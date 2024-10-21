阿豬嘻烤肉村

西門町美食雲集，近年來韓流旋風，韓式餐廳也跟著遍地開花，之前軟西推薦過10間西門美食、台北韓式燒肉等，這次來到位於西門町6號出口附近的阿豬嘻烤肉村，地點方便交通便利，是超級平價的銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽，平日居然只要488，假日也是568，不收一成服務費，這價格真的超佛心，烤肉跟火鍋一次滿足，還有多種道地韓國小菜，就算一個人想吃烤肉也可以自己開桌，西門韓式烤肉推薦給軟絲們。阿豬嘻烤肉村一樣收錄在軟西的台北韓式烤肉、西門韓式料理、西門町美食推薦中。

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▻原文:西門韓式烤肉吃到飽》阿豬嘻烤肉村◅

這次吃的阿豬嘻烤肉村，很多人會跟在附近的阿豬媽韓式烤肉混淆，軟西自己就真的迷路差點找不到上去阿豬嘻烤肉村的路，教你們看到美觀園對面這棟大樓，中間看板走進去，搭電梯到3樓就可以直達阿豬嘻烤肉村了!

西門韓式烤肉吃到飽 阿豬嘻烤肉村用餐環境

阿豬嘻烤肉村位於3樓，大片落地窗讓空間明亮通透，座位大部分4-6人座，店內布景也會隨節慶搭配，萬聖節、聖誕節等都很適合家庭朋友來聚餐。阿豬嘻烤肉村每個桌上都有銅盤烤肉&部隊鍋，就算只有一個人突然想吃烤肉也不用擔心，在阿豬嘻烤肉村一個人就能開鍋，以西門烤肉平價來說價格也相當佛心，4、500元左右就能烤肉吃到飽，文末有阿豬嘻烤肉村價格可參考。

之前常常有客人走錯阿豬媽韓式烤肉跟阿豬嘻烤肉村，不過阿豬媽韓式烤肉是不銹鋼烤盤烤肉，阿豬嘻烤肉村則是傳統經典的銅盤烤肉，烤肉完的醬汁流入銅盤圓盤兩側，不管煮菜煮火鍋料都變得有肉香氣，增添一股獨特烤肉風味，在阿豬嘻烤肉村真的吃得又飽又滿足。阿豬嘻烤肉村一樣收錄在軟西的台北韓式料理、台北韓式烤肉、西門町美食中。

西門韓式烤肉吃到飽 阿豬嘻烤肉村自助吧美食介紹

韓式小菜/ 火鍋料

阿豬嘻烤肉村自助吧滿集中的，拿取時不會覺得擁擠，補充速度很快，檯面滿整齊隨時都有服務人員整理。

檯面上約有20-30種左右韓國道地小菜或火鍋料，韓國小菜都是由韓國主廚親自製作，比如醃蘿蔔、涼拌菠菜、海帶芽、薯泥沙拉等，滿滿一盤色香味俱全。

另一側還有醃漬物等，泡菜、醬瓜、小魚乾，喜歡吃韓式料理的人來阿豬嘻烤肉村可以全部品嘗一輪。

小菜部分軟西很喜歡泡菜和海帶芽，泡菜爽脆中帶點甜口，清涼海帶芽則是相當解膩，做為肉品之間轉換剛剛好。

五彩繽紛的小菜盤自由搭配通通吃到飽，以這個價格來說又不收服務費，真的超級便宜平價，不過大家記得斟酌拿取不要浪費食材唷。

部隊鍋配料的部分除了常見的燕餃、金針菇、王子麵等，還有魚肉跟蝦子。

醬料區

旁邊是醬料區，不過阿豬嘻烤肉村的烤肉都有醃漬過，味道很夠軟西就覺得不需要再另外加醬啦。

青菜/韓式銅盤烤肉

再來就是銅盤烤肉最重要的肉肉區~為了營養均衡，阿豬嘻烤肉村也有各種時蔬。

澳洲穀飼嫩肩牛

牛肉滿薄嫩，油脂不多，烤起來肉香四溢。邊烤可以邊淋高湯在銅盤上，除了防止銅盤燒焦，順流下去的肉汁也和湯汁融合，變成鮮美高湯，拿來煮蔬菜或是火鍋料更有風味，這就是吃銅盤烤肉最精華的地方呀!

