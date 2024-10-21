「魚見你-水煮魚」位於桃園中正路，緊鄰桃園夜市，位置便利，且周圍有不少停車格。這裡的自助式冰箱提供多樣酒類及飲品選擇，特別推薦其中的蜂蜜微氣泡小米酒，這款酒只有此處才有供應，甜而不膩，微氣泡口感特別適合搭配餐點。

蒜辣魚的鮮美魚肉與香辣紅油的搭配讓人一吃就上癮，特別適合與朋友分享。

餐廳內部氛圍輕鬆，進門處設有一個吧台區，牆上幽默的標語讓人會心一笑。

「魚見你-水煮魚」的主打料理以各式水煮魚和小龍蝦為特色。蒜辣魚是人氣選項之一，選用頂級台灣鯛魚，魚肉滑嫩且無土味，口感細緻，配上蒜香紅油，帶出絕妙的香辣風味，層次分明，讓人每一口都欲罷不能。

蒜辣魚的辣度可以依照個人口味調整，特別適合喜歡吃辣但不想過度刺激的食客。

麻辣小龍蝦也是不可錯過的招牌菜之一。這道菜選用新鮮小龍蝦，搭配香麻的醬料調味，味道濃郁卻不過於辛辣。

幾口之後，鼻頭微微冒汗，但麻辣的感覺卻舒適怡人，讓人欲罷不能。

尤其是麻辣小龍蝦，香麻不過辣的滋味十分適中，適合喜歡麻辣風味卻不耐受過辣的食客。

店家特別貼心，附上一次性手套，讓顧客在享用小龍蝦時可以免去弄髒雙手的煩惱。

這裡的胡椒白蝦也令人難忘，蝦肉鮮甜彈牙，胡椒香氣撲鼻，簡單的調味讓蝦子的自然鮮味更加突出。

絲瓜蛤蜊湯則是另一道清爽的選擇，湯頭清澈鮮美，搭配新鮮的蛤蜊與絲瓜，喝上一口令人倍感清爽。

至於沙茶海瓜子，貝肉飽滿，醬汁濃郁，是典型的台式熱炒，搭配白飯相當下飯，無論是當作正餐還是下酒菜都非常適合。

「魚見你-水煮魚」不僅料理口味多元，餐點份量也相當充足，適合三五好友聚餐，亦是家人聚會的好去處。無論是想大快朵頤地享用麻辣小龍蝦，還是簡單地品嘗蒜辣魚，這裡都能滿足不同口味的需求。



魚見你-水煮魚是桃園地區一間兼具美味與氛圍的特色餐廳。除了豐富的水煮魚選擇，小龍蝦、胡椒白蝦等快炒菜色也讓人留下深刻印象。

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店內飲料選擇豐富十分方便，特別推薦蜂蜜微氣泡小米酒更是這裡的隱藏版好物。整體而言，這裡是桃園夜市中不可錯過的餐飲選擇，不僅適合聚餐，更是體驗桃園烤魚的首選。

魚見你-水煮魚中正店

地 址：桃園市桃園區中正路626號

電 話：0900100666

營業時間：週二~週日18:00-03:00(最晚供餐時間：二三四02:00、五六日02:30) 周一公休

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