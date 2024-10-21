為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【板橋美食】明月香加熱滷味｜附菜單，最超便宜的價格，真的通通都是銅板價，青菜一包15元｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

【板橋美食】明月香加熱滷味｜附菜單，最超便宜的價格，真的通通都是銅板價，青菜一包15元｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

Ruby說美食享受旅行 人氣：29
share
窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：525篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

明月香加熱滷味
place新北市板橋區幸福27號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
5.00
share place
寫文章

組合圖.jpg

明月香滷味的價格真的是超便宜，能讓人吃得飽又不心疼荷包，

這麼便宜的銅板價，真的都很推薦來光顧。

【板橋美食】明月香加熱滷味｜附菜單，最超便宜的價格，真的通通

幾乎都是在地人買的，是一對夫妻一起共同經營，都很客氣，

菜單的價格真的會以為老闆忘記更新價目表。

【板橋美食】明月香加熱滷味｜附菜單，最超便宜的價格，真的通通

只是只有一個爐子再加熱，

用餐時間人多就需要稍微要等待一下。

【板橋美食】明月香加熱滷味｜附菜單，最超便宜的價格，真的通通

食材的種類也很多，蔬菜一包最便宜只要15元，

【板橋美食】明月香加熱滷味｜附菜單，最超便宜的價格，真的通通

這優惠的價格真的是拿了好幾包都不會心疼荷包。

【板橋美食】明月香加熱滷味｜附菜單，最超便宜的價格，真的通通

【板橋美食】明月香加熱滷味｜附菜單，最超便宜的價格，真的通通

等待的客人真的是滿多，

【板橋美食】明月香加熱滷味｜附菜單，最超便宜的價格，真的通通
Ruby點了冬粉 $25、鑫鑫腸二個 $10、貢丸二個 $10、黑輪 $10、

地瓜葉一包 $15、空心菜$15、鴨血 $15、香菇一串 $30

 

【板橋美食】明月香加熱滷味｜附菜單，最超便宜的價格，真的通通

【板橋美食】明月香加熱滷味｜附菜單，最超便宜的價格，真的通通

Ruby覺得味道不會太鹹，加入辣椒後更能突顯滷味的風味。

如果你想要一餐吃得飽又不花大錢，

明月香滷味真的是不錯的選擇！

 

【店家資訊】
👉明月香加熱滷味
🍽 FB官方粉絲團請點此 
🏠新北市板橋區幸福路27號
☎️0932 045 412
⏰PM16:30~PM22:00

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

 💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

 💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT 

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

【】｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530) 看更多美食旅遊食記


如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

 

文章標籤
明月香 明月香加熱滷味 加熱滷味 加熱滷味滷汁 新北美食推薦 新北美食 板橋美食懶人包 新北板橋美食 板橋美食 排隊美食 板橋美食推薦 板橋 新北美食小吃
創作者介紹
創作者 Ruby說美食享旅行 的頭像
Ruby說美食享旅行

Ruby說美食享受旅行




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#加熱滷味
morechevron_right
文章關鍵字
明月香加熱滷味 加熱滷味 板橋滷味 板橋小吃 more
檢舉
share
chevron_left

台北市南港區【台北自助餐】島語自助餐廳，共有
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up