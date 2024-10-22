久違的開箱新口味的OREO夾心餅乾了

這次是從全聯福利中心購買奧利奧 Double Stuff系列的「肉桂捲」、「檸檬起司蛋糕」口味

夾心重量是普通的兩倍，餅乾還是特殊的肉桂色和金黃色

「色違版」比起口味是什麼，更吸引我買單嚐鮮

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▲ 其實前陣子OREO×Coca-Cola聯名口味，我躍躍欲試，只是當時太理性就都沒買(嗯?好像是好事)

10月底逛全聯時又意外在架上發現OERO推出「期間限定」新品「肉桂捲口味」和「檸檬起司蛋糕口味」

產品名稱：奧利奧肉桂捲口味雙倍夾心餅乾 (定價NT 49)

相關連結：官方蝦皮商城 Carrefour家樂福線上購物

營養成分：熱量654.5 kcal/131 g(499 kcal/ 100 g)；

※過敏原：豆、麩質；產線過敏原：奶、花生

原產地：印尼

產品名稱：奧利奧檸檬起司蛋糕口味雙倍夾心餅乾 (定價NT 49)

相關連結：

官方蝦皮商城

Carrefour家樂福線上購物

營養成分：熱量654.5 kcal/131 g(498 kcal/ 100 g)；

※過敏原：豆、麩質；產線過敏原：奶、花生

原產地：印尼

▲奧利奧雙倍夾心餅乾 (上)肉桂捲口味(下)檸檬起司蛋糕口味 包裝外觀

兩款都是「Double Stuff雙倍夾心」系列。外盒角落有備註：雙倍夾心是指夾心重量是奧利奧原味夾心-香草口味重量的兩倍

我對這兩種口味的興趣程度一般：對檸檬起司蛋糕口味沒興趣；雖然喜歡肉桂，但擔心肉桂「捲」口味會不會太甜?

買單的關鍵則是，因為它們都是用特殊色的奧利奧餅乾啦

▲實際測量夾心厚度約0.4 cm，跟單片餅乾差不多。我以往只開箱過非原味(香草口味)的其他奧利奧，明顯肉眼就看出來「Double Stuff」系列有比普通夾心更厚，至於重量是否真的有達兩倍(或以上)，我就沒有實測囉

▲奧利奧雙倍夾心餅乾 (上)肉桂捲口味(下)檸檬起司蛋糕口味 營養資訊

兩款的成分和營養和熱量近乎相同，每塊夾心餅乾約59.5 kcal

成分均是小麥麵粉、砂糖、非氫化棕梠油、果糖糖漿、玉米澱粉、可可粉、香料、......等等，檸檬起司蛋糕口味則多了檸檬酸和植物胡蘿蘿蔔素。

首先，所有的奧利奧口味都沒有「奶製品」，也就是說沒有奶油、牛奶、奶粉，所以那塊夾心主要就是植物油和澱粉(玉米澱粉)製成。第二件事實則是，肉桂口味沒有肉桂、檸檬起司蛋糕口味成分檸檬和起司(或牛奶相關乳製品)，因此奧利奧很多商品名稱都會冠上「○○風味」來避免標示不符而違法。當然這些○○風味就來自成分上的「香料」啦

▲「奧利奧肉桂捲口味雙倍夾心餅乾」風味口感

餅乾厚實，微脆但不硬所以可輕易咬開咀嚼，本身有明顯的肉桂香氣，甚至還帶點辛香微辣的餘韻，風味比例約為餅乾的麵粉：肉桂=4：6。夾心呈乳白色，質地綿密帶點油滑，且有些許細緻的細沙感；味道僅就淡淡甜味，沒有肉桂香。整體甜度不高，吃不會膩，能嚐得到肉桂香氣(但比單純吃餅乾還淡一點)，我個人蠻喜歡餅乾的，夾心則不喜歡

▲「奧利奧檸檬起司蛋糕口味雙倍夾心餅乾」風味口感

餅乾聞和吃起來都有股濃且清新的檸檬香，讓我想起以前吃過的其他檸檬餅乾(包含福義軒檸檬薄片、義美檸檬夾心酥)，味道有六、七分神似，看來檸檬香料和餅乾搭起來就差不多都是這味吧! 但因為「奧利奧檸檬起司蛋糕口味雙倍夾心餅乾」不像許多薄片餅乾表面還有沾砂糖，吃起來不甜膩許多，風味比例約為餅乾的麵粉：檸檬=3：7。夾心呈淡乳黃色，質地跟前者與所有奧利奧的夾心一樣，就是綿密、略油滑並且有少許沙感；有濃郁檸檬香味，甜度低，略有油感但卻吃多也不膩，前後味均是馥郁檸檬香，後來伴隨奶味和一股淡雅的甜味

▲跟過去開箱經驗一樣

很高機率會遇到一條OREO中會有一塊夾心餅乾放反的NG夾心餅乾

這次買的兩條中，肉桂捲口味的也有出現這個隱藏版喔

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以上。