前只要買功夫茶飲料1杯就能加購萬丹小紅豆或奶油卡達1個只要10元(以此類推)。例如買10杯飲料就能加購奶油卡達紅豆餅10個只要100元。
紅豆餅除了眾所皆知的紅豆跟奶油以外，你們也喜歡吃鹹的口味嗎？ 阿寶紅豆餅這邊有兩款鹹的是日式起司蛋跟台式肉鬆蛋你們會選那一個？其實小孩才做選擇，小涼兩款都愛XD
因為給了一整顆蛋+上肉鬆、美乃滋等，相對的厚度也比一般的紅豆餅要來的大顆呢~
烤台上的車輪餅都好誘人，尤其站在一旁觀看製作過程也很療癒唷！
阿寶紅豆餅家的內餡都是自己熬煮，選用來自萬丹的紅豆，熬煮綿密又帶點微微的顆粒感，買上一杯飲料再來一個紅豆餅只要１０元，真的很超值！！
芋頭控看到大甲純芋泥是否也跟小涼一樣暴動呢？
還會在紅豆餅上烙印”功夫茶手搖飲”的logo，也讓紅豆餅更多了視覺誘人!
𝗞𝗨𝗡𝗚 𝗙𝗨 𝗧𝗘𝗔功夫茶家的純茶系列一直是小凉喜歡的茶飲，因為茶湯明顯又不澀加上我都喝無糖也不覺得喝了胃會不舒服，所以很喜歡買來跟姊妹分享！但人一陣子總是會變心，尤其姊妹告訴我功夫茶家的38奶霸可是咀嚼系的最愛，內有珍珠、蒟蒻、仙草等三樣與奶茶交融出層次美味，建議可以點無糖，因為本身三樣內容物就有甜度了唷!! 另一杯是英式伯爵鮮奶茶，小涼必須說你本身喝習慣英式伯爵的朋友在點這一杯，因為英式跟一般的伯爵茶在味道上又有不太一樣，但不得不說英式伯爵鮮奶茶搭上肉鬆蛋紅豆餅真的是絕配唷!!
目前只要買功夫茶飲料1杯就能加購萬丹小紅豆或奶油卡達1個只要10元(以此類推)。例如買10杯飲料就能加購奶油卡達紅豆餅10個只要100元。
阿寶紅豆餅有個小優點就是買回家放久了再吃，也不會吃起來餅皮潤潤，保有軟嫩的口感，加上餡兒飽滿不甜膩我們都很喜歡！
奶油卡士達／１５元，買任一杯飲品現折５元。如同布丁般的軟嫩卡士達醬，奶味香甜濃郁，餅皮也不會乾，放涼依舊帶有軟Q的濕潤感，讓人一吃就成主顧！
萬丹小紅豆／１５元，買任一杯飲品現折５元。來自萬丹的紅豆自己熬煮成內餡，紅豆的綿密度在對切後湧現，餅皮略薄吃起來微酥，餡料飽滿紮實，濃郁的紅豆香味入口，綿密又帶點微微的顆粒口感卻不甜膩。
台式肉鬆蛋，以一整顆雞蛋加上鹹香肉鬆入餡！一開始我以為這口味吃起來會很乾，結果並不然！因為在肉鬆上有加入美乃滋增添了甜香與濕潤度，讓肉鬆的鹹香味與雞蛋更融合，每一口都能吃到滿滿餡料的鹹甜滋味，可說是我既起司蛋紅豆餅以外又愛上的另一款鹹食。
大甲純芋泥，芋頭口味讓人驚豔不已，芋頭味好濃好香！餡泥相當滑順又爽口，隱約還可以吃到芋頭纖維，且散發芋頭特有的獨特清香，芋頭控還不衝嗎？
𝗞𝗨𝗡𝗚 𝗙𝗨 𝗧𝗘𝗔功夫茶讓你一個地方就能將飲料、紅豆餅給買齊，輕鬆替公司、姊妹、小孩的下午茶準備好！！
𝗞𝗨𝗡𝗚 𝗙𝗨 𝗧𝗘𝗔功夫茶 × 台中軍建
電話：04-2436-0767
地址：台中市北屯區建和路二段189號
營業時間：10:00~21:00
阿寶紅豆餅營業時間：13:00~19:30
更多北屯區、小吃美食推薦
奧樂美特
阿布潘水產
立偉麵食館
翔喨大腸麵線
月牙兔兔の小屋
一宮壽喜燒-總站店
Oh！Yaki台中崇德店
正好佳宮廷御膳牛肉爐
老豆府 麻辣火鍋＆白玉養生土雞湯
築崎相撲鍋物Plus X炙子蒙古烤肉（北屯旗艦殿）