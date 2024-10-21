明月香滷味的價格真的是超便宜，能讓人吃得飽又不心疼荷包，

這麼便宜的銅板價，真的都很推薦來光顧。

幾乎都是在地人買的，是一對夫妻一起共同經營，都很客氣，

菜單的價格真的會以為老闆忘記更新價目表。

只是只有一個爐子再加熱，

用餐時間人多就需要稍微要等待一下。

食材的種類也很多，蔬菜一包最便宜只要15元，

這優惠的價格真的是拿了好幾包都不會心疼荷包。

等待的客人真的是滿多，



Ruby點了冬粉 $25、鑫鑫腸二個 $10、貢丸二個 $10、黑輪 $10、

地瓜葉一包 $15、空心菜$15、鴨血 $15、香菇一串 $30

Ruby覺得味道不會太鹹，加入辣椒後更能突顯滷味的風味。

如果你想要一餐吃得飽又不花大錢，

明月香滷味真的是不錯的選擇！

【店家資訊】

👉明月香加熱滷味

🍽 FB官方粉絲團請點此

🏠新北市板橋區幸福路27號

☎️0932 045 412

⏰PM16:30~PM22:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。