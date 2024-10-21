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西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

軟西，遊記 人氣：17
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軟西，遊記

發表篇數：496篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

阿豬嘻烤肉村
phone02-2331 7070
place台北市萬華區峨眉街28號3樓
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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阿豬嘻烤肉村

西門町美食雲集，近年來韓流旋風，韓式餐廳也跟著遍地開花，之前軟西推薦過10間西門美食台北韓式燒肉等，這次來到位於西門町6號出口附近的阿豬嘻烤肉村，地點方便交通便利，是超級平價的銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽，平日居然只要488，假日也是568，不收一成服務費，這價格真的超佛心，烤肉跟火鍋一次滿足，還有多種道地韓國小菜，就算一個人想吃烤肉也可以自己開桌，西門韓式烤肉推薦給軟絲們。阿豬嘻烤肉村一樣收錄在軟西的台北韓式烤肉西門韓式料理西門町美食推薦中。

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

歡迎追蹤軟西FB/IG/LINE

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

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西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

跟著軟西看下去

▻原文:西門韓式烤肉吃到飽》阿豬嘻烤肉村

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

這次吃的阿豬嘻烤肉村，很多人會跟在附近的阿豬媽韓式烤肉混淆，軟西自己就真的迷路差點找不到上去阿豬嘻烤肉村的路，教你們看到美觀園對面這棟大樓，中間看板走進去，搭電梯到3樓就可以直達阿豬嘻烤肉村了!

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

西門韓式烤肉吃到飽 阿豬嘻烤肉村用餐環境

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

阿豬嘻烤肉村位於3樓，大片落地窗讓空間明亮通透，座位大部分4-6人座，店內布景也會隨節慶搭配，萬聖節、聖誕節等都很適合家庭朋友來聚餐。阿豬嘻烤肉村每個桌上都有銅盤烤肉&部隊鍋，就算只有一個人突然想吃烤肉也不用擔心，在阿豬嘻烤肉村一個人就能開鍋，以西門烤肉平價來說價格也相當佛心，4、500元左右就能烤肉吃到飽，文末有阿豬嘻烤肉村價格可參考。

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

之前常常有客人走錯阿豬媽韓式烤肉阿豬嘻烤肉村，不過阿豬媽韓式烤肉是不銹鋼烤盤烤肉，阿豬嘻烤肉村則是傳統經典的銅盤烤肉，烤肉完的醬汁流入銅盤圓盤兩側，不管煮菜煮火鍋料都變得有肉香氣，增添一股獨特烤肉風味，在阿豬嘻烤肉村真的吃得又飽又滿足。阿豬嘻烤肉村一樣收錄在軟西的台北韓式料理台北韓式烤肉西門町美食中。

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

西門韓式烤肉吃到飽 阿豬嘻烤肉村自助吧美食介紹

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

韓式小菜/火鍋料

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

阿豬嘻烤肉村自助吧滿集中的，拿取時不會覺得擁擠，補充速度很快，檯面滿整齊隨時都有服務人員整理。

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

檯面上約有20-30種左右韓國道地小菜或火鍋料，韓國小菜都是由韓國主廚親自製作，比如醃蘿蔔、涼拌菠菜、海帶芽、薯泥沙拉等，滿滿一盤色香味俱全。

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

另一側還有醃漬物等，泡菜、醬瓜、小魚乾，喜歡吃韓式料理的人來阿豬嘻烤肉村可以全部品嘗一輪。

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

小菜部分軟西很喜歡泡菜和海帶芽，泡菜爽脆中帶點甜口，清涼海帶芽則是相當解膩，做為肉品之間轉換剛剛好。

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

五彩繽紛的小菜盤自由搭配通通吃到飽，以這個價格來說又不收服務費，真的超級便宜平價，不過大家記得斟酌拿取不要浪費食材唷。

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

部隊鍋配料的部分除了常見的燕餃、金針菇、王子麵等，還有魚肉跟蝦子。

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

醬料區

旁邊是醬料區，不過阿豬嘻烤肉村的烤肉都有醃漬過，味道很夠軟西就覺得不需要再另外加醬啦。

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青菜/韓式銅盤烤肉

再來就是銅盤烤肉最重要的肉肉區~為了營養均衡，阿豬嘻烤肉村也有各種時蔬。

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澳洲穀飼嫩肩牛

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

牛肉滿薄嫩，油脂不多，烤起來肉香四溢。邊烤可以邊淋高湯在銅盤上，除了防止銅盤燒焦，順流下去的肉汁也和湯汁融合，變成鮮美高湯，拿來煮蔬菜或是火鍋料更有風味，這就是吃銅盤烤肉最精華的地方呀!

