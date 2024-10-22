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台中新店報|論石間太平店-超值雙人餐享和牛/伊比利豬，小農蔬菜自助吧冰品飲料吃到飽!

利歐娜樂生活 Leona Fun Life 人氣：33
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利歐娜樂生活 Leona Fun Life

發表篇數：834篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

論石間鍋物太平店
phone04-23937000
place台中市太平區372-1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中太平鍋物推薦蔬菜吧吃到飽論石間PAGE.jpg

在太平樹德路上新登場了一家鍋物專賣店-論石間太平店
點鍋物就能享用小農蔬菜自助吧吃到飽，
還有冰淇淋飲料無限供應!
湯頭選擇十多種，
必點推薦現場爆炒的蒜頭蛤犡鍋!!
情侶約會、家庭聚餐大推
點頂級老饕雙人餐，
和牛肉片、伊比利豬一次擁有!!

東山路一畝石鍋新開幕，必吃爆炒石頭鍋、麻香燒酒鍋 ，鮮蔬食材

接收更多有趣的生活資訊也可以東山路一畝石鍋新開幕，必吃爆炒石頭鍋、麻香燒酒鍋 ，鮮蔬食材喔~~

台中太平鍋物推薦蔬菜吧吃到飽論石間DSC08641-2.jpg

台中火鍋 論石間太平店 位置

論石間太平店位於樹德路上，
旁邊就是有巢氏房屋，
斜對面是101文具天堂，
暗色系的裝潢搭配明亮的招牌，
整體非常的醒目。

門口還有可以停放機車的空間，
開車的朋友也可以前往太順路與力行街轉角的付費停車場停放，
步行過來大約3分鐘。

台中太平鍋物推薦蔬菜吧吃到飽論石間DSC08645-2.jpg

台中火鍋 論石間太平店 用餐空間

室內風格走金屬灰簡約帶點科技感的色調，
用餐空間以四人桌為主，
當天為試營運期間
部分裝修還未完成，
蠻期待開幕之後的樣貌，
用餐空間以四人桌為主。
台中太平鍋物推薦蔬菜吧吃到飽論石間DSC08632-2.jpg
桌與桌之間還有屏風相隔，
讓大家都能享有不被打擾的用餐空間。

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舒適的沙發座位區，
非常適合小家庭、三五好友前來用餐。台中新店報|論石間太平店-超值雙人餐享和牛/伊比利豬，小農蔬

台中火鍋 論石間太平店 菜單

論石間鍋物提供十二種湯頭，
其中很多人推薦的就是爆炒石頭鍋和蒜頭蛤犡鍋。
海鮮肉類品項很豐富，
也有雙人套餐組合，
讓大家吃得豐盛還可以省荷包。

蔬食或素食的朋友也有養生藥膳鍋、素食蔬饗鍋和黑松露燕麥鍋可以選擇，
搭配小農蔬菜吧，
茹素的朋友也可以吃得很豐盛。

台中太平鍋物推薦蔬菜吧吃到飽論石間DSC08634.JPG

台中火鍋 論石間太平店 開幕活動

10/11 - 10/31開幕活動
優惠一：填寫意見表湯底免費升級
優惠二：Google五星評論招待「手作漿丸」乙份
台中太平鍋物推薦蔬菜吧吃到飽論石間DSC08620-2.jpg

台中火鍋 論石間太平店 蔬菜自助吧/冰淇淋飲料喝到飽

點鍋物就能享用小農蔬菜、鍋料、飲料、進口冰品，
將近60種品項可以吃到飽!!
光是小農蔬菜鍋料區就豐富得讓人眼花撩亂。
有高麗菜、奶油白菜、大陸妹、青江菜、、洋蔥、海帶、芋頭、玉米、地瓜、絲瓜、紫薯、蓮藕、山藥、白蘿蔔、木耳、南瓜、紅黃椒、苦瓜、山苦瓜，
還有三種菇類-香菇、金針菇、杏鮑菇。
鍋料的部分也很豐富，
有豆皮、油條、腐皮、蒟蒻絲、百頁豆腐、黃金魚蛋、蟳味棒、九層塔花枝丸、貢丸、麻吉燒等，
大小朋友都可以找到自己喜歡的火鍋配料。

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現在的蓮藕很貴，
還有奶油白菜這種高級蔬菜也這麼大方的讓大家吃到飽，
真的是很佛心。

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還有我個人很喜歡的九層塔花枝丸，
這個對我來說很加分!!

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飲料的部分可口可樂系列當然不能少，
也有日式煎茶、咖啡等較為大人系的飲品，
最讓我們眼睛一亮的是還有兩款果汁和減糖的薏仁水。

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還有雀巢檸檬茶、金選奶茶、古早味紅茶和無糖麥茶的選擇，
飲料的品項真的很多啊!!
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小朋友最關心的當然就是冰淇淋的部分啦~
使用北海道十勝乳源的NISEK冰淇淋提供六種口味，
小朋友最愛的藍莓優格和草莓起司，
為了冰淇淋一定都會乖乖吃鍋!
台中太平鍋物推薦蔬菜吧吃到飽論石間DSC08621-2.jpg
風味獨特的泰國Mingo冰淇淋，
我個人很愛黃金榴槤的口味，
看到這個也要加一分!

