沙發是凝聚居家情感物件，我們生活空間裡最重要的地方就是客廳啦〜

如何挑選適合自己的沙發、該怎麼搭配室內裝潢？是每個買傢俱的人第一個重要課題

沙發先生家居有自家沙發工廠，台灣在地化製造，真材實料不怕你驗，品質不怕比較

沙發先生家居在北中南都設有分館，百坪的展示館，擁有各式各樣的沙發款式，舒適溫馨的氛圍

，以及專業的業務人員能替您解惑，讓你能輕鬆愉悅的體驗各種沙發

今天我們來到新北樹林區的體驗館，位於山佳火車站附近，這裡還有貼心提供停車場

，對於開車的人來說超級友善

入門換上室內拖鞋後，門市人員就會帶著我們來到2F參觀沙發囉

超大展示空間！！！

風格多元、從低到高價位應有盡有，來這能輕鬆享受到精品沙發與氣派豪宅等級居家空間

市面上的沙發款式琳瑯滿目，不知道怎麼挑？

沙發材質怎麼選？沙發布料該選哪種？

雖然沙發價格差距極大，選擇貼近自己客廳風格與生活習慣的沙發，才是沙發挑選的首要因素

小編覺得沙發的型式與坐感，材質、顏色、高度大小一定要實際體驗才最準，再決定要不要買

謝謝小葉非常專業耐心的介紹，服務超級棒，讓我們一起看下去！

【𝐋𝐄𝐎 里昂】

經典款L型沙發功能型椅背增加使用面積，椅背可以伸縮30公分

前置可舒適端坐 優雅大方，向後延伸達30公分 慵懶不受限

可以調整坐位的坐深，等於3個都是貴妃椅經典款

可以坐起來很挺，或者將屁股坐進沙發底部，不用起身就可以半躺沙發，任意調整超方便的

再搭配科技布，融合真皮與布雙重優勢，具有皮的紋理質感，同時兼具布的親膚透氣性

布料的材質也能降低體感溫度，也不怕弄髒很好整理

【𝐕𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚 維也納】

高彈滑軌椅墊+分解式工學椅背，獨立安睡造型頭枕，不易受滑軌影響移位

滑軌可以延伸10公分，輕輕鬆鬆就可以改變坐法，坐起來有點像躺著的感覺

【𝐍𝐄𝐄𝐒𝐄 尼斯】

板豆腐×積木造型，隨意挪動、靈活使用，無邊際坐椅，捨棄扶手創造更大坐臥空間

我的沙發我自己作主！

分離式背枕，想靠想躺隨意搬動自己作主，擁有自己獨一無二的沙發

沒有扶手，整張沙發都是我的坐面〜

【𝐁𝐨𝐧𝐝 龐德】

小坪數住宅當道！小而美、小而精

符合現在小家庭，沙發結合床的功能，坐著、靠著、趴著、躺著，多段式調整扶手，可以延伸坐面

椅背延伸40公分，標準的小3人沙發

【多瓦】

利用坐墊下的五金滑軌調整沙發深度，坐深非常深

結合伸縮的概念，不用預留空間給它，腰部跟頭部都可以靠到，坐感超棒

【𝐁𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧 柏林】

海灣式大L型沙發，外型大方穩重，滿足各式聚會場合

可調式椅背，向後延伸40公分

坐面可以調整，不管是要正襟危坐，還是懶人式坐法，隨時給您最喜歡的姿勢，最舒適的依靠

【𝐀𝐧𝐭𝐡𝐨𝐧 安東尼】

長輩熱愛款，採用頂級頭層小牛皮，全天然牛皮，每處紋理皆獨一無二

一字型沙發，坐深坐高沒有非常淺或深，又有腰靠也有投靠

全牛皮沙發整座沙發面料皆使用牛皮製成，高雅的皮質長輩喜歡

【雙功能沙發】

可調節椅背，可前置可後推

海灣處非常有設計感，椅背可上下調整是一款高背與低背兼具的沙發喔！

年輕時尚的外觀、用色以及獨特的靠墊扶手設計，這款也是超好看的

【𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐞 尼可】

坐墊採高彈性科技泡棉，支撐力與彈性坐感兼備，自由坐深推拉椅背，後推椅背+前移拉環

主打是一張坐感型沙發，椅背可以調整段數，坐感挺挺繃繃得很紮實

座墊有一點軟Q，背墊也很緊實，完全符合台灣大部分人的喜好

【𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 康尼】

復刻歐洲精品沙發、禪意圓貴妃、置物系扶手邊几

這組擺起來特別的霸氣，跳色沙發，你家客廳瞬間創造亮點，沙發大膽用色竟然這麼美！

這套沙發有著很飽滿的弧度，自帶尊貴與奢華卻低調的氣質〜

這也是小編的最愛！(NICO也表示非常滿意哈哈)

【CAROL 科隆電動沙發】

左右兩側椅子可以獨立調節靠背、腿部，坐起來超級舒適，必備的舒適家居！

科隆沙發是半牛皮沙發，表面材質是小牛皮，可以電動調整段數

除了沙發產品，這裡也有提供餐桌椅、茶几、床墊等商品，讓你一次把家裡的家具都買齊

布沙發vs皮沙發大家喜歡哪一種呢？

布沙發的布料有各式各樣，常見的棉麻布、貓抓布、涼感布等等

沙發先生提供多款精美布沙發，以及貼心客製化服務，尺寸、布料、顏色統統都能自行挑選搭配

延伸閱讀：了解更多布料特性

小編喜歡布沙發，尤其是貓抓布摸起來有相對滑順的觸感，甚至還有點像磨砂皮革的觸感

，防潑水特性清潔上也會比較好清理，家裡有寵物、小孩再調皮也不怕

貓抓布真的非常適合有養寵物的族群，尤其是有養貓咪的家庭，擁有皮革的滑順外表外

，耐磨係數與防抓能力高，清潔也較容易，且有防潑水的特性

另外小葉也蠻推薦他們家的科技涼感布，是一種機能布，特殊的編法使布面透氣性強

，散熱快、透氣好，尤其在夏天時特別涼爽，不會感到到悶熱不舒服

沙發材質有布料、皮革、實木等，各有不同的優缺點，每個人身型與家庭需求不同

，只有親自體驗、感受，選一張最適合自己的沙發！

小珊珊碎碎念：

買沙發別再傻傻被當盤子！

找到一間有一定品牌信任度的店家，才能在沙發品質上有相對的保障

沙發先生家居沙發品質不用擔心，擁有自己的沙發工廠，百分百MIT製造，每一套沙發都是經過

師傅們的親手打造，而且沙發都有保固，即使沙發需要維修，也能立刻找到原廠修理

沙發先生裡有超多種沙發款式，有L型沙發、雙人座沙發、功能型沙發、皮沙發、布沙發等

，從尺寸、顏色到布料通通都可以自己決定，來這一定可以買到心目中最理想的沙發！

【沙發先生家居 樹林體驗館】

地址：新北市樹林區中洲街26之1號

預約體驗：0910-303-703

營業時間：11:00-19:00

官方FB：沙發先生家居

官方IG：沙發先生家居（@mrsofa_taiwan）• Instagram 相片與影片