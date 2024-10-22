好久沒有吃到這麼好吃的港點了，來推薦這間位於高雄小港的 香港仔餐室

一般人對於小港的印象就是出國才會來這裡搭飛機

很少人知道這裡藏著香港人經營的港式美食、正宗港點料理

老闆來台灣八年多，把從小到大熟悉的香港家常料理、小點完整呈現

絕對值得專程來小港吃這間

很多食材用料都是香港製造

或是親自從香港帶回才能製作出原汁原味的美味

香港仔餐室 高雄港點

位置：高雄市小港區華山路231號(美麗華大樓)

服務專線：（07）806-7018、0900282308（歡迎於營業時段來電預約）

營業時間：11:30~14:30、17：00～22：00（週三公休）

粉絲團：Facebook

香港仔餐廳 位置就在美麗華大樓一樓店面

有固定的熟客、回流客，趕時間的熟客都會先打電話

都知道餐點都是現點製作，需要等候，建議提早訂位

鄰近小港醫院的美食餐廳

附近都有停車場，相當便利停車、聚餐推薦

從2018年創立到現在，累積很多饕客持續回流

餐廳也於幾年前重新裝修，裝潢風格直接一秒到香港茶餐廳

價格雖然偏高，吃過都會覺得很真材實料、跟香港吃到一模一樣的風味

真的一踏入門就覺得直接從小港機場飛到香港一樣

店鋪有升級改裝過，完全打造香港茶餐廳的氣氛

白天、晚上的氛圍都很不同

等餐時段不無聊，現場有一台免費的懷舊電玩機可以玩唷～

喜歡喝兩杯的，可以預約唷！

香港老闆本身在香港從事調酒師，對調酒相當細膩也要求

老闆連調個絲襪奶茶都很有調酒師的帥氣模樣

連桌上的水壺都是超復古，真的都是港劇會出現的懷舊茶壺

桌上都會免費供應茶水，餐具自取

分食碗也可以自取，全部都是公雞餐具

第一次來用餐，可以像我們一樣～

直接把香港仔 餐點銷售排行榜點一輪

當天冰火菠蘿油已完售，很多熟客一進門就要點～都被告知賣完了！

真的不會只來香港仔餐廳一次，吃過跟家人很滿意！

這裡不僅有招牌黯然銷魂飯、臘味排骨蒸飯、蔥油豬排撈麵、食神叉燒撈麵等等個人經典麵飯

多人用餐、家庭用餐都很推薦可以點港式熱炒類的，再加點港點就可以全家一起享用

跟家人或者多人用餐，可以點一些經典港式熱炒，絕對開胃下飯！配著吃～

份量很十足，不是那種精緻路線

干炒牛河

一定要吃這款鍋香氣味十足的干炒牛河

醬汁收的剛剛好，讓河粉每一口都很彈牙

店員會提供一份手工這小菜、辣椒醬辣椒醬重口味必加！

辣椒醬好威，是老闆自己純手工製作

現場榨辣椒油跟炒配料，整個香氣十足帶出牛肉醇厚的醬汁風味

手工小菜也好吃，清脆帶出鹹香

牛肉都自家處理，帶有厚度也很嫩好咀嚼

河粉真的真彈牙，是我喜歡的鹹香風味，保有鍋香氣味

牛肉份量給的也很多，吃完不空虛

鳳梨咕咾肉

光是聞到酸度味蕾都被喚醒了

釀製過的咕嚕肉裹粉油炸再加入鮮山楂及多種中藥材煉製醬汁的調味

而且蔬菜都帶有清脆口感讓我很愛

酸甜夠味保有肉本身的甜度，整個香氣讓唾液直流，絕對要配飯

金沙酥肉

港式料理很多也都會加入鹹蛋黃，而且這裡不僅有鹹蛋黃

連蛋白鹹蛋都加入一起拌炒，有鹹香還有蛋白本身的Q度口感

這款大人小孩都會喜歡，酥肉帶有軟Q

整個鹹香味道會一層一層堆疊上來，杏鮑菇咬下還會爆出水嫩

真的唰嘴下飯，一口白飯一口酥肉

口味都算比較重，不是那種很淡雅，不是那種死鹹唷！

吃完都會印象深刻！

招牌黯然銷魂飯

一定要吃黯然銷魂飯，吃完馬上會舉起大拇指，太厲害了！

主廚使用梅花豬肉，65度低溫舒慢煮肥製作，厲害厚切的叉燒肉

這裡的單價雖然偏中高，餐點一旦上桌的份量會覺得應該的

使用溫體梅花豬製作，保有豬本身的新鮮度、油花

叉燒肉保有油脂香氣，整個很軟嫩、引出酒釀香氣，保有豬肉本身的香甜滋味

好豐富香於嘴裡爆開來，帶有甜味很順口～真的是開胃下飯