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台中火鍋 論石間太平店 醬料自助區

醬料區提供蒜末、蔥花、辣椒末、二砂、胡麻醬、醬油、秘製辣醬、沙茶醬、白醋和金桔果醋醬。

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金桔果醋醬味道帶著果香，
微微的酸甜滋味，
我個人覺得搭配油脂豐厚的肉類，
好吃又解膩。

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秘製辣醬的辣度算是微辣，
不過香氣很有層次感，
敢吃辣的朋友也可以試試看喔~

台中新店報|論石間太平店-超值雙人餐享和牛/伊比利豬，小農蔬

台中火鍋 論石間太平店 餐點介紹

這一次我們點的是頂級老饕雙人餐，
可以選擇兩種湯頭，
肉盤的部分會精緻的三層架送上M9澳洲和牛、伊比利豬和嚴選無骨牛小排三款，
還能選擇兩種附餐，
最多人推薦的就是滷肉飯和古早味麻油麵線。
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【蒜頭蛤犡鍋】

湯底我們選擇了幾乎每桌必點的蒜頭蛤犡鍋，
這一道會由服務人員桌邊服務，
可以現場欣賞爆炒的過程。

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先以麻油將飽滿又大顆的蒜頭放進鍋中拌炒。

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再加入蒜末、蛤犡一起快炒，
隨著溫度的上升，
可以感覺的散發出來的香氣越來越濃。

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接著倒入熬煮好的蒜頭蛤犡湯底，
那鮮香的滋味飄盪空中，
真的會讓人瞬間肚子好餓喔~

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以熬煮後的高湯搭配新鮮的蒜頭蒜末，
爆炒後逼出的香氣，
讓湯頭蒜味非常的渾厚且有層次感，
搭配蛤犡的鮮味，
這湯底不管是煮蔬菜或是涮肉片都非常的對味。

台中新店報|論石間太平店-超值雙人餐享和牛/伊比利豬，小農蔬

大顆又飽滿的蛤犡煮熟後一定要馬上吃掉，
吸附湯汁精華，
一入口就是驚為天人的鮮滋味。

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【黑松露燕麥鍋】

這一道黑松露燕麥鍋是素食鍋底，
以黑松露渾厚的香氣，
搭配燕麥奶香奶香的氣味，
單喝湯底就覺得很溫潤好喝。
但我個人覺得拿來涮牛肉真的很加分!!

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頂級老饕雙人餐提供三種肉品，
牛肉都是prime等級，
由上至下是伊比利豬、嚴選無骨牛小排和M9澳洲和牛。

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最上層的是色澤粉嫩的伊比利豬肉片。
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伊比利豬的口感軟嫩帶著淡淡的堅果香，
以蒜頭蛤犡湯底涮過，
不需要調味就可以吃到鮮甜中帶的香氣的肉片。

搭配黑松露燕麥鍋的話，
肉質口感會更加滑順柔嫩，
不過黑松露的香氣會搶走伊比利豬本身的風味。

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嚴選無骨牛小排油花看起來很誘人。

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軟嫩的肉質，
帶著一點點的嚼勁，
搭配黑松露燕麥鍋會讓肉質更顯細膩感，
且肉香也加倍。

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M9澳洲和牛份量給得頗多!
油花非常均勻。

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本身肉質就偏細膩，
搭配黑松露燕麥鍋煮過味道更是迷人阿!!

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這兩種湯頭煮蔬菜也很好吃!!
真的非常推薦大家試試看!

台中新店報|論石間太平店-超值雙人餐享和牛/伊比利豬，小農蔬

副食的部分店家大推薦滷肉飯，
這滷肉飯真的深得Q比的心，
醬香濃郁且帶著黏嘴的膠質感，
這娃一個人就可以吃掉一整碗阿!!

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頂級老饕雙人餐的份量對我們來說真的是蠻多的，
但完美的一餐一定要來份冰淇淋作為句點，
這真的應該就是台灣人獨有的儀式感吧~XD

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現在人吃火鍋真的都很喜歡有豐富蔬菜自助吧的鍋物店，
不用自己洗菜切菜，
就可以吃豐富種類的蔬菜，
論石間供應的山藥、蓮藕跟奶油白菜這種高單價的蔬菜，
真的是非常的佛心，
讓大家吃得也很開心。
而很多店家都有爆香石頭火鍋，
但論石間的蒜頭蛤犡鍋真的很讓我驚豔，，
現炒出熱騰騰蒜香，
湯頭又鮮又好喝，
煮蔬菜、涮肉真的都不需要調味就很好吃]!!
真的大大推薦給喜歡吃火鍋的朋友們阿

台中火鍋 論石間太平店 店家資訊

營業時間:11：30-15：00、17：30-22：00
電話:04-2393-7000
地址：台中市太平區樹德路372-1號
粉絲團:論石間鍋物
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