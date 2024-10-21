想要滿足平價又美味的下午茶就來這！！功夫茶王、咀嚼系38奶霸，手作紅豆餅鹹甜口味一咬就爆餡！！

紅豆餅你們喜歡吃甜的，還是鹹的口味呢？ 𝗞𝗨𝗡𝗚 𝗙𝗨 𝗧𝗘𝗔功夫茶軍建店 是一家手搖飲料結合 阿寶紅豆餅 的雙組合店家，有著質感的外觀，更是附近公司行號或家庭下午茶的首選！

𝗞𝗨𝗡𝗚 𝗙𝗨 𝗧𝗘𝗔功夫茶軍建店就位於在建和路二段與軍福十三路口，三角窗的斗大門店並不會難找，不管騎車開車停放都相當便利！尤其每次小凉去大坑爬山後，回家路上都會順手來上一杯純茶系列、在買個紅豆餅補充運動完的小飢餓。

𝗞𝗨𝗡𝗚 𝗙𝗨 𝗧𝗘𝗔功夫茶飲料品項有純茶、水果茶、厚奶蓋、厚奶茶以及鮮奶系列，當然想要來個Q彈粉粿也沒問題，第一次來不知道怎選，就往飲料品項旁有葉子的記號來選就沒錯！且甜度、冰塊或是要加料都可以自行選擇唷！

加上半開放式空間，更能看到紅豆餅製作過程以及手搖區的乾淨整齊，食的更安心! 阿寶紅豆餅 供應時間是下午13:00~19:30，每個月的公休日會標記在透明窗這!

紅豆餅口味有奶油卡士達、萬丹小紅豆、台式肉鬆蛋、日式起司蛋、波霸卡士達、濃情巧克力以及大甲純芋泥。目前只要 買功夫茶飲料1杯就能加購萬丹小紅豆或奶油卡達1個只要10元 (以此類推)。例如買10杯飲料就能加購奶油卡達紅豆餅10個只要100元。

紅豆餅除了眾所皆知的紅豆跟奶油以外，你們也喜歡吃鹹的口味嗎？ 阿寶紅豆餅 這邊有兩款鹹的是 日式起司蛋 跟 台式肉鬆蛋 你們會選那一個？其實小孩才做選擇，小涼兩款都愛XD

因為給了一整顆蛋+上肉鬆、美乃滋等，相對的厚度也比一般的紅豆餅要來的大顆呢~

烤台上的車輪餅都好誘人，尤其站在一旁觀看製作過程也很療癒唷！

阿寶紅豆餅家的內餡都是自己熬煮，選用來自萬丹的紅豆，熬煮綿密又帶點微微的顆粒感，買上一杯飲料再來一個紅豆餅只要１０元，真的很超值！！

芋頭控看到大甲純芋泥是否也跟小涼一樣暴動呢？

還會在紅豆餅上烙印”功夫茶手搖飲”的logo，也讓紅豆餅更多了視覺誘人!

𝗞𝗨𝗡𝗚 𝗙𝗨 𝗧𝗘𝗔功夫茶家的純茶系列一直是小凉喜歡的茶飲，因為茶湯明顯又不澀加上我都喝無糖也不覺得喝了胃會不舒服，所以很喜歡買來跟姊妹分享！但人一陣子總是會變心，尤其姊妹告訴我功夫茶家的38奶霸可是咀嚼系的最愛，內有珍珠、蒟蒻、仙草等三樣與奶茶交融出層次美味，建議可以點無糖，因為本身三樣內容物就有甜度了唷!! 另一杯是英式伯爵鮮奶茶，小涼必須說你本身喝習慣英式伯爵的朋友在點這一杯，因為英式跟一般的伯爵茶在味道上又有不太一樣，但不得不說英式伯爵鮮奶茶搭上肉鬆蛋紅豆餅真的是絕配唷!!

目前只要買功夫茶飲料1杯就能加購萬丹小紅豆或奶油卡達1個只要10元(以此類推)。例如買10杯飲料就能 加購 奶油卡達紅豆餅10個只要100元。

阿寶紅豆餅 有個小優點就是買回家放久了再吃，也不會吃起來餅皮潤潤，保有軟嫩的口感，加上餡兒飽滿不甜膩我們都很喜歡！

奶油卡士達／ １５元，買任一杯飲品現折５元。如同布丁般的軟嫩卡士達醬，奶味香甜濃郁，餅皮也不會乾，放涼依舊帶有軟Q的濕潤感，讓人一吃就成主顧！

萬丹小紅豆 ／１５元，買任一杯飲品現折５元。來自萬丹的紅豆自己熬煮成內餡，紅豆的綿密度在對切後湧現，餅皮略薄吃起來微酥，餡料飽滿紮實，濃郁的紅豆香味入口，綿密又帶點微微的顆粒口感卻不甜膩。

台式肉鬆蛋 ，以一整顆雞蛋加上鹹香肉鬆入餡！一開始我以為這口味吃起來會很乾，結果並不然！因為在肉鬆上有加入美乃滋增添了甜香與濕潤度，讓肉鬆的鹹香味與雞蛋更融合，每一口都能吃到滿滿餡料的鹹甜滋味，可說是我既起司蛋紅豆餅以外又愛上的另一款鹹食。

大甲純芋泥 ，芋頭口味讓人驚豔不已，芋頭味好濃好香！餡泥相當滑順又爽口，隱約還可以吃到芋頭纖維，且散發芋頭特有的獨特清香，芋頭控還不衝嗎？

𝗞𝗨𝗡𝗚 𝗙𝗨 𝗧𝗘𝗔功夫茶讓你一個地方就能將飲料、紅豆餅給買齊，輕鬆替公司、姊妹、小孩的下午茶準備好！！

𝗞𝗨𝗡𝗚 𝗙𝗨 𝗧𝗘𝗔功夫茶 × 台中軍建

電話：04-2436-0767

地址：台中市北屯區建和路二段189號

營業時間：10:00~21:00

阿寶紅豆餅營業時間：13:00~19:30