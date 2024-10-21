此食記為花見團子造訪「伴心早餐 板橋文聖店」 (造訪日期 : 2024/09)



「伴心早餐 板橋文聖店」早午餐、千層蛋餅、漢堡、炒泡麵

板橋早午餐推薦、板橋早餐推薦







伴心早餐 板橋文聖店



地址 : 新北市板橋區文聖街121號

電話 : 02-2255-5600

時間 : 平日06:30–14:00、假日 07:00–14:30

伴心早餐 新莊店



地址 : 新莊區復興路二段78號

電話 : 02-2277-8955



本次團子和友人前來捷運江子翠站附近的「伴心早餐 板橋文聖店」吃早餐，店家主要販售漢堡、鐵板吐司三明治、千層蛋餅、還有豐盛的早午餐，早餐時段也有販售咖哩飯、義大利麵等商品，可單點或加價升級為套餐，套餐共有A、B、C三種，融合了台式早餐與西式早餐的創意，立刻成為喜歡吃早午餐的我口袋名單。

店內有2人座和4人座區域，牆上還貼著熱門的招牌推薦，讓人忍不住想全部吃看看！店內醬料及餐具採用自助的方式，也有提供兒童餐具可供使用。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

大亨堡套餐

「大亨堡套餐」大亨堡麵包柔軟，德式熱狗香脆可口，配上起司、炒蛋濃郁滑順，還有外皮酥脆的檸檬雞柳，每口都帶著微微的檸檬香氣相當嫩口，及金黃酥脆的薯條，份量很大份，不用花大錢就能吃得飽足又滿足。

秘汁控肉千層蛋餅

「秘汁控肉千層蛋餅」千層蛋餅皮外皮煎得微酥，內餡控肉是店家自己滷製的，充滿滷肉的香氣，不油不膩，是別的地方都吃不到的好味道，每一層咬下去都超滿足！

芋見乳酪千層蛋餅

店家招牌人氣「芋見乳酪千層蛋餅」千層蛋餅皮內包裹著滿滿的芋泥和起司，芋泥的香甜和起司的鹹香在嘴裡交融，層次感很豐富，吃過讓我念念不忘，團子推薦必點的單品。

招牌秘醬牛肉頑味漢堡

份量超大的「招牌秘醬牛肉頑味漢堡」牛肉漢堡排是店家手打自製相當厚實，再加上薯餅、起司、蕃茄、蛋和生菜一層層堆疊上去，再佐上靈魂的秘製醬汁，讓每一口都充滿驚喜，一口咬下可以感受到不同口感交錯的美味，完全不輸外面專門賣美式漢堡的店家。

厚炸豬排主廚炒泡麵

「厚炸豬排主廚炒泡麵」豬排金黃酥脆，肉質扎實不乾柴，泡麵炒得香氣十足，Q彈有嚼勁，還有鹹香味美的培根、洋蔥和蔬菜搭配得相得益彰，可以將太陽蛋戳破，讓蛋黃緩緩流下一起品嚐，更為炒泡麵增添了一抹濃郁的風味。

法式吐司

蛋香四溢的「法式吐司」外層淋上蜂蜜，外皮細緻，內裡軟嫩，香甜又可口。

牧場鮮奶茶

「牧場鮮奶茶」紅茶和鮮乳搭配得恰到好處，喝起來滑順不膩，層次分明的漸層色澤也是美到不行！

原味拿鐵

「原味拿鐵」咖啡和鮮奶的完美融合，喝起來順口又充滿療癒感，加上店家用心製作的可愛拉花，讓我們喝之前還忍不住先拍照打卡。

總的來說，「伴心早餐」是一間讓人無法抗拒的早餐店，菜單品項豐富多樣，除了中西式早餐，連正餐的咖哩飯、義大利麵早上也吃的到，價格也相當實惠，小資族吃起來也沒有負擔，推薦給喜歡吃早午餐的朋友們喔！

菜單





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