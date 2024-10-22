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99元40多種品項選擇，超高CP值的沙拉吧吃到飽　∕德堡牛排∕限平日中午前100名∕無服務費∕新莊必吃吃到飽

阿發的簡單幸福 人氣：31
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：982篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

德堡牛排新莊中正店
phone02-29069993
place新北市新莊區中正路695號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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德堡牛排all.jpg
之前已推薦過，在新莊不少間的牛排館，這回要大推的卻不是它的牛排，而是沙拉吧吃到飽。其沙拉吧吃到飽有40多種品項選擇，包含炸物區（炸雞翅、炸魚、炸雞塊...）、生菜沙拉區、涼麵、炒麵、麻辣豆腐鴨血、冷盤（魚皮、去骨鳳爪、豬肝、生腸、豬耳絲...）、烤麵包、爆米花、燒賣、冰熱飲、冰淇淋...等，重點是平日中午只要99元（限前100名，額滿後每位價格為150元），還不收服務費！其口感不會比廉價便當店的菜色差，是學子們、排休小資族，以及像我這種勤儉持家，但又想對自己稍微好一點的家庭煮夫（婦），午餐絕佳選擇～
【歡迎加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」。超值美食&古早味小吃不漏接~

德堡牛排01-店外觀.jpg
▲店外觀
店家位於新莊中正路上，
建福路口。（台灣三洋廠房對面）

德堡牛排02-排隊人潮.jpg
▲排隊人潮
店家每日上午11點開門營業，
但平日10點半，
鐵門還沒開，
就已出現排隊等候的人們。

德堡牛排03-平日中午99吃到飽.jpg
▲門口大大的字樣：平日中午99吃到飽

德堡牛排04-付錢取碗盤.jpg
▲付錢取碗盤
進入店內後，
先在櫃台付款，
店家會給碗盤各一，
並指定座位，
客人無法自行挑座位。

德堡牛排05-地圖打卡99元吃到飽限100名.jpg
▲平日中午限定
沙拉吧吃到飽只要99元（限前100名，且需在網路地圖打卡）
額滿後的每位價格為150元。
#無服務費

德堡牛排06-用餐環境.jpg
▲用餐環境
其店規模在下新莊的台式牛排館中，
算是相對大間，
且寬敞舒適的。

德堡牛排07-炸物區.jpg
▲炸物區
炸雞翅、炸魚、炸雞塊、炸豆腐、炸薯條、香腸...

德堡牛排08-炸雞翅炸魚.jpg
▲炸雞翅、炸魚
最熱門的品項，
手腳慢就要等下一次出餐。

德堡牛排09-生菜沙拉區.jpg
▲生菜沙拉區

德堡牛排10-涼麵.jpg
▲涼麵

德堡牛排11-冷盤區.jpg
▲冷盤區
魚皮、去骨鳳爪、豬肝、豬耳絲...

德堡牛排12-冷盤區II.jpg
▲冷盤區II
生腸、海帶絲、豆腐皮絲、黑木耳...

德堡牛排13-麻辣燙.jpg
▲麻辣豆腐鴨血

德堡牛排14-冷熱飲.jpg
▲冷熱飲區

德堡牛排15-烤麵包爆米花.jpg
▲烤麵包＆爆米花

德堡牛排16-冰淇淋.jpg
▲冰淇淋

德堡牛排17-涼麵與生菜沙拉.jpg
▲我取用的涼麵與生菜沙拉

德堡牛排18-玉米濃湯.jpg
▲玉米濃湯
濃郁有料

德堡牛排19-魚皮生腸豆腐皮絲黑木耳.jpg
▲我取用的魚皮、生腸、豆腐皮絲、黑木耳

德堡牛排20-比較是我吃的選擇.jpg
▲這才是我比較偏愛的選擇

德堡牛排21-麻辣燙.jpg
▲麻辣豆腐鴨血
口感比我們家附近傳統市場內賣的好吃

德堡牛排22-豬肝去骨鳳爪豬頭皮糯米腸.jpg
▲豬肝、去骨鳳爪、豬頭皮、糯米腸
口感比我想像中好吃

德堡牛排23-炸雞翅.jpg
▲炸雞翅
雖然炸得有點過頭，
但吃起來還可接受。

德堡牛排24-冰淇淋.jpg
▲餐後一支冰淇淋是一定要的
本來以為99元的沙拉吧吃到飽，
這麼便宜又有40多種品項可吃，
其口感對我來說應該會難以下嚥。
沒想到，
雖稱不上是美食，
卻也比來之前所猜測的好，
口感不會比廉價便當店的菜色差，
這是學子們、排休小資族，
以及像我這種勤儉持家，
但又想對自己稍微好一點的家庭煮夫（婦），
午餐絕佳選擇～
#造訪當天的1130，限前100名額就已滿
#有時介紹之處關於價格、地址...等相關資訊可能誤植或異動，所有資訊皆需以現場實際狀況為主

【營業時間】1100143016302200（週六＆週日下午不休息）
【地　　址】新北市新莊區中正路695

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德堡牛排、高CP值沙拉吧吃到飽、新莊必吃吃到飽、新莊平價牛排館

 

 

文章標籤
德堡牛排 高CP值沙拉吧吃到飽 新莊必吃吃到飽 新莊平價牛排館
創作者介紹
創作者 阿發 的頭像
阿發

阿發的簡單幸福




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