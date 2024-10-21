2024.09.17

御品香牛肉麵(嶺東路總店)

04-23804669

營業時間 11:00 ~ 20:30

(週日公休)

台中市南屯區嶺東路109之2號

中秋節當天，這次中秋節不烤肉換點不一樣的口味，來到位於台中南屯的御品香牛肉麵(嶺東路總店)

這家牛肉麵店每次經過生意都很好，招牌上寫著"大小碗同價 $130元"，這次剛剛好有時間就來吃看看

御品香牛肉麵(嶺東路總店)寵物能進去嗎?寵物可一同進入用餐也可落地

御品香牛肉麵(嶺東路總店)用餐環境

招牌上寫著，大、小碗同價是不是相當的吸引人，再看看那個價位寫著只要$130元是不是更要吃一下!

用餐環境寬敞明亮，店內的用餐座位還蠻多，翻桌率蠻快的，用餐的時候人來人往，生意還是一樣的好

餐具、醬料自取區

原以為是一般的醬料區，看到小魚朝天椒、泡青辣椒跟醬油朝天辣，提供的辣椒種類不少

為了能讓餐點可以吃起來更佳美味，也很貼心的在牆上貼了這些辣椒要怎麼吃才會更好吃

滷味區

一開始看menu還在想說，這家牛肉麵怎麼沒有滷味小菜可以點呢?

之後結帳的時候才發現，菜單上沒有寫出，滷味是直接到櫃台前去選取的，滷味的選擇也好多

因為沒注意到，本想吃滷味到後來才發現所以也就沒有點了

御品香牛肉麵(嶺東路總店)菜單

以麵食、湯類為主，另外還有餛飩麵、湯餃、水餃、肉燥飯可以選擇

牛肉麵不管是大碗、中碗、小碗全都是一樣的價位!!!分別只差在麵量等於免費加麵了!

牛肉麵湯頭只有紅燒口味湯頭，有五種麵條可以選擇，細麵、拉麵、冬粉、扁麵跟寬拉麵

燙青菜 $40元

上頭淋了蒜泥肉燥，拌一拌就很不錯吃

皮蛋豆腐 $40元

很常點的小菜，很平凡但也是很多人喜歡吃的

紅燒牛肉拉麵(大碗) $130元

紅燒牛肉細麵(大碗) $130元

這兩碗牛肉麵只差在麵體的不同，其他不管是湯頭、牛肉都是一樣的

牛肉全都藏在湯底，為了拍照把肉全部找出來，發現牛肉份量給的還真不少

牛肉多為半筋半肉而且也不小塊喔，肉質吃起來不柴帶有湯汁甜甜的味道

牛肉有的吃起來口感軟嫩好吃，有的吃起來口感有一點硬帶點咀嚼感

紅燒湯頭喝起來口感比較溫潤清爽喝起來不死鹹還甜甜的

這湯頭跟我印象中的紅燒濃郁偏重口味的湯頭感覺不太一樣

拉麵

以往吃牛肉麵我點的都是細麵，這家的拉麵吃下去讓我移心別戀了，這個拉麵好吃耶

相較於細麵吃下來我更喜歡這個拉麵的口感，吸附湯汁吃起來Q彈帶有咀嚼性

細麵

細麵的口感吃起來比較軟，比拉麵更容易吸附湯汁，因為偏軟所以很容易入口

吃麵時會讓人一直咻咻咻的一口接著一口把麵吃進去，其實細麵也不錯吃

因為這一次點的牛肉麵都是大碗，所以比較看不出來份量，但和其他餐盤比起來還是可以看的出大小

再來就是，這個大碗的麵量........這跟外面的一般牛肉麵相比，等於是吃了兩碗牛肉麵的份量了阿

這麵的份量，我還真的吃不完，有一大半的麵我是分食出去的，既使分食出去我還是吃好飽好撐喔!

這天來到一家很常經過的小吃店賣的是牛肉麵，這家生意每次看每次好，御品香牛肉麵(嶺東路總店)

牛肉麵以紅燒湯頭為主，有五種麵條可以選擇，細麵、拉麵、冬粉、扁麵跟寬拉麵，拉麵Q彈好吃喔!

牛肉多為半筋半肉，肉的份量給不少而且也不小塊喔，肉質吃起來不柴帶有湯汁甜甜的味道

紅燒湯頭喝起來口感比較溫潤清爽喝起來不死鹹還甜甜的，與印象中的紅燒濃郁偏重口味不太一樣

以麵食、湯類為主，另外還有餛飩麵、湯餃、水餃、肉燥飯可以選擇，滷味小菜的選擇也好多

御品香牛肉麵是一家平價牛肉麵店，大碗、中碗、小碗全都是一樣的價位!!!等於免費加麵了!吃起來!!!