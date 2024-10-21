明月香滷味的價格真的是超便宜，能讓人吃得飽又不心疼荷包，
這麼便宜的銅板價，真的都很推薦來光顧。
幾乎都是在地人買的，是一對夫妻一起共同經營，都很客氣，
菜單的價格真的會以為老闆忘記更新價目表。
只是只有一個爐子再加熱，
用餐時間人多就需要稍微要等待一下。
食材的種類也很多，蔬菜一包最便宜只要15元，
這優惠的價格真的是拿了好幾包都不會心疼荷包。
等待的客人真的是滿多，
Ruby點了冬粉 $25、鑫鑫腸二個 $10、貢丸二個 $10、黑輪 $10、
地瓜葉一包 $15、空心菜$15、鴨血 $15、香菇一串 $30
Ruby覺得味道不會太鹹，加入辣椒後更能突顯滷味的風味。
如果你想要一餐吃得飽又不花大錢，
明月香滷味真的是不錯的選擇！
【店家資訊】
👉明月香加熱滷味
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🏠新北市板橋區幸福路27號
☎️0932 045 412
⏰PM16:30~PM22:00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
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