一般叉燒就是怕很硬，使用舒肥方式鎖住肉汁、保有嫩度

一小下真的是細嫩口感，引出有層次的香氣，真的銷魂了

再搭配半熟蛋，絕對被征服

米飯上面還有淋上特製醬汁，可以搭配油蔥一起吃～正點開胃！

一定要點黯然銷魂飯，為了銷魂飯我會再來

南洋咖哩牛肉煲

獨門秘製的咖哩，不是台式咖哩、不是印度咖哩、不是日式咖哩

是帶有黃金比例調配的咖哩辛香料，帶有藥膳香氣的南洋風味

咖哩醬很濃稠，裡面不僅有牛肉還有杏鮑菇、青椒、洋蔥

帶出清甜清脆口感，吃起來才不擔心有膩度

咖哩當然要配飯，這濃稠度光是聞到味道都餓了

香濃滋味帶出藥膳的咖哩香氣，會有挑逗味蕾的辣度引出來

牛肉很嫩好咀嚼，整個爆出咖哩香氣，咀嚼還是有牛肉香

蔥油豬排撈麵

這端出來都是正常份量，使用生麵製作的撈麵

而且是兩塊豬排堆疊在一起，上面再放上最開胃的蔥油

經典的港式餐點都會有青江菜

生麵就是沒煮熟的麵，直接下鍋加入醬汁調味烹飪

讓整個吸付醬汁，帶出開胃的色澤

可以先吃豬排，感受香嫩口感

搭配油蔥提味，帶出蔥花鹹香引出薑的香氣

撈麵趁熱吃，保有麵條本身Q度

細麵口感鹹香風味，亦可搭配油蔥一起吃

撈麵都會附上雞湯，雞湯會灑上蝦籽粉

海鮮乾等食材都是老闆媽媽親自從香港上環海味街帶回台灣的

蝦籽粉提出由豬大骨、雞肉、扁魚熬出的雞湯的香氣，真的蠻好喝，會有一股鮮味

怎麼能不開胃，光看到畫面我又吞口水了

怎麼能不開胃，光看到畫面我又吞口水了

蟹黃蒸燒賣

自家製作的蟹黃蒸燒賣，挺小巧可愛的，一口一個剛剛好

帶有軟Q口感，引出蟹黃香氣鮮味，很夠味好吃

鮮蝦餛飩麵

香港正宗的餛飩湯，看起來都是這樣的淡雅色澤

光是喝上一口湯，就可以感受到鮮味

餛飩也都是自家手工包，上面灑上蝦仔粉提鮮

手工餛飩內有餃肉、香菇、蝦仁、韭黃，咬下會爆出鮮味

使用生麵跟高湯熬煮，讓每一口都是滿滿湯頭鹹香

爽口不油膩還很夠味

烤土匪雞翅

端上來又馬上聞到孜然香氣，數種辛香料搭配孜然

推薦必點，記得先點～要烤15～20分鐘才會出爐

一定要趁熱吃，可以吃到外皮薄脆肉質鮮嫩口感

整個帶出孜然層次鹹香，會有微微辣度的挑逗

保有雞翅本身的嫩度與肉汁，直接用手拿起來吃最爽快

有種大俠般的豪放吃法

像我們家庭客也很適合來用餐，有主餐、麵食飯類，就可以吃到多樣港式餐點

海鹽花生西多士

飯後別忘了吃港式甜點，海鹽花生西多士

每間作法不太一樣，這裡外面多了蛋酥整個很蓬鬆大塊

上面不僅淋上濃濃的煉乳、灑上玫瑰鹽，連奶油都是使用法國進口奶油，處處可見老闆對食材的堅持及用心

利用鹽味提味緩和甜膩度，吃起來更順口

中間是特製花生醬，使用絲滑花生醬跟有顆粒花生醬調配

中間是特製花生醬，使用絲滑花生醬跟有顆粒花生醬調配

不僅香氣濃厚還帶有顆粒口感

真的很邪惡好吃，明明吃很飽了~還是把甜點吃完了!

約會、聚餐都很適合，亦可來外帶

店鋪充滿港式懷舊氣氛，二樓也有用餐區

熟客都會先打電話預定，晚餐、假日人潮都會比較多唷！

懷念香港的美食，很推薦來 香港仔餐室

連餐廳放的音樂都很接地氣，感覺回到香港百花齊放的那個黃金年代

老闆說這些料理都是他從小吃到大，料理起來得心應手

樓下吧檯底下還有黑色金色字麻將，好潮!

門口有一隻超大的狗狗，是香港老闆撿回來的 大女孩Zara

應該是被人家拋棄，非常巨型的高山犬

撿到的時候很虛弱瘦小的躺在草皮上

到現在已經養1.2年了，是母狗～很黏老闆唷！

對了！狗狗本身在戶外，餐廳內是不可以帶寵物的～

香港仔餐廳 絕對是小港最好吃最正宗的港點，絕對值得專程跑一趟小港，如果能開來市區就太棒惹

香港仔餐室 高雄港點

位置：高雄市小港區華山路231號(美麗華大樓)

服務專線：（07）806-7018、0900282308（歡迎於營業時段來電預約）

營業時間：11:30~14:30、17：00～22：00（週三公休）

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