「林記手作便當」是園區秘書們訂便當的省錢救星

6兩重大支的雞腿加上5樣配菜的便當只要95元！

還有比臉大的雞排、薄鹽挪威鯖魚、酥炸豬排等各種肉類魚類便當均一價95元

口味很大眾化，而且竹科園區滿800元就可以免費外送~

PS. 店家另有客制化便當，可依預算調整菜色。

常常需要外送便當的朋友可以參考一下啦

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👉林記-手作便當菜單目錄搶先看

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店家是雲端廚房，只接外送訂單，各種肉類魚類便當共12種口味均一價95元

而且主菜和配菜份量都不少喔！

✨竹科園區滿800免費外送

✨竹北台元滿1800免費外送

✨竹北地區滿1000-1800起免費外送

✨新竹市區滿1000-1800起免費外送

※依地址評估外送門檻，可私訊詢問❤️

未達外送門檻也別灰心，都可私訊詢問‼️

有順路都可以一起配送唷～

官方連結：https://lin.ee/J71xRA1

Line：@165xzegf

訂餐專線：0906-292-012

溫沙拉須前一天訂購，因為溫沙拉製作比較繁瑣，所以需要前一天預定。

另有客制化便當，請電洽店家！

👉林記-手作便當用餐心得分享

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小米很推招牌炸雞腿便當，6兩重大支的雞腿，不是棒棒腿喔！

以95元這個價格來說很超值，在外面至少要110-130元之間

不過提醒大家不要拿雞腿便當去換駕照呀XD

便當都是1個主菜搭配5個配菜，配菜依季節調整，像是炒時蔬、玉米炒蛋、香腸等等都是常見的配菜

配菜挺大眾化口味的，小米吃過兩次便當，有的時候會吃到小米不愛的筍乾，但第2次就吃到我愛的香腸~

不過小彤覺得筍乾重口味才下飯，口味這部分就見仁見智啦

老闆一點都不小器，真的是６兩重大雞腿！

雞腿排醃漬入味，外皮酥脆，肉質鹹香很下飯

香酥雞排便當也很超值，現在光是雞排至少都要90元以上了

在這邊只要95元就可以買到雞排便當！

雞排挺大片的，肉質軟嫩、鹹香的風味，加上鹹香微甜的特製醬汁很下飯

酥炸豬排便當(95元)小米也很推薦，口感外酥內嫩，肉質帶有甜味，也是下飯的狠角色

滷排骨便當(95元)，排骨先炸後滷，因為排骨帶骨，食用上要注意喔。

排骨挺大片的，不過比較薄一些，很有古早味，適合重口味的朋友

糖醋排骨便當(95元)，糖醋排骨無骨，不用擔心吃到骨頭。

肉質醃漬過，口感挺嫩的，軟酥的口感加上酸酸甜甜的醬汁很下飯~

不想吃骨頭的話，還有香煎雞腿排可以選擇~

無骨雞腿排會撒上紐奧良辣椒粉，微微的辣度，帶獨特的辣香

想要吃魚類的朋友，薄鹽挪威鯖魚便當(95元)很超值

在外面燒烤店點烤鯖魚，份量跟下圖一樣，至少都要100元以上了。

在這邊只要95元就可以吃到一整尾鯖魚(一半)，加上5種配菜喔！

肉質鹹香帶有肉汁，也是很下飯

蒜燒豬五花(95元)口感偏硬一點，就不是小米的菜啦！

想要吃嫩一點的朋友可以點黑胡椒豬柳便當(95元)，豬里肌口感挺嫩的，帶有濃郁黑胡椒香非常下飯

以上是我們的心得分享，天天訂便當的園區朋友，林記手作便當是你們的省錢救星

因為雲端廚房的關係，店家把省下來的店面、裝潢等成本回饋給客人~

便當均一價95元，有1個主菜+5個配菜，份量一點也不小，小米推薦給你們！

👉林記-手作便當營業時間地址

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🌟店家資訊：林記-手作便當

🏠地址：新竹市東區慈雲路185號 (GOOGLE 可尋找純玉爐桶仔雞)

☎電話：0906 292 012

（現場店取只提供平日中午，可詢問店家，需要提前預定。）

⏰營業時間： 08:00-20:00

Line官方：https://lin.ee/J71xRA1

粉絲團：林記-手作便當｜精緻餐盒｜竹科外送｜預算便當

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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