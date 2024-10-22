2024年華泰名品城萬聖城開始囉～想提前感受萬聖節來這就對了，一期廣場最新藝術裝置"巫婆怪奇工作坊"只到10月底，有南瓜頭女巫、巨型月亮、調皮搗蛋鬼、巫婆毒湯鍋等相當驚悚又有趣，讓我們不用跑遠，在桃園就可以過一個非常特別的Halloween～

華泰名品城精心打造驚悚創意、具趣味感的萬聖場景場景與活動，讓我們體驗濃濃的美式萬聖節氣氛。影片分享

萬聖城必拍場景：午夜糖果小賣部：這裡賣的是不是普通的糖果，而是被這魔法施過巫婆糖，感覺吃了就會變成蜘蛛或老鼠。

萬聖城必拍場景：紅色敞篷車和大蜘蛛網。這裡充滿五彩繽紛的蜘蛛網，旁邊居然有輛紅色敞篷車，上面坐著南瓜頭，抬頭看還會不小心驚見巫婆腿，讓人毛骨悚然。

萬聖城必拍場景：煮著骷髏頭的南瓜濃湯。

萬聖節最新活動，2024/10/19、20、26、27，16:00起，只要追蹤華泰名品城官方FB或IG帳號，即可免費兌換萌鬼糖果盒，數量有限送完為止。

周邊景點：置地廣場、新光影城。

周邊景點：IKEA，四樓餐廳景觀優美，可以看飛機和機捷行駛，不限時無低消的最佳休憩空間。

飲品一杯30元無限暢飲。

周邊景點：復興航棧，桃園看飛機、吃炸雞、談戀愛的好所在。

有一陣子沒來發現這裡新開好多間餐廳，連星巴克都有。

招牌必吃：福來雞

玻璃屋景觀餐廳，用餐環境舒適，可以吃冷氣吃美食。

福來雞消費打卡送60元地瓜球，裡面居然有包，超好吃的～

雞排90元，份量還蠻多的，超涮嘴的。

最新DM，實際DM以店家為主。

同場上映：心中山萬聖城

哈囉鬼派對，即日起至2024/10/27

現場有許多有趣市集，讓我們一起感受心中山萬聖節。影片分享

哈囉鬼派對日期：2024/10/4-2024/10/27

市集活動資訊： 即日起至2024/10/27-每週五六日

營業時間：週五17:00-21:00、週六14:00-21:00、週日14:00-20:30

地點｜心中山線形公園 (捷運中山站至雙連站線形公園）

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