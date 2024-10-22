在太平樹德路上新登場了一家鍋物專賣店-論石間太平店，

點鍋物就能享用小農蔬菜自助吧吃到飽，

還有冰淇淋飲料無限供應!

湯頭選擇十多種，

必點推薦現場爆炒的蒜頭蛤犡鍋!!

情侶約會、家庭聚餐大推

點頂級老饕雙人餐，

和牛肉片、伊比利豬一次擁有!!

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台中火鍋 論石間太平店 位置

論石間太平店位於樹德路上，

旁邊就是有巢氏房屋，

斜對面是101文具天堂，

暗色系的裝潢搭配明亮的招牌，

整體非常的醒目。

門口還有可以停放機車的空間，

開車的朋友也可以前往太順路與力行街轉角的付費停車場停放，

步行過來大約3分鐘。

台中火鍋 論石間太平店 用餐空間

室內風格走金屬灰簡約帶點科技感的色調，

用餐空間以四人桌為主，

當天為試營運期間，

部分裝修還未完成，

蠻期待開幕之後的樣貌，

用餐空間以四人桌為主。



桌與桌之間還有屏風相隔，

讓大家都能享有不被打擾的用餐空間。

舒適的沙發座位區，

非常適合小家庭、三五好友前來用餐。

台中火鍋 論石間太平店 菜單

論石間鍋物提供十二種湯頭，

其中很多人推薦的就是爆炒石頭鍋和蒜頭蛤犡鍋。

海鮮肉類品項很豐富，

也有雙人套餐組合，

讓大家吃得豐盛還可以省荷包。



蔬食或素食的朋友也有養生藥膳鍋、素食蔬饗鍋和黑松露燕麥鍋可以選擇，

搭配小農蔬菜吧，

茹素的朋友也可以吃得很豐盛。

台中火鍋 論石間太平店 開幕活動

10/11 - 10/31開幕活動

優惠一：填寫意見表湯底免費升級

優惠二：Google五星評論招待「手作漿丸」乙份



台中火鍋 論石間太平店 蔬菜自助吧/冰淇淋飲料喝到飽

點鍋物就能享用小農蔬菜、鍋料、飲料、進口冰品，

將近60種品項可以吃到飽!!

光是小農蔬菜鍋料區就豐富得讓人眼花撩亂。

有高麗菜、奶油白菜、大陸妹、青江菜、、洋蔥、海帶、芋頭、玉米、地瓜、絲瓜、紫薯、蓮藕、山藥、白蘿蔔、木耳、南瓜、紅黃椒、苦瓜、山苦瓜，

還有三種菇類-香菇、金針菇、杏鮑菇。

鍋料的部分也很豐富，

有豆皮、油條、腐皮、蒟蒻絲、百頁豆腐、黃金魚蛋、蟳味棒、九層塔花枝丸、貢丸、麻吉燒等，

大小朋友都可以找到自己喜歡的火鍋配料。

現在的蓮藕很貴，

還有奶油白菜這種高級蔬菜也這麼大方的讓大家吃到飽，

真的是很佛心。

還有我個人很喜歡的九層塔花枝丸，

這個對我來說很加分!!

飲料的部分可口可樂系列當然不能少，

也有日式煎茶、咖啡等較為大人系的飲品，

最讓我們眼睛一亮的是還有兩款果汁和減糖的薏仁水。

還有雀巢檸檬茶、金選奶茶、古早味紅茶和無糖麥茶的選擇，

飲料的品項真的很多啊!!



小朋友最關心的當然就是冰淇淋的部分啦~

使用北海道十勝乳源的NISEK冰淇淋提供六種口味，

小朋友最愛的藍莓優格和草莓起司，

為了冰淇淋一定都會乖乖吃鍋!



風味獨特的泰國Mingo冰淇淋，

我個人很愛黃金榴槤的口味，

看到這個也要加一分!

台中火鍋 論石間太平店 醬料自助區

醬料區提供蒜末、蔥花、辣椒末、二砂、胡麻醬、醬油、秘製辣醬、沙茶醬、白醋和金桔果醋醬。

金桔果醋醬味道帶著果香，

微微的酸甜滋味，

我個人覺得搭配油脂豐厚的肉類，

好吃又解膩。

秘製辣醬的辣度算是微辣，

不過香氣很有層次感，

敢吃辣的朋友也可以試試看喔~

台中火鍋 論石間太平店 餐點介紹

這一次我們點的是頂級老饕雙人餐，

可以選擇兩種湯頭，

肉盤的部分會精緻的三層架送上M9澳洲和牛、伊比利豬和嚴選無骨牛小排三款，

還能選擇兩種附餐，

最多人推薦的就是滷肉飯和古早味麻油麵線。



【蒜頭蛤犡鍋】

湯底我們選擇了幾乎每桌必點的蒜頭蛤犡鍋，

這一道會由服務人員桌邊服務，

可以現場欣賞爆炒的過程。

先以麻油將飽滿又大顆的蒜頭放進鍋中拌炒。

再加入蒜末、蛤犡一起快炒，

隨著溫度的上升，

可以感覺的散發出來的香氣越來越濃。

接著倒入熬煮好的蒜頭蛤犡湯底，

那鮮香的滋味飄盪空中，

真的會讓人瞬間肚子好餓喔~

以熬煮後的高湯搭配新鮮的蒜頭蒜末，

爆炒後逼出的香氣，

讓湯頭蒜味非常的渾厚且有層次感，

搭配蛤犡的鮮味，

這湯底不管是煮蔬菜或是涮肉片都非常的對味。

大顆又飽滿的蛤犡煮熟後一定要馬上吃掉，

吸附湯汁精華，

一入口就是驚為天人的鮮滋味。

【黑松露燕麥鍋】

這一道黑松露燕麥鍋是素食鍋底，

以黑松露渾厚的香氣，

搭配燕麥奶香奶香的氣味，

單喝湯底就覺得很溫潤好喝。

但我個人覺得拿來涮牛肉真的很加分!!

頂級老饕雙人餐提供三種肉品，

牛肉都是prime等級，

由上至下是伊比利豬、嚴選無骨牛小排和M9澳洲和牛。



最上層的是色澤粉嫩的伊比利豬肉片。



伊比利豬的口感軟嫩帶著淡淡的堅果香，

以蒜頭蛤犡湯底涮過，

不需要調味就可以吃到鮮甜中帶的香氣的肉片。



搭配黑松露燕麥鍋的話，

肉質口感會更加滑順柔嫩，

不過黑松露的香氣會搶走伊比利豬本身的風味。

嚴選無骨牛小排油花看起來很誘人。

軟嫩的肉質，

帶著一點點的嚼勁，

搭配黑松露燕麥鍋會讓肉質更顯細膩感，

且肉香也加倍。

M9澳洲和牛份量給得頗多!

油花非常均勻。

本身肉質就偏細膩，

搭配黑松露燕麥鍋煮過味道更是迷人阿!!

這兩種湯頭煮蔬菜也很好吃!!

真的非常推薦大家試試看!

副食的部分店家大推薦滷肉飯，

這滷肉飯真的深得Q比的心，

醬香濃郁且帶著黏嘴的膠質感，

這娃一個人就可以吃掉一整碗阿!!

頂級老饕雙人餐的份量對我們來說真的是蠻多的，

但完美的一餐一定要來份冰淇淋作為句點，

這真的應該就是台灣人獨有的儀式感吧~XD

現在人吃火鍋真的都很喜歡有豐富蔬菜自助吧的鍋物店，

不用自己洗菜切菜，

就可以吃豐富種類的蔬菜，

論石間供應的山藥、蓮藕跟奶油白菜這種高單價的蔬菜，

真的是非常的佛心，

讓大家吃得也很開心。

而很多店家都有爆香石頭火鍋，

但論石間的蒜頭蛤犡鍋真的很讓我驚豔，，

現炒出熱騰騰蒜香，

湯頭又鮮又好喝，

煮蔬菜、涮肉真的都不需要調味就很好吃]!!

真的大大推薦給喜歡吃火鍋的朋友們阿

台中火鍋 論石間太平店 店家資訊

營業時間:11：30-15：00、17：30-22：00

電話:04-2393-7000

地址：台中市太平區樹德路372-1號

粉絲團:論石間鍋物

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