特選紐西蘭小羔羊

阿豬嘻烤肉村的肉都有醃漬調味過，不需要另外加醬就很入味，牛豬雞羊通通有，小羔羊味道偏重，醬料和腥味調和的不錯，但如果怕羊味的朋朋可能會比較不敢吃。

台灣精選土雞腿肉

雞腿肉相當滑嫩，飽滿多汁不柴澀，烤久了焦香足卻不會黑黑燒焦，不愧是韓國經典銅盤烤肉阿。

台灣優質梅花豬

豬肉的部分分辣味跟原味，加入洋蔥炒起來更有辛香味，大口吃肉很滿足。

韓式部隊鍋

阿豬嘻烤肉村部隊鍋可選擇辣或不辣，因為檯面上肉都有醃過，所以柯軟選擇不辣的，喝起來相當清爽，韓國泡麵加起司更濃郁，煮久不軟爛，吸附滿滿湯汁精華。

右邊的手工丸子可以吃到一塊塊Q ㄉㄟˋㄉㄟˋ魷魚，咬起來很有彈勁，推薦大家一定要試試~

韓式炸雞/薯條地瓜球

這兩道可說是阿豬嘻烤肉村超受歡迎的料理，一補馬上就被大家掃光光，軟西等了幾輪才可以拍到滿滿的炸雞和薯條，做成球狀的韓式炸雞甜鹹交織，雞肉飽滿無骨超級涮嘴，不知不覺就會自己嗑光一整盤，地瓜球外酥內超紮實，這兩盤推薦給有小朋友的家庭，絕對吃爆!

辣炒年糕/韓式泡菜炒肉

炒年糕超級無敵肥潤彈牙，辣度適中不會辣得嗆鼻紅眼，是爽口醒腦的辣度，泡菜炒肉也是醃得相當入味，可以吃到爽口泡菜。

韓國魚板

來到韓式料理餐廳必備的韓國魚板，Q彈軟嫩，味道清新淡淡海鮮香氣，蘿蔔清甜搭配重口味烤肉剛好是個完美平衡。

海苔飯捲

阿豬嘻烤肉村海苔飯捲做成一口大小很方便食用，外層海苔包裹酥皮，吃起來更有酥脆口感。

大醬湯

另一側的檯面上有大醬湯、還可以自製炸醬麵，大醬湯裡面料超級多，滿滿一匙洋蔥豆腐海帶超霸氣。

椰奶綠豆仁湯

甜點是椰奶綠豆仁，裡面還有超大芋頭塊耶，不過芋頭纖維感比較重，不是柯柯的菜，軟西個人喜歡再煮軟鬆軟一點的口感~

香草冰淇淋

香草冰淇淋相當濃順，乳香十足，吃完重口味的烤肉後來一支完美收尾。

飲品區

飲品區冷熱飲、煎茶、可爾必思都有，還有茶包可以泡熱茶。

韓國燒酒/氣泡酒

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

酒櫃裡面還有韓國飲品、燒酒等，想加購的朋朋可參考上面價格，現在阿豬嘻烤肉村還有酒類任選2件9折活動，搭配烤肉超過癮啦。

西門韓式烤肉吃到飽 阿豬嘻烤肉村價格

平日(一到四)：NT488

假日、例假日、五16:30後：NT568

兒童(110-140cm以下)：平日NT190、假日NT250

不收取服務費及清潔費，如有過剩食材酌收環保費NT100

阿豬嘻烤肉村

位於西門町6號出口附近的阿豬嘻烤肉村，超級平價就可以吃到銅盤烤肉&部隊鍋，肉類火鍋料韓式小菜無限取用，韓國主廚自製道地韓國小菜，雖然選項看似不多，但一字排開也是相當霸氣，適合小資族或學生想大口吃肉的好地方，西門韓式烤肉給軟絲們參考。阿豬嘻烤肉村一樣收錄在軟西的台北韓式烤肉、西門韓式料理、西門町美食推薦中。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

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※本文為邀稿合作文※

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