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特選紐西蘭小羔羊

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

阿豬嘻烤肉村的肉都有醃漬調味過，不需要另外加醬就很入味，牛豬雞羊通通有，小羔羊味道偏重，醬料和腥味調和的不錯，但如果怕羊味的朋朋可能會比較不敢吃。

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台灣精選土雞腿肉

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雞腿肉相當滑嫩，飽滿多汁不柴澀，烤久了焦香足卻不會黑黑燒焦，不愧是韓國經典銅盤烤肉阿。

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台灣優質梅花豬

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

豬肉的部分分辣味跟原味，加入洋蔥炒起來更有辛香味，大口吃肉很滿足。

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韓式部隊鍋

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阿豬嘻烤肉村部隊鍋可選擇辣或不辣，因為檯面上肉都有醃過，所以柯軟選擇不辣的，喝起來相當清爽，韓國泡麵加起司更濃郁，煮久不軟爛，吸附滿滿湯汁精華。

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右邊的手工丸子可以吃到一塊塊Q ㄉㄟˋㄉㄟˋ魷魚，咬起來很有彈勁，推薦大家一定要試試~

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韓式炸雞/薯條地瓜球

這兩道可說是阿豬嘻烤肉村超受歡迎的料理，一補馬上就被大家掃光光，軟西等了幾輪才可以拍到滿滿的炸雞和薯條，做成球狀的韓式炸雞甜鹹交織，雞肉飽滿無骨超級涮嘴，不知不覺就會自己嗑光一整盤，地瓜球外酥內超紮實，這兩盤推薦給有小朋友的家庭，絕對吃爆!

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辣炒年糕/韓式泡菜炒肉

炒年糕超級無敵肥潤彈牙，辣度適中不會辣得嗆鼻紅眼，是爽口醒腦的辣度，泡菜炒肉也是醃得相當入味，可以吃到爽口泡菜。

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韓國魚板

來到韓式料理餐廳必備的韓國魚板，Q彈軟嫩，味道清新淡淡海鮮香氣，蘿蔔清甜搭配重口味烤肉剛好是個完美平衡。

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海苔飯捲

阿豬嘻烤肉村海苔飯捲做成一口大小很方便食用，外層海苔包裹酥皮，吃起來更有酥脆口感。

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大醬湯

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

另一側的檯面上有大醬湯、還可以自製炸醬麵，大醬湯裡面料超級多，滿滿一匙洋蔥豆腐海帶超霸氣。

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椰奶綠豆仁湯

甜點是椰奶綠豆仁，裡面還有超大芋頭塊耶，不過芋頭纖維感比較重，不是柯柯的菜，軟西個人喜歡再煮軟鬆軟一點的口感~

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香草冰淇淋

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

香草冰淇淋相當濃順，乳香十足，吃完重口味的烤肉後來一支完美收尾。

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飲品區

西門韓式烤肉吃到飽「阿豬嘻烤肉村」超平價銅盤烤肉&部隊鍋吃到飽 - 軟西，遊記

飲品區冷熱飲、煎茶、可爾必思都有，還有茶包可以泡熱茶。

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韓國燒酒/氣泡酒

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

酒櫃裡面還有韓國飲品、燒酒等，想加購的朋朋可參考上面價格，現在阿豬嘻烤肉村還有酒類任選2件9折活動，搭配烤肉超過癮啦。

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西門韓式烤肉吃到飽 阿豬嘻烤肉村價格

  • 平日(一到四)：NT488
  • 假日、例假日、五16:30後：NT568
  • 兒童(110-140cm以下)：平日NT190、假日NT250
  • 不收取服務費及清潔費，如有過剩食材酌收環保費NT100

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阿豬嘻烤肉村

位於西門町6號出口附近的阿豬嘻烤肉村，超級平價就可以吃到銅盤烤肉&部隊鍋，肉類火鍋料韓式小菜無限取用，韓國主廚自製道地韓國小菜，雖然選項看似不多，但一字排開也是相當霸氣，適合小資族或學生想大口吃肉的好地方，西門韓式烤肉給軟絲們參考。阿豬嘻烤肉村一樣收錄在軟西的台北韓式烤肉西門韓式料理西門町美食推薦中。

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▻原文:西門韓式烤肉吃到飽》阿豬嘻烤肉村

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阿豬嘻烤肉村

✓阿豬嘻烤肉村地址：台北市萬華區峨眉街28號3樓(地圖點我)

✓阿豬嘻烤肉村交通：捷運松山新店線(G線、綠線)或板南線(BL號線、藍色線)西門站6號出口

✓阿豬嘻烤肉村電話：02-23317070

✓阿豬嘻烤肉村營業時間：11:00-22:30

✓阿豬嘻烤肉村價格：不收取服務費及清潔費，如有過剩食材酌收環保費NT100

平日(一到四)：NT488
假日、例假日、五16:30後：NT568
兒童(110-140cm以下)：平日NT190、假日NT250

✓阿豬嘻烤肉村用餐時間：用餐限時90分鐘

✓阿豬嘻烤肉村臉書粉絲團阿豬嘻烤肉村 FB

✓備註：酒類任選2件9折、可線上訂位

▻合作請洽：puddingann@gmail.com◅

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阿豬嘻烤肉村價格多少?

阿豬嘻烤肉村價格：
平日(一到四)：NT488
假日、例假日、五16:30後：NT568
兒童(110-140cm以下)：平日NT190、假日NT250
不收取服務費及清潔費，如有過剩食材酌收環保費NT100

阿豬嘻烤肉村用餐時間多久?

阿豬嘻烤肉村用餐限時90分鐘。



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