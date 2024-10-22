有一陣子沒有到板橋車站附近覓食，都不知道這裡從早午餐、咖啡廳的密集地，現在也增加了不少拉麵店！

距離板橋車站步行約10分鐘的距離，駟阪麵屋就像是一個日式小清新，很乾淨的存在在這，給人一種很典雅感～

主打雞白湯湯頭，讓人很想嚐一嚐！

店裡的擺設偏日本家庭式餐廳，有一種回家吃麵的感覺，

座位沒有太多，大多都是四人座

牆上的三個大照片，就可以感受到駟阪麵屋的堅持，

期待快快吃到這雞白湯拉麵啊！

有供應免費的水，另外也有日本正統七味粉可以使用

駟阪麵屋的菜單～以雞白湯為湯底，延伸出四種不同的風味，

重點是！！！無限續麵阿各位，真的是怕人沒吃飽的一家好店！

麵條的軟硬、湯頭的鹹淡，都是可以做客製化調整的，真心覺得很棒～

除了拉麵以外，也有炸物和飲品的選擇～

無糖綠茶 $50

吃拉麵一定要喝冰涼綠茶或麥茶，

周先生和我一併認同！

駟阪麵屋的綠茶是無糖的，這讓我們很滿意！

比起其他拉麵店，很多都是使用機器結帳，或是快速點餐，然後速速上桌又讓客人吃完速速離開，

駟阪麵屋有種說不出的優雅和溫柔，就像是在家裡吃麵，慢慢來不及～

辣味雞白湯拉麵 $200

駟阪麵屋所有的拉麵都會搭配水菜，蛋塔是第一次看到，

網路google了一下才知道原來水菜是很營養的蔬菜，

富含多種維生素，還有胺基酸！

辣味雞白湯的湯頭看起來有種新加坡叻沙麵的感覺，

但聞起來真的很辣（對我不太吃辣的人來講），不過基本上辣度算是小辣！

搭配了雞叉燒和豬叉燒，這雞叉燒超嫩有舒肥感，

也很入味，上面撒上了日本七味粉，味道更是豐富，讓周先生超級滿意啊！

駟阪麵屋的豬叉燒也很好吃！但一碗只有一片覺得要好好珍惜～～～

拉麵麵條我們挑選的是適合台灣人的適中口感，

真的蠻順口好吃！

辣味的湯頭使用的是大紅袍花椒，麻多於辣，

那個麻味還會不斷在嘴裡迴盪，每一口都充滿層次！

味噌雞白湯拉麵 $200

店員推薦了味噌口味給我，

本來想像的味噌是死鹹膩口不討喜，沒想到駟阪麵屋的味噌雞白湯拉麵的湯頭，讓我整碗喝光光！

雞白湯湯底都是駟阪麵屋自己熬煮的，真的是一喝就可以感受到那新鮮和真實，還加了很多暖心感～

這裡頭的豬叉燒，也是讓我滿意到不行！

當天應該要再加一份豬叉燒才對，吃得才過癮啊～～～～

麵條搭配味噌湯頭也很涮嘴！

溏心蛋也是一絕，我們倆個還很有默契的留到最後才捨不得吃完

免費加麵

本來拉麵的份量就不少，但我們還是免費續麵一份，如果怕吃不完～也可以加半份是可以的，

加麵的部分我們選擇偏硬的口感，搭配起來也很棒欸！！！推薦給喜歡吃硬麵口感的人兒～

炸豬排 $120

駟阪麵屋的豬排拜託大家一定要點起來，

我們兩個本來沉浸在拉麵的暖心中，但一吃這炸豬排，那酥脆之餘又帶著豬排噴出肉汁，

真的是超厲害欸！完全應該要一人點一分才對啊～～～

根本可以說是被拉麵店耽誤的炸豬排店！（認真！）

〖店家資訊〗

店 名：駟阪麵屋

地 址：新北市板橋區漢生西路36號1樓

營業時間：週一~週日 1100-2200、每週二公休

營業電話：0966 268 528

官方FB：https://www.facebook.com/siban.ramen

本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~

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