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宜蘭絕美觀景平台│冬山中山亭│中山茶園步道│只要30分鐘即可攻頂│360度將山海美景盡收眼底│置身雲霧中彷如仙境│宜蘭CP值高登山步道

大海愛上藍天 人氣：20
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1738篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 冬山鄉

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這次特地來宜蘭尋找傳說中的網美鞦韆，這裡有個絕美觀景平台可欣賞蘭陽平原和眺望龜山島的美景，開車不能到達，必須登山健行前往，位於中山茶園步道的終點-中山亭，360度將山海美景盡收眼底，成為宜蘭賞日出和夜景的秘境。步行約30分鐘可抵達至高點，運氣好還能看到美麗的雲海，彷佛來到仙境，沿途還有翠綠的茶園。成為宜蘭CP值高登山步道。

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只要30分鐘就能到達觀景平台，沿途還能欣賞茶園，宜蘭推薦登山步道。

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中山茶園步道長約1.36公里，走到底至高點為中山亭。可以飽覽蘭陽平原美景，天氣好還可以看到龜山島，成為宜蘭最新觀景平台。

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沿途視野極好，藍天白雲加上茶園，形成一幅幅最美麗的風景。

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想前往中山亭有二條步道，一條為中山茶園步道約1.36公里，另一條由三清宮旁中山步道約1.65公里，二者只差0.29公里。 

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我們從中山社區永光宮旁的中山茶園步道進入，停停走走加拍照約半小時內抵達。

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可惜入口沒有指標，別懷疑，順著山路往上走就是了。

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沿路被翠綠森林環繞，風景秀麗還有滿山遍野的楊桃。影片分享

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除此之外，我們還看到成群野生台灣獼猴，可惜不敢靠近，快速通過。

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中間經過二座茶園 ，超美超壯觀的，可以輕鬆與之合影。

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沿途都有指標，不用怕迷路。

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看到第二座茶園就表示快到了。

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走約30分鐘到至高點：冬山中山亭

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這個觀景台也太大了，360度環景，一邊是山一邊是海，可以同時將山海美景盡收眼底。影片分享

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終於找到傳說中的網美鞦韆，這視野也太棒了～可以居高臨下欣賞蘭陽平原，天氣好還可以看到龜山島。

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到處都設有座椅可以休憩。

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比起網美鞦韆，我更愛另一邊的山景，雲霧漂渺，彷彿來到仙境，超夢幻的～

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下次想走另一條中山步道，沿途可欣賞梅花湖美麗景緻。

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宜蘭最新拍照打卡賞美景秘境：冬山中山亭觀景平台。

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冬山中山亭：宜蘭縣冬山鄉三清路123號

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