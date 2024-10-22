有一陣子沒來梅花湖，沒想到這裡居然開了一間刀山臭豆腐，讓你上刀山，下油鍋，品嚐特色美食，最新推出超有創意的三層屠龍王與四層至尊刀磚，還有隱藏版刀光金沙、快意武蝦，以及喝起來有花椒香的椒龍紅茶，每樣都讓人驚艷，吃過一次保證您超難忘的美妙滋味，周邊順遊梅花湖，這裡有湖景第一排石頭屋露天咖啡，也有美如仙境的天ㄟ咖啡，冰點老店吃冰擼貓，陪你度過美好的假日時光。

刀上臭豆腐採用全台唯一的厚臭豆腐，酥炸後裡面依舊厚實溫潤，完全不同的口感，讓你吃過就難以忘記。

隱身在梅花湖旁，附有免費停車場，從外觀看起來超不起眼，沒想到裡面別有洞天～影片分享

最新DM，實際DM以店家為主。無低消不收服務費平價美食。

入口即有陰間使者，牛頭馬面迎接你。

連DM都設計的超吸睛的，圖文並茂，讓人每樣都想嚐鮮。

刀山臭豆腐必拍：爬天梯

刀山臭豆腐必拍：王者風範。

入寶山不讓你空手而歸，出刀山讓你口齒留香。

這裡油鍋不只是一件藝術品，還真的可以進去，超好玩的，體驗一下下油鍋的酷刑處罰。

刀山臭豆腐必拍：下油鍋

Google評論就送你飲料乙杯。

小份臭豆腐（三塊） 60元，（五塊）90元，臭豆腐外酥內嫩，臭味十足。

招牌必點：隱藏版：快意武蝦130元。裡面有花枝和蝦子加上豆腐，超特別的。

刀山臭豆腐必拍：萬劍刀山

周邊景點：梅花湖

周邊美食：湖景第一排：石頭屋咖啡

美式咖啡60元，梅花湖最佳中繼休憩站。影片分享

地點就位在梅花湖自行車道旁。

最新DM，實際DM以店家為主。

梅花湖天氣好時，湖光山色倒影如畫，像走入世外桃源。

逼裡三面環山且有如明鏡般的湖面，讓人心曠神怡。

可以選擇搭船遊湖，環湖一圈約15分鐘，全票75元，營運時間：9:00-17:00。

梅花湖中間有座小島，走過吊橋即可到達小島。

梅花湖必遊：鳳凰島，就位在湖的中央。

彷彿與世隔絕的小島，風景優美，自然生態豐富。

環湖步道一圈約半小時，道路兩旁綠樹垂蔭，湖旁的四周有許多寺廟，沿著湖邊的山路可以抵達龍潭寺，這裡可是俯瞰完美湖光山色好所在喔，適合在此休閒、漫步，享受著大自然美妙的湖光山色。

周邊景點：天ㄟ露營車。

周邊景點：天ㄟ咖啡，這裡的環境超美，綠油油的一片加上湖景，超舒壓的～影片分享

最新DM，實際DM以店家為主。低消一杯飲品或餐點，就可以在此享用美景。

梅花湖最佳景觀餐廳。

遊梅花湖交通工具：統一使用由人力腳踩的四輪車，且需要通行證才能行走。

周邊美食：冰點老店。

沒想到吃冰還可以擼貓，這裡有可愛的貓咪陪你品嚐美食。

刀山臭豆腐：宜蘭縣冬山鄉鹿得路113號；營業時間：11：00-18：00（周三公休）

天ㄟ咖啡：宜蘭縣冬山鄉大埤二路75巷26號；營業時間：10：30-19：